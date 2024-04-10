«Зенит» заплатит за Изидора «Локо» 4 млн евро. Опция обязательного выкупа активирована («Чемпионат»)

«Зенит» выкупит форварда Вильзона Изидора у «Локомотива».

Клуб из Санкт-Петербурга активировал обязательную опцию выкупа 23-летнего французского нападающего, сообщает «Чемпионат» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Московский клуб получит 4 млн евро в ближайшее время. Эти средства пойдут на выплаты « » за трансфер французского защитника , подписанного зимой.

Изидор был арендован « » у « » в летнее трансферное окно. За петербургский клуб провел 16 матчей и забил 2 гола. Его статистика – здесь.