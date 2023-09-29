Вильзон Изидор: «Зенит» – самый настоящий клуб мирового уровня. Я в полном восторге»
Вильзон Изидор назвал «Зенит» клубом мирового уровня.
«Петербург – невероятный и очень красивый, мне тут так нравится! В новом клубе тоже все замечательно, меня отлично приняли, помогают с адаптацией.
В «Зените» топовая инфраструктура, это самый настоящий клуб мирового уровня, я в полном восторге. И это только добавляет желания работать на максимум и доказывать, что я оказался здесь не просто так», – сказал нападающий.
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