Фанаты «ПСЖ» в 4 утра запускали фейерверки у отеля, где остановились игроки «Барсы» перед матчем ЛЧ
Фанаты «ПСЖ» пытались помешать выспаться игрокам «Барселоны» перед матчем ЛЧ.
Сегодня «ПСЖ» и «Барселона» сыграют на «Парк де Пренс» в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов.
Как сообщает информационное агентство CL Press, сегодня около 4 часов утра болельщики парижского клуба запускали фейерверки возле отеля в Париже, где остановились игроки и тренерский штаб «Барселоны».
Sports проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 22:00 по московскому времени.
Ультрас «ПСЖ»: «Гнусная «Барселона», которой часто благоволят судьи, должна чувствовать, что находится на более чем враждебной территории. Наш долг – сделать «Парк де Пренс» крепостью»