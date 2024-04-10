Фанаты «ПСЖ» в 4 утра запускали фейерверки у отеля, где остановились игроки «Барсы» перед матчем ЛЧ

Фанаты «ПСЖ» пытались помешать выспаться игрокам «Барселоны» перед матчем ЛЧ.

Сегодня « » и « » сыграют на «Парк де Пренс» в первом матче 1/4 финала чемпионов.

Как сообщает информационное агентство CL Press, сегодня около 4 часов утра болельщики парижского клуба запускали фейерверки возле отеля в Париже, где остановились игроки и тренерский штаб «Барселоны».

Sports проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 22:00 по московскому времени.

Ультрас «ПСЖ»: «Гнусная «Барселона», которой часто благоволят судьи, должна чувствовать, что находится на более чем враждебной территории. Наш долг – сделать «Парк де Пренс» крепостью»