«Зенит» заплатит за Изидора «Локо» 4 млн евро. Опция обязательного выкупа активирована («Чемпионат»)

Теги Локомотив Зенит премьер-лига Россия лига 1 Франция возможные трансферы Страсбур Жерзино Ньямси Вильзон Изидор Чемпионат.com деньги Футбол

«Зенит» выкупит форварда Вильзона Изидора у «Локомотива».

Клуб из Санкт-Петербурга активировал обязательную опцию выкупа 23-летнего французского нападающего, сообщает «Чемпионат» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Московский клуб получит 4 млн евро в ближайшее время. Эти средства пойдут на выплаты «Страсбуру» за трансфер французского защитника Жерзино Ньямси, подписанного зимой.

Изидор был арендован «Зенитом» у «Локомотива» в летнее трансферное окно. За петербургский клуб Вильзон провел 16 матчей и забил 2 гола. Его статистика – здесь.

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49 комментариев
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Я уж и забыл о нём
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Ёпта мама... Зачем???
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Это грустно, парень занимает легионерское место и вообще ничего не показывает в Зените(
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Ответ Кирилл.С-Пб
Ёпта мама... Зачем???
Так обязательная опция. Это изначально было известно)
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+15
И в Европу уехал, и лидером стал) Спасибо за огненные выходы на замену, но скучать не будем
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Да стоит признать это провальный трансфер
Хотя мб в следующем сезоне выстрелит если не продадут летом
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Благотворительность какая-то
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Он и одного не стоит
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Нахрена?
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Опция обязательного выкупа, значит не слить его было(( а я думал просто аренда
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Ну может и раскроется как Касьерра, хотя, конечно, ни намека на это
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Можно не надо? Вообще странный пассажир в Зените, как и Фернандес
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Ответ Sophocles
Как он на лавке может занимать легионерское место? Считают тех, кто на поле.
Он в заявке занимает слот для недоморощенного игрока
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Ответ error505
И в Европу уехал, и лидером стал) Спасибо за огненные выходы на замену, но скучать не будем
Я буду. Классный игрок был. Не хамулич с сарвели конечно
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Инородное тело и миллиона не стоит
+1
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Ответ error505
И в Европу уехал, и лидером стал) Спасибо за огненные выходы на замену, но скучать не будем
будем. и ещё как. лучший легионер Локо за последние годы
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Ответ Nogoi89
Кассьера, когда продадут, будут Изидора пробовать на место центрального нападающего. Все правильно
Боюсь он никакой будет в качестве центр форварда, с реализацией у него беда
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Ошибочка вышла.
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Дороговастая игрушка случилась,но тут как говорится,деваться некуда.
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Ответ Onion
Миранчука забираем у них, что ли?
Да и Миранчук не нужен.
+3
-2
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Щас фиг еще сбагришь это бревно!
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Ответ Глебов Илья
4 млн евро коту под хвост
Как поживают ваши 50 + млн евро потраченные за 1,5 года ?!
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Ответ Nogoi89
Вспомни Кассьеру в первый год после перехода в Зенит. Про него ещё хуже говорили.
Кассьерра топово играл уже в Сочи. Изидор нигде хорошо не играл и не заиграет.
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Ответ Nogoi89
Кассьера, когда продадут, будут Изидора пробовать на место центрального нападающего. Все правильно
Тоже подумал об этом. Но это ж небо и земля. Ну куда ж это?)
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Ответ Легато
Боюсь он никакой будет в качестве центр форварда, с реализацией у него беда
У Изидора со всем беда. Разве что бегает довольно быстро.
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Я сначала расстроился, что он ушел из Локо, а посмотрев его матчи за Зенит, уже нет никакого расстройства.
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Ответ Sergei Berezencev
Ну может и раскроется как Касьерра, хотя, конечно, ни намека на это
У него не будет столько игроой практики чтобы рассскрыться. Все на флангах Педро и Артур
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Ответ error505
Не понимаю наездов на Хамулича. Он впервые за долгое время вышел в официальном матче на 30 минут, а от него ждут игру уровня Роналду
Адекватное руководство таких игроков даже рассматривать не станет
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Ответ Sophocles
Как он на лавке может занимать легионерское место? Считают тех, кто на поле.
Легко, есть лимит в заявке на легионеров и есть лимит в поле на легионеров. Поэтому к чему вы написали ,непонятно!
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Ответ Кирилл Демченко
Это грустно, парень занимает легионерское место и вообще ничего не показывает в Зените(
Как он на лавке может занимать легионерское место? Считают тех, кто на поле.
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