25-летний Мбаппе – самый молодой полевой игрок с 70 матчами в ЛЧ. Килиан обошел Месси и Рауля

Килиан Мбаппе – самый молодой полевой футболист, сыгравший 70 матчей в ЛЧ.

« » играет с «Барселоной» в 1/4 финала чемпионов (0:0, первый тайм).

Нападающий парижан стал самым молодым полевым игроком, достигшим отметки в 70 матчей в Лиге чемпионов. Француз добился этого в возрасте 25 лет и 112 дней.

Француз опередил (25 лет и 121 день в момент 70-го матча в Лиге чемпионов) и (25 лет и 125 дней).