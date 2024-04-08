Президент «Гавра» о том, что ключевые игроки «ПСЖ» были в запасе с «Клермоном»: «Абсолютное неуважение к Лиге 1. Посмотрите на составы «Арсенала» и «Сити» перед ЛЧ и поймете, почему АПЛ так успешна»

Президента «Гавра» возмутил состав «ПСЖ» на матч с «Клермоном».

В субботнем матче Лиги 1 (1:1) главный тренер парижан оставил в запасе ряд футболистов основного состава, включая , и . С первых минут на поле вышли 17-летние и Санни Меюлю.

В среду «ПСЖ» сыграет с «Барселоной» в матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

«Это абсолютное неуважение к чемпионату Франции, мне нечего добавить. Просто сравните его с составами «Манчестер Сити» [против «Кристал Пэлас»] и «Арсенала» [против «Брайтона»] в тот же день – причем оба клуба играют в Лиге чемпионов во вторник, а «ПСЖ» – в среду.

Посмотрите на составы, и вы поймете, почему АПЛ так успешна с экономической точки зрения, а их клубы довольно часто побеждают в Лиге чемпионов. Если мы зададимся этим вопросом, то вот ответ», – сказал Жан-Мишель Руссье.