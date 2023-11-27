Вильзон Изидор назвал «Зенит» трамплином для перехода в топ‑клуб Европы.

«Зенит» – это прекрасный трамплин для прогресса и перехода в большую европейскую команду. Ведь многие специалисты внимательно следят за вашим чемпионатом. И доказательство тому – количество предложений, которые есть, например, у . Или можно вспомнить переход в «Реал Сосьедад».

«Зенит» – большая сила в российском чемпионате, и за командой, конечно, следят в Европе. И если кто‑то из скаутов смотрит , то в первую очередь матчи с участием « », а потом уже всех остальных команд. Поэтому все в моих руках, нужно себя проявлять», – сказал французский нападающий петербуржского клуба.

провел 11 матчей за «Зенит» во всех турнирах, забив 2 гола. Его статистика – здесь.

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