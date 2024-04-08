Президент «Гавра» о том, что ключевые игроки «ПСЖ» были в запасе с «Клермоном»: «Абсолютное неуважение к Лиге 1. Посмотрите на составы «Арсенала» и «Сити» перед ЛЧ и поймете, почему АПЛ так успешна»

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Президента «Гавра» возмутил состав «ПСЖ» на матч с «Клермоном».

В субботнем матче Лиги 1 (1:1) главный тренер парижан Луис Энрике оставил в запасе ряд футболистов основного состава, включая Джанлуиджи Доннарумму, Усмана Дембеле и Килиана Мбаппе. С первых минут на поле вышли 17-летние Йорам Заге и Санни Меюлю.

В среду «ПСЖ» сыграет с «Барселоной» в матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

«Это абсолютное неуважение к чемпионату Франции, мне нечего добавить. Просто сравните его с составами «Манчестер Сити» [против «Кристал Пэлас»] и «Арсенала» [против «Брайтона»] в тот же день – причем оба клуба играют в Лиге чемпионов во вторник, а «ПСЖ» – в среду.

Посмотрите на составы, и вы поймете, почему АПЛ так успешна с экономической точки зрения, а их клубы довольно часто побеждают в Лиге чемпионов. Если мы зададимся этим вопросом, то вот ответ», – сказал Жан-Мишель Руссье.

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10 комментариев
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А то что у ПСЖ гандикап в чемпионате по очкам его не смущает? А клубы которых он привёл в пример идут ноздря в ноздрю. Бестолковые функционеры и являются причиной неуважения к лиге1.
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Больше похоже на неуважение к Заге и Меюлю со стороны президента Гавра. Он их за футболистов не считает?
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10 очков отрыва от 2 места, 6 матчей играть осталось.
Пусть скажет спасибо, что не молодёжный состав выпустил.
+5
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Президенту Гавра плевать на «уважение к Лиге 1».Просто он соломку пытается постелить,боясь того,что 7 очков отрыва от Клермона может не хватить.За вылет переживает.Обычный лицемер
+2
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Ротация, всё правильно. Если нет необходимости выставлять сильнейших - пусть отдохнут. Тем более у ПСЖ и скамейка вполне на уровне. Вы и их не укатаете.
Что теперь, одним составом все матчи играть? Люди не железные.
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+ еще и Лига перенесла им матч между 2 матчами ЛЧ. Будет смешно, если после стольких мер и уступок вылетят))
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Ответ bestvideox
А то что у ПСЖ гандикап в чемпионате по очкам его не смущает? А клубы которых он привёл в пример идут ноздря в ноздрю. Бестолковые функционеры и являются причиной неуважения к лиге1.
Ну в чем-то он прав.... Кому-то приходиться встречаться с ПСЖ основным, а кому-то с дублем. И связано это лишь с календарём. Для команды, что бьётся за сохранение прописки любые факторы важны
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Ответ Balt39
Ну в чем-то он прав.... Кому-то приходиться встречаться с ПСЖ основным, а кому-то с дублем. И связано это лишь с календарём. Для команды, что бьётся за сохранение прописки любые факторы важны
В этом сезоне так, в следующем будет наоборот. Жеребьевка.
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