Энрике о Мбаппе: «Вы спрашиваете меня об одном игроке, но я хочу поговорить о команде. Мы в хорошей форме и в прекрасном расположении духа»

Теги ПСЖ Барселона лига 1 Франция Лига чемпионов УЕФА Луис Энрике Килиан Мбаппе Футбол

Луис Энрике ответил на вопрос о психологическом состоянии Килиана Мбаппе.

Завтра «ПСЖ» примет «Барселону» в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

«Вы задаете мне вопрос об одном игроке, но я хочу поговорить о команде в целом.

Мы в хорошей форме и в прекрасном расположении духа. Мы подходим к четвертьфиналу в очень благоприятное для команды время», – сказал главный тренер «ПСЖ».

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