Фанаты «ПСЖ» скандировали «¡Puta Barça!» на «Парк де Пренс» перед матчем с «Барсой»

Теги ПСЖ Барселона лига 1 Франция Ла Лига Лига чемпионов УЕФА болельщики Парк де Пренс брань контент Футбол

Фанаты «ПСЖ» скандируют оскорбительные кричалки в адрес «Барсы» перед игрой.

Ранее ультрас «ПСЖ» кричали «¡Puta Barça!» во время матча с «Клемоном» (1:1).

Сегодня «ПСЖ» принимает «Барселону» в 1/4 финала Лиги чемпионов.

Перед матчем фанаты парижского клуба вновь скандировали «¡Puta Barça!» – на домашнем стадионе «Парк де Пренс» (слово puta по-испански значит «шлюха», выражение можно перевести как «нахер «Барсу»!» – Sports).

Кроме того, в 4 утра болельщики «ПСЖ» запускали фейерверки у отеля, где остановились игроки «Барсы».

Встреча начнется в 22:00 по московскому времени. Sports проведет текстовую онлайн-трансляцию.

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35 комментариев
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А теперь все кричалки фанов будут в новостях?У вас ленты хватит?
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Ответ Oliver Kromwel
Фанаты всего лишь констатировали факт
раны до сих пор болят?
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Оо, фанаты одной команды оскорбляют другую, ну ничего себе!
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Я помню как фанаты Барсы кричали на тренировочной базе Месси путу
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Ответ Дима
Комментарий удален пользователем
Дима, а скажи какой успешный клуб боготворят соперники? И что меняется от этих оскорблений? Барса будет играть хуже? Я как нейтральный болельщик всегда за красивый футбол, ненавидеть кого-то себе во вред.
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Хорошо что не «¡Puta Messi!» . Культурные, видимо.
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Ответ фк кабинет
Когда фанаты нашей Барсы кричали такое в сторону Винисиуса тут писали ,что он заслужил это.Так ,что Барса тоже заслужила такое за судейскую победу над Наполи!!!
Давно такого бреда не читал. )
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А что, на испанском можно тут матом да?
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Комментарий удален пользователем
да барсе на это наплевать.
футбол — эмоции. в том числе отрицательные.
все кто в этом бизнесе, про это знают.
интересно будет увидеть, как барса будет защищаться от гения мбаппе. сможет ли. экзамен для хави.
если хави с треском провалит эти два матча,
наверное, уйдет
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Ого, французы в кои-то веки выучили фразу не на французском.
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Не от особого ума по всей видимости.
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Ответ Hi Hi
Скандировать гимн псж, скандировать кричалки про псж, но уж точно не "пута барса"
Конечно, ведь болельщики никогда не оскорбляют соперников, этого вообще нигде не происходит.

Проснитесь из своей ванильной фантазии, а?
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Ответ Футбол_это_жизнь
Уйдет Мбаппе о ПСЖ вообще никто говорить не будет! Так что из понять можно, пытаются привлечь внимание за счет Барсы! Футбольные паразиты!
Ну почему же - остались люди, которые помнят Веа, Леонардо, Веа, Симоне...
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Вот ведь клоуны)
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А что вы хотели от них услышать))
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👏🏻
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