Вильзон Изидор: «Зенит» – прекрасный трамплин для перехода в большой европейский клуб. За ним следят в Европе, конечно»
Вильзон Изидор назвал «Зенит» трамплином для перехода в топ‑клуб Европы.
«Зенит» – это прекрасный трамплин для прогресса и перехода в большую европейскую команду. Ведь многие специалисты внимательно следят за вашим чемпионатом. И доказательство тому – количество предложений, которые есть, например, у Сперцяна. Или можно вспомнить переход Арсена Захаряна в «Реал Сосьедад».
«Зенит» – большая сила в российском чемпионате, и за командой, конечно, следят в Европе. И если кто‑то из скаутов смотрит РПЛ, то в первую очередь матчи с участием «Зенита», а потом уже всех остальных команд. Поэтому все в моих руках, нужно себя проявлять», – сказал французский нападающий петербуржского клуба.
Изидор провел 11 матчей за «Зенит» во всех турнирах, забив 2 гола. Его статистика – здесь.
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