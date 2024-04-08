Феликс о Мбаппе: «Лучший нападающий мира, возможно. Килиан очень результативен и делает разницу, в какой бы команде он ни играл»

Жоау Феликс отметил высокий уровень игры форварда «ПСЖ» Килиана Мбаппе.

«Он, возможно, лучший нападающий мира. Мне нравится, как он играет. Если он получает мяч или убегает на свободное пространство, он очень быстр и полезен. Другими словами, он очень результативен и делает разницу, в какой бы команде он ни играл.

Он и ? Оба они очень хороши, но футбол – это игра, состоящая из единоборств. Нам придется хорошо обороняться, чтобы остановить их и, конечно, остальных [игроков «ПСЖ»]», – сказал полузащитник «Барселоны» в интервью Catalunya Ràdio.

« » встретится с «Барселоной» в четвертьфинале Лиги чемпионов. Первый матч состоится в среду, 10 апреля, и начнется в 22:00 по московскому времени.