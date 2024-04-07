Фанаты «ПСЖ» скандировали «¡Puta Barça!» на матче с «Клермоном». Парижане встретятся с «Барселоной» в 1/4 финала Лиги чемпионов

Фанаты «ПСЖ» скандировали кричалки в адрес «Барселоны» во время матча Лиги 1.

В 28-м туре Лиги 1 « » дома сыграл вничью с «Клермоном», находящимся на последнем месте в турнирной таблице (1:1).

Во время матча фанаты «ПСЖ» начали скандировать кричалки в адрес «Барселоны»: «¡Puta Barça!» (слово puta по-испански значит «шлюха», выражение можно перевести как «нахер «Барсу»!» – Sports).

В среду сине-гранатовые встретятся с парижским клубом в первом матче 1/4 финала чемпионов.