Вильзон Изидор: «Зенит» – самый настоящий клуб мирового уровня. Я в полном восторге»

Теги Зенит премьер-лига Россия Вильзон Изидор Чемпионат.com Футбол

Вильзон Изидор назвал «Зенит» клубом мирового уровня.

«Петербург – невероятный и очень красивый, мне тут так нравится! В новом клубе тоже все замечательно, меня отлично приняли, помогают с адаптацией.

В «Зените» топовая инфраструктура, это самый настоящий клуб мирового уровня, я в полном восторге. И это только добавляет желания работать на максимум и доказывать, что я оказался здесь не просто так», – сказал нападающий.

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14 комментариев

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Фут.Боль
Так заливает, как-будто из африканского клуба какого-нибудь перешёл, а не из Локомотива.
+11
-1
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Pertinax Gandi
Ответ 6tspey7tb5
Бакаев был, Марио был, Изидор был. Ждём ещё из Динамо.
Из Динамо были Данни и Кокорин.
+5
0
+5
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Очки Дани Алвеса
Межгалактического
+5
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Groznyi2024
Правильно говорит.
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Ебздрогыч
С детства за стрелку!
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Остап Бендер Сгибальщик
слова слова...делом надо доказывать!
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6tspey7tb5
Ответ Pertinax Gandi
Из Динамо были Данни и Кокорин.
Они так не уходили
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Andy Tucker
Ответ 6tspey7tb5
Бакаев был, Марио был, Изидор был. Ждём ещё из Динамо.
Тюкавин? или все-таки Фёдор
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6tspey7tb5
Ответ Andy Tucker
Тюкавин? или все-таки Фёдор
После последних интервью агента. Тюкавин.
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