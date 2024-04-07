Фанаты «ПСЖ» скандировали «¡Puta Barça!» на матче с «Клермоном». Парижане встретятся с «Барселоной» в 1/4 финала Лиги чемпионов
Фанаты «ПСЖ» скандировали кричалки в адрес «Барселоны» во время матча Лиги 1.
В 28-м туре Лиги 1 «ПСЖ» дома сыграл вничью с «Клермоном», находящимся на последнем месте в турнирной таблице (1:1).
Во время матча фанаты «ПСЖ» начали скандировать кричалки в адрес «Барселоны»: «¡Puta Barça!» (слово puta по-испански значит «шлюха», выражение можно перевести как «нахер «Барсу»!» – Sports).
В среду сине-гранатовые встретятся с парижским клубом в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов.
Клятый судья опять подсудил Барселоне вынудив клоуна Косту оскорбить его мать:D
Кстати.Грамотно темку перевел.Почему по факту на чемпионский матч сезона 13/14 ничего не сказал?Нечего ответить?)Как так Негрейра поработал что отобрали чистый гол и чемпионство?
Матч был 6 апреля 2019 года, Атлетико шёл вторым.
Судья тоже это понимал и решил начать сразу в первом тайме, выгнав с поля Диегу Косту и повесив на жёлтые ещё несколько игроков Атлетико...
И да - это было последнее чемпионство при Месси - ведь в 2018 году клуб перестал платить Негрейрe☝️
Такими судебными решениями и двигали Барсу к чемпионству🤦 Перестали платить (вопросы всё же к прежним президентам, которые, помимо прочего, подписали пешему "пенсион", который он уже третий год после побега из клуба не стесняется получать🤬 хотя даже Пике, с учётом тяжёлого положения клуба, от выплат оказался) и только с приходом Λевандовски Барса в честной борьбе взяла трофей👏
Трижды Барса проходила ПСЖ (2013, 2015, 2017)