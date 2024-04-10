Лапорта перед «ПСЖ»: «Барса» верит в свои возможности»

Теги ПСЖ Барселона лига 1 Франция Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Жоан Лапорта Футбол

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта верит в шансы своей команды в матче с «ПСЖ».

«ПСЖ» сегодня примет «Барселону» в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов. Sports проведет текстовую онлайн-трансляцию матча, начало – в 22:00 по московскому времени.

– Прошло много лет с тех пор, как мы играли в четвертьфинале. Сегодня мы снова здесь – играем против «ПСЖ». Мы с нетерпением ждем этого матча, веря в свои возможности.

В Париже прекрасная атмосфера, игроки очень мотивированы, и именно в этой атмосфере всем нравится существовать в мире футбола.

У «Барсы» и «ПСЖ» есть история противостояний, у нас были исторические игры.

– «ПСЖ» считают фаворитом в вашей паре.

– Мы надеемся [на наш проход], верим в наши возможности, – сказал Лапорта в интервью клубному ТВ.

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7 комментариев
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Ответ Артур Миллер
еще бы не верил, с Ромеу в составе
У Ромеу побед в ЛЧ больше, чем у ПСЖ за всю историю:)
+7
-3
+4
Ответ Raul14
Надейтесь не вылететь с 8:2 🤣🤣🤣
Ждём в финале Баварию чтобы выиграть 8.2
+8
-4
+4
Ответ Артур Миллер
еще бы не верил, с Ромеу в составе
Главное не с тобой в составе))
+5
-2
+3
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