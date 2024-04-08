Президент «Гавра» о том, что ключевые игроки «ПСЖ» были в запасе с «Клермоном»: «Абсолютное неуважение к Лиге 1. Посмотрите на составы «Арсенала» и «Сити» перед ЛЧ и поймете, почему АПЛ так успешна»
Президента «Гавра» возмутил состав «ПСЖ» на матч с «Клермоном».
В субботнем матче Лиги 1 (1:1) главный тренер парижан Луис Энрике оставил в запасе ряд футболистов основного состава, включая Джанлуиджи Доннарумму, Усмана Дембеле и Килиана Мбаппе. С первых минут на поле вышли 17-летние Йорам Заге и Санни Меюлю.
В среду «ПСЖ» сыграет с «Барселоной» в матче 1/4 финала Лиги чемпионов.
«Это абсолютное неуважение к чемпионату Франции, мне нечего добавить. Просто сравните его с составами «Манчестер Сити» [против «Кристал Пэлас»] и «Арсенала» [против «Брайтона»] в тот же день – причем оба клуба играют в Лиге чемпионов во вторник, а «ПСЖ» – в среду.
Посмотрите на составы, и вы поймете, почему АПЛ так успешна с экономической точки зрения, а их клубы довольно часто побеждают в Лиге чемпионов. Если мы зададимся этим вопросом, то вот ответ», – сказал Жан-Мишель Руссье.
Пусть скажет спасибо, что не молодёжный состав выпустил.
Что теперь, одним составом все матчи играть? Люди не железные.