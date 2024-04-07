Фанаты «ПСЖ» скандировали «¡Puta Barça!» на матче с «Клермоном». Парижане встретятся с «Барселоной» в 1/4 финала Лиги чемпионов

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Фанаты «ПСЖ» скандировали кричалки в адрес «Барселоны» во время матча Лиги 1.

В 28-м туре Лиги 1 «ПСЖ» дома сыграл вничью с «Клермоном», находящимся на последнем месте в турнирной таблице (1:1).

Во время матча фанаты «ПСЖ» начали скандировать кричалки в адрес «Барселоны»: «¡Puta Barça!» (слово puta по-испански значит «шлюха», выражение можно перевести как «нахер «Барсу»!» – Sports).

В среду сине-гранатовые встретятся с парижским клубом в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

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36 комментариев
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Я не люблю Барсу как болельщик Реала, но если уж выбирать, за кого болеть - ПСЭ или Барса, то вопрос вообще не стоит. Не понимаю, как можно переживать за это парижское недоразумение, с неразумными хз что о себе возомнившими фанатами
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И? Не совсем понял, что хотели этим сказать новостники спортса.
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Как мило, что вы подробно перевели "¡Puta". А то я мог подумать, что там про зефир в шоколаде, или ипподром.
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Надеюсь Барса соберётся и надерет на поле одно место этим недалёким лягушатникам!😼
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Фига се, даже без ребусов, Спортс я не узнаю Вас
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Ответ Катя.Х.
Самое забавное, что тот проигрыш ПСЖ запомнился всем позором Барсы. Бывает же. Ну у Барсы не впервые
Не знаю что вам запомнилось и кто вы такая чтоб говорить за всех... Факт в том, что Барса разорвала ПСЖ в том матче как тузик грелку.
+2
-1
+1
Ответ circassian*
Я не люблю Барсу как болельщик Реала, но если уж выбирать, за кого болеть - ПСЭ или Барса, то вопрос вообще не стоит. Не понимаю, как можно переживать за это парижское недоразумение, с неразумными хз что о себе возомнившими фанатами
Вспомни,когда они оскорбляли Реал,глоры Барсы радовались
+4
-3
+1
Ответ Майрамбек Абдыкадыров
Гол Это,о против Арсенала в финале ЛЧ,с офсайда 100%,про Эвребе и Айтекина вообще молчу
Хорошо лжешь однако, Майрамбек
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“Prostituée PSG”
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Ответ gPk
"На 28-й минуте игрок Диего да Силва Коста был удален по следующей причине: он громко кричал мне: "Срал я на твою мать-шлюху, срал я на твою мать-шлюху", – цитирует отчет Мансано журналист Reuters Ричард Мартин. Клятый судья опять подсудил Барселоне вынудив клоуна Косту оскорбить его мать:D Кстати.Грамотно темку перевел.Почему по факту на чемпионский матч сезона 13/14 ничего не сказал?Нечего ответить?)Как так Негрейра поработал что отобрали чистый гол и чемпионство?
Раз ты всё знаешь, кто и чего кому кричал, то поведай что кричал Месси в адрес бывшего одноклубника и пожилого человека, борющегося с раком, когда подошёл к ним после окончания четвертфинала ЧМ 2022 года ☝️
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Ответ Геннадий Тимченко
Я расписал более поздний матч... Ещё вспомни игру Барсы с капитаном Месси против Баварии в плей-офф ЛЧ в 2020 году - пеший думал, что судьи за него порешают и решил вообще на поле не напрягаться☝️итог: самое позорное поражение 2:8 и плохо скрываемая ненависть многократного обладателя ЗМ к Левандовски 🤢
"На 28-й минуте игрок Диего да Силва Коста был удален по следующей причине: он громко кричал мне: "Срал я на твою мать-шлюху, срал я на твою мать-шлюху", – цитирует отчет Мансано журналист Reuters Ричард Мартин.

Клятый судья опять подсудил Барселоне вынудив клоуна Косту оскорбить его мать:D

Кстати.Грамотно темку перевел.Почему по факту на чемпионский матч сезона 13/14 ничего не сказал?Нечего ответить?)Как так Негрейра поработал что отобрали чистый гол и чемпионство?
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Ответ Геннадий Тимченко
Конечно судьи не помогали, разве что иногда, например, в 31-м туре последнего чемпионства при Месси Барса играла с Атлетико и, фактически, результат этого матча предопределял: кто будет фаворитом в гонке за чемпионство. Матч был 6 апреля 2019 года, Атлетико шёл вторым. Судья тоже это понимал и решил начать сразу в первом тайме, выгнав с поля Диегу Косту и повесив на жёлтые ещё несколько игроков Атлетико... И да - это было последнее чемпионство при Месси - ведь в 2018 году клуб перестал платить Негрейрe☝️ Такими судебными решениями и двигали Барсу к чемпионству🤦 Перестали платить (вопросы всё же к прежним президентам, которые, помимо прочего, подписали пешему "пенсион", который он уже третий год после побега из клуба не стесняется получать🤬 хотя даже Пике, с учётом тяжёлого положения клуба, от выплат оказался) и только с приходом Λевандовски Барса в честной борьбе взяла трофей👏
У тебя вроде так хорошо с памятью..Расписал тут что-то.Но почему ты про матч 38 тура в сезоне 13/14 между Атлетико-Барселоной ничего не написал?Почему не написал что это очное противостояние было за титул?Почему не написал как у Барселоны во втором тайме при ничье отобрали гол который делал её чемпионом?Двойные стандартики?Ну и забавно как ты говоришь про сезон 18/19 где Барселона на целых 11 очков опередила Атлетико.:D
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Ответ Stannis_Baratheon
Про судейство пишут глоры реалушки, который забивал голы с оффсайда в двух финалах ЛЧ, который даже в эпоху ВАР стабильно тянут в ЛЧ. Реал, команда, которая стабильно забивала с оффсайда, команда, которая била пенальти, когда мяч попал в спину защитнику)))
Конечно судьи не помогали, разве что иногда, например, в 31-м туре последнего чемпионства при Месси Барса играла с Атлетико и, фактически, результат этого матча предопределял: кто будет фаворитом в гонке за чемпионство.
Матч был 6 апреля 2019 года, Атлетико шёл вторым.
Судья тоже это понимал и решил начать сразу в первом тайме, выгнав с поля Диегу Косту и повесив на жёлтые ещё несколько игроков Атлетико...
И да - это было последнее чемпионство при Месси - ведь в 2018 году клуб перестал платить Негрейрe☝️
Такими судебными решениями и двигали Барсу к чемпионству🤦 Перестали платить (вопросы всё же к прежним президентам, которые, помимо прочего, подписали пешему "пенсион", который он уже третий год после побега из клуба не стесняется получать🤬 хотя даже Пике, с учётом тяжёлого положения клуба, от выплат оказался) и только с приходом Λевандовски Барса в честной борьбе взяла трофей👏
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Ответ Menedreal
Глоры Барсы не особо умные люди, но сам клуб престижный. Просто не нужно смотреть туда вниз на глоров.
На таких как ты имеешь ввиду))
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Ответ Майрамбек Абдыкадыров
Вспомни,когда они оскорбляли Реал,глоры Барсы радовались
Глоры Барсы не особо умные люди, но сам клуб престижный. Просто не нужно смотреть туда вниз на глоров.
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Ответ Cruel Snake
Когда фанаты других клубов как-то пытаются оскорблять Мадрид, многие глоры Барселоны пишут: —В чём они не правы! А под новостями здесь : —Как сайту не стыдно писать, выкладывать такие новости! 😂😂😂 Радуйтесь правде лицемеры, при чем что она исключительно только здесь
Если ты неиронично следишь за подобного рода драмами футбольных фанатов на спортсру, то у меня для тебя плохие новости.
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Ответ Дзмітрый Фарботка
И что? Трижды Барса проходила ПСЖ (2013, 2015, 2017)
Я тебе точно такой же вопрос могу задать рИчажный и что?Ты вот то свое сообщение зачем выдал?или последний раз когда они играли,ФК Голубенький Рычаг не был унижен?
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Ответ Пацанчик реальный
Последний раз когда «клуб без истории» приезжал к ФК Рычаг в Барселону,то матч вроде закончился 1-4 в пользу «клуба без истории»!👌👌👌
И что?
Трижды Барса проходила ПСЖ (2013, 2015, 2017)
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Ответ Дзмітрый Фарботка
Унижение со счётом 6-1 до сих пор зудит у клуба без истории
Последний раз когда «клуб без истории» приезжал к ФК Рычаг в Барселону,то матч вроде закончился 1-4 в пользу «клуба без истории»!👌👌👌
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Ха-ха-ха. Клуб с 15 летней историей оскорбляет Барсу 😀😀
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Последний фанат ПСЖ умер. И это был Бельмондо
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Это они Клермон не могут обыграть и уже воодухотворились. Надеюсь Хави покажет игрокам запись перед игрой чтобы Барса размазала лягушатников.
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