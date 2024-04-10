25-летний Мбаппе – самый молодой полевой игрок с 70 матчами в ЛЧ. Килиан обошел Месси и Рауля

Теги ПСЖ Барселона Лионель Месси Рауль лига 1 Франция Лига чемпионов УЕФА рекорды Килиан Мбаппе Футбол

Килиан Мбаппе – самый молодой полевой футболист, сыгравший 70 матчей в ЛЧ.

«ПСЖ» играет с «Барселоной» в 1/4 финала Лиги чемпионов (0:0, первый тайм).

Нападающий парижан Килиан Мбаппе стал самым молодым полевым игроком, достигшим отметки в 70 матчей в Лиге чемпионов. Француз добился этого в возрасте 25 лет и 112 дней.

Француз опередил Лионеля Месси (25 лет и 121 день в момент 70-го матча в Лиге чемпионов) и Рауля (25 лет и 125 дней).

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14 комментариев
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Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
В этом возрасте пора считать завоеванные титулы.
чемпион мира
+27
-2
+25
Ответ Этот Райола хочет денег
Молодец. И ни одной ЛЧ. Сколько там у Месси к 25 годам было ушастых?)
А сколько золотых мячей ещё
+7
-1
+6
В этом возрасте пора считать завоеванные титулы.
+10
-5
+5
Ответ che kaif
Сколько там ЧМ было у Месси в 25))
так вы все в одно горло твердите, что ЧМ это любительский турнир, где все на шару, а ЛЧ настоящее соревнование лучших игроков. вы ща тип прилюдно переобуваетесь, парни? оправдания будут прям ща?
+4
-1
+3
Молодец. И ни одной ЛЧ. Сколько там у Месси к 25 годам было ушастых?)
+10
-8
+2
Ответ Under
чемпион мира
И я про это.
А не про какие то 70 матчей в ЛЧ.
+2
-1
+1
Ответ Этот Райола хочет денег
Молодец. И ни одной ЛЧ. Сколько там у Месси к 25 годам было ушастых?)
Сколько у Месси ЧМ было к его годам?
Перейдёт в Реал догонит по ЛЧ, не проблема)
+2
-2
0
Ответ Этот Райола хочет денег
Молодец. И ни одной ЛЧ. Сколько там у Месси к 25 годам было ушастых?)
Сколько там ЧМ было у Месси в 25))
+3
-3
0
Ответ фк кабинет
Вчера Винисиус обогнал Месси по передачам в плей-офф, сегодня Мбаппе.Очередное доказательство,что Месси проект Фифа по липовым наградам.
Ха ха ха ха ха
+3
-3
0
Ответ Under
чемпион мира
Прям как Рами))
0
0
0
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