«Зенит» заплатит за Изидора «Локо» 4 млн евро. Опция обязательного выкупа активирована («Чемпионат»)
«Зенит» выкупит форварда Вильзона Изидора у «Локомотива».
Клуб из Санкт-Петербурга активировал обязательную опцию выкупа 23-летнего французского нападающего, сообщает «Чемпионат» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
Московский клуб получит 4 млн евро в ближайшее время. Эти средства пойдут на выплаты «Страсбуру» за трансфер французского защитника Жерзино Ньямси, подписанного зимой.
Изидор был арендован «Зенитом» у «Локомотива» в летнее трансферное окно. За петербургский клуб Вильзон провел 16 матчей и забил 2 гола. Его статистика – здесь.
Хотя мб в следующем сезоне выстрелит если не продадут летом