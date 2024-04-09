Кунде об игре против Мбаппе: «Вы много о нем спрашиваете, «ПСЖ» – это гораздо больше, чем один игрок. Я буду играть там, где скажет тренер»
Жюль Кунде поделился ожиданиями от матча с «ПСЖ» в Лиге чемпионов.
Вы готовы к игре против Мбаппе?
– Он отличный игрок. Посмотрим, что решит Хави. Мы попытаемся остановить его, в этом наша цель. Но «ПСЖ» – это гораздо больше, чем только один игрок.
– Является ли «ПСЖ» фаворитом?
– Игрокам все равно, это еще одна тема для ваших обсуждений. Я уверен в команде, но будет непросто.
– Вы снова встретитесь с Дембеле.
– Они все хорошие игроки, отличающиеся друг от друга игровыми качествами. У Дембеле дриблинг лучше, чем у Мбаппе, но они оба отличные игроки и делают разницу.
– Где бы вы чувствовали себя более комфортно, на позиции крайнего или центрального защитника?
– У меня нет предпочтений. В последнее время я играл на фланге. Вы много спрашиваете о Мбаппе. Я буду играть там, куда меня поставит тренер.
– Что поставлено на карту в этом противостоянии?
– Выход в полуфинал, дальше мы не заглядываем. Мы очень взволнованы перед матчем. В клубе все в предвкушении, и мы хотим хорошо сыграть завтра, – сказал защитник «Барселоны».