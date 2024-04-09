Энрике о Мбаппе: «Вы спрашиваете меня об одном игроке, но я хочу поговорить о команде. Мы в хорошей форме и в прекрасном расположении духа»

Луис Энрике ответил на вопрос о психологическом состоянии Килиана Мбаппе.

Завтра «ПСЖ» примет «Барселону» в первом матче 1/4 финала чемпионов.

«Вы задаете мне вопрос об одном игроке, но я хочу поговорить о команде в целом.

Мы в хорошей форме и в прекрасном расположении духа. Мы подходим к четвертьфиналу в очень благоприятное для команды время», – сказал главный тренер « ».