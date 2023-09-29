Вильзон Изидор: «Зенит» – самый настоящий клуб мирового уровня. Я в полном восторге»

Вильзон Изидор назвал «Зенит» клубом мирового уровня.

«Петербург – невероятный и очень красивый, мне тут так нравится! В новом клубе тоже все замечательно, меня отлично приняли, помогают с адаптацией.

В « » топовая инфраструктура, это самый настоящий клуб мирового уровня, я в полном восторге. И это только добавляет желания работать на максимум и доказывать, что я оказался здесь не просто так», – сказал нападающий.

⚡️ Эксклюзив: Аршавин – о жизни после суперкарьеры. Эпизод документального сериала «Один на один» с легендой российского футбола. Смотрите по промокоду SPORTS