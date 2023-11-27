Вильзон Изидор: «Зенит» – прекрасный трамплин для перехода в большой европейский клуб. За ним следят в Европе, конечно»

Теги Зенит премьер-лига Россия Матч ТВ Вильзон Изидор Эдуард Сперцян Арсен Захарян Футбол

Вильзон Изидор назвал «Зенит» трамплином для перехода в топ‑клуб Европы.

«Зенит» – это прекрасный трамплин для прогресса и перехода в большую европейскую команду. Ведь многие специалисты внимательно следят за вашим чемпионатом. И доказательство тому – количество предложений, которые есть, например, у Сперцяна. Или можно вспомнить переход Арсена Захаряна в «Реал Сосьедад».

«Зенит» – большая сила в российском чемпионате, и за командой, конечно, следят в Европе. И если кто‑то из скаутов смотрит РПЛ, то в первую очередь матчи с участием «Зенита», а потом уже всех остальных команд. Поэтому все в моих руках, нужно себя проявлять», – сказал французский нападающий петербуржского клуба.

Изидор провел 11 матчей за «Зенит» во всех турнирах, забив 2 гола. Его статистика – здесь.

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32 комментария

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Дмитрий9779
Ответ Slavnov
За зенитом следили в европе, когда он сражался за 4 место в группе, лиги чемпионов, чтоб поржать, а сейчас он даже не смешит никого, так что маловероятно, что кто-то помнит о его существовании
Вот и представь себе,что "смешной" Зенит на изи выносит твой клуб,а побед в Санкт-Петербурге у вас нет больше 11 лет.Смешно,правда же?
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Игорь М.
Ответ TheDustman
Комментарий удален пользователем
А Паредес за почти 50 миллионов куда исчез? Он переходил в ПСЖ, с которым в следующем сезоне играл в финале ЛЧ. Недостаточно топ?)

Ну а вспомнить Ригони, который и в Аталанту приезжал в аренду, и в Сампдорию) Шкртел ещё в Ливерпуль уезжал из Зенита
+11
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Marcus-light
Зависит от агента. Вряд ли кто-то ездит специально на просмотры игроков Зенита.
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юра георгиевский
А что делают закомплексованные любители нашего спартачка, здесь, на зенитовской ветке. Их сюда никто не звал.
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Поцелуй Оздоева
Ответ Slavnov
Как обычно, ржем над фотоаппаратом....
То есть ты согласен с термином "закомплексованные"?
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pavasaris
Ответ TheDustman
Комментарий удален пользователем
Шкртел, не?)
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Shinco
Для начала надо заиграть в основе клуба, а потом всё остальное 🤷‍♂️
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Дмитрий9779
Зашёл на ветку о Зените,читаю очередные страдания середняков,но комплексы у Зенита, не перепутайте,😁
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Спартак Уокер
В топовую команду Европы Изидор в той форме в которой он сейчас не поедет
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The Best 20
что правда то правда
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TheDustman
Комментарий удален пользователем
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Максим Столбов
Ну насчёт Европы не уверен, а Саудовская Аравия вполне пойдет. Малколм уже протоптал дорогу
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Nogoi89
Если будешь пороть моменты, тебя даже во Франции ждать не будут. Данные есть, нужно работать.
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Tima_Milan
ну и поднять бакшиша можно неплохо так, добавил Easy Door
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Поцелуй Оздоева
Ответ Slavnov
Я согласен с любителями спартака, как может быть закомплексован, болельщик, самого популярного и титулованного фк клуба в стране,да еще на фоне региональной команды ...
Постоянными крупными поражениями, например
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