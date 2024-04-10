Фанаты «ПСЖ» в 4 утра запускали фейерверки у отеля, где остановились игроки «Барсы» перед матчем ЛЧ

Теги ПСЖ Барселона лига 1 Франция Ла Лига Лига чемпионов УЕФА происшествия болельщики Футбол

Фанаты «ПСЖ» пытались помешать выспаться игрокам «Барселоны» перед матчем ЛЧ.

Сегодня «ПСЖ» и «Барселона» сыграют на «Парк де Пренс» в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

Как сообщает информационное агентство CL Press, сегодня около 4 часов утра болельщики парижского клуба запускали фейерверки возле отеля в Париже, где остановились игроки и тренерский штаб «Барселоны».

Sports проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 22:00 по московскому времени.

Ультрас «ПСЖ»: «Гнусная «Барселона», которой часто благоволят судьи, должна чувствовать, что находится на более чем враждебной территории. Наш долг – сделать «Парк де Пренс» крепостью»

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13 комментариев
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а игроки барсы запустят в ворота псж мячи))
+9
-4
+5
Достойны друг друга, мерзкий пузырь и такие же болелы
+7
-4
+3
Как правило, такие вот движухи хорошим не заканчиваются )
+3
-3
0
Ответ Рашпель793
Как правило, такие вот движухи хорошим не заканчиваются )
Обычно фейерверк проигрывает
+3
-3
0
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