Феликс о Мбаппе: «Лучший нападающий мира, возможно. Килиан очень результативен и делает разницу, в какой бы команде он ни играл»

Теги ПСЖ Барселона лига 1 Франция Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Килиан Мбаппе Усман Дембеле Жоау Феликс Футбол

Жоау Феликс отметил высокий уровень игры форварда «ПСЖ» Килиана Мбаппе.

«Он, возможно, лучший нападающий мира. Мне нравится, как он играет. Если он получает мяч или убегает на свободное пространство, он очень быстр и полезен. Другими словами, он очень результативен и делает разницу, в какой бы команде он ни играл.

Он и Усман Дембеле? Оба они очень хороши, но футбол – это игра, состоящая из единоборств. Нам придется хорошо обороняться, чтобы остановить их и, конечно, остальных [игроков «ПСЖ»]», – сказал полузащитник «Барселоны» в интервью Catalunya Ràdio.

«ПСЖ» встретится с «Барселоной» в четвертьфинале Лиги чемпионов. Первый матч состоится в среду, 10 апреля, и начнется в 22:00 по московскому времени. 

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10 комментариев
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Месси рожден талантом как и Роналдиньо , а Донателло и Роналду чисто атлеты которые себя сделали сами … а вообще каждый уникален и каждый особенный ….
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ну если он делает разницу в каком бы клубе он не играл, тогда его срочно в МЮ
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Ответ Direct free kick
Мбаппе сильнее меси
На данный момент он сильнее любого игрока
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Ответ Direct free kick
Мбаппе сильнее меси
А Вам лишь бы Месси приплести
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Ответ Direct free kick
Мбаппе сильнее меси
Мбпапе до Месси, как небо и земля
Разумеется не считая последние2 года Месси
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Ответ Direct free kick
Мбаппе сильнее меси
Мбаппе сильнее Магуайара
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Ответ Vlad Zhadejko
Не знаю, я бы не назвал его лучшим в мире
Думаешь все таки Заболотный?
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