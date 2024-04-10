Фанаты «ПСЖ» скандировали «¡Puta Barça!» на «Парк де Пренс» перед матчем с «Барсой»

Фанаты «ПСЖ» скандируют оскорбительные кричалки в адрес «Барсы» перед игрой.

Ранее ультрас «ПСЖ» кричали «¡Puta Barça!» во время матча с «Клемоном» (1:1).

Сегодня «ПСЖ» принимает «Барселону» в 1/4 финала чемпионов.

Перед матчем фанаты парижского клуба вновь скандировали «¡Puta Barça!» – на домашнем стадионе «Парк де Пренс» (слово puta по-испански значит «шлюха», выражение можно перевести как «нахер «Барсу»!» – Sports).

Кроме того, в 4 утра болельщики « » запускали фейерверки у отеля, где остановились игроки «Барсы».

Встреча начнется в 22:00 по московскому времени. Sports проведет текстовую онлайн-трансляцию.