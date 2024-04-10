Лапорта перед «ПСЖ»: «Барса» верит в свои возможности»

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта верит в шансы своей команды в матче с «ПСЖ».

« » сегодня примет «Барселону» в первом матче 1/4 финала . Sports проведет текстовую онлайн-трансляцию матча, начало – в 22:00 по московскому времени.

– Прошло много лет с тех пор, как мы играли в четвертьфинале. Сегодня мы снова здесь – играем против «ПСЖ». Мы с нетерпением ждем этого матча, веря в свои возможности.

В Париже прекрасная атмосфера, игроки очень мотивированы, и именно в этой атмосфере всем нравится существовать в мире футбола.

У «Барсы» и «ПСЖ» есть история противостояний, у нас были исторические игры.

– «ПСЖ» считают фаворитом в вашей паре.

– Мы надеемся [на наш проход], верим в наши возможности, – сказал Лапорта в интервью клубному ТВ.