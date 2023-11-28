Изидор про стереотипы о России: «Из Франции кажется, что это очень холодная страна, где все ходят угрюмые. Но не так уж холодно, и люди замечательные»

Теги Зенит премьер-лига Россия Матч ТВ Вильзон Изидор Футбол

Вильзон Изидор рассказал, в какие стереотипы о России верил до перехода в РПЛ.

«Из Франции кажется, что Россия очень далеко, что это очень холодная страна, а люди здесь мало улыбаются и постоянно ходят угрюмые.

И у меня были такие же стереотипы о России до переезда сюда. Но сейчас я убедился сам: у вас замечательные люди, и не так уж и холодно, вполне терпимо.

У многих представление о России не очень хорошее, но когда я общаюсь с парнями, которые играли во Франции, я постоянно говорю: «Здесь все хорошо, приезжайте, если, конечно же, сможете найти себе команду», – сказал нападающий «Зенита».

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39 комментариев

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trasion17
Ответ Оригинальный Ник
В Европе давно процветает дремучая русофобия вкупе с тяжёлым невежеством
В скольки странах Европы ты был и с каким количеством людей ты общался, что делаешь такие выводы? Ко всем кто лайкает тот же вопрос.
+75
-27
+48
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Гамарджоба Генацвале
Ответ Mark Anisimov
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Вас на первом канале заклинило. Переключайтесь.
+48
-7
+41
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Ярослав Цыбуля
Ответ Оригинальный Ник
В Европе давно процветает дремучая русофобия вкупе с тяжёлым невежеством
А в России как по отношению к Европе ?)
+42
-17
+25
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liverpoolart
Ответ Sirius26
Могу подтвердить его слова..Везде где был явная русофобия присутствовала кроме Албании... В Финляндии вообще старики некоторые путают,музыку слушаю на русском,подошел говорит выключи... Понятно что не все люди,но хватает таких... В Швеции такие же петухи... Чехи с Поляками не далеко ушли..Вот в Албании почему то вообще проблем не было и косых взглядов..В Италии если платишь хорошо то отличный Русский,платишь как положено все ты уже плохой,ты Aggressore tipico сразу для них) Короче адекватное отношение если люди понимают что на тебе можно заработать)
Если ты в автобусе с телефона русский рэп слушал , тот тут дело не в языке ))
+18
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+18
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pyritanza
Ответ Оригинальный Ник
В Европе давно процветает дремучая русофобия вкупе с тяжёлым невежеством
Забыл добавить, - "Пишу из предместья Парижа. Здесь такая русофобия, что аж багет в горло не лезет". )
+13
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Гамарджоба Генацвале
Ответ Mark Anisimov
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Тут как бэ про футбол речь. Изидор знаете кто такой?
+12
-2
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Александр Боровицкий
И платят хорошо.
Футболистам.
+9
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Hardy
Ответ Оригинальный Ник
В Европе давно процветает дремучая русофобия вкупе с тяжёлым невежеством
🤡🤡🤡
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Ильдар М
Ответ Mark Anisimov
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а на какую именно передачу должен прийти футболист и кому поклясться в верности? На "Давай поженимся", Гузеевой?
+8
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Оригинальный Ник
В Европе давно процветает дремучая русофобия вкупе с тяжёлым невежеством
+62
-59
+3
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a2wai
Ответ Гамарджоба Генацвале
Тут как бэ про футбол речь. Изидор знаете кто такой?
Он за Барселону и Спартак болеет, откуда ему знать, что такое футбол))
+4
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Sirius26
Ответ trasion17
В скольки странах Европы ты был и с каким количеством людей ты общался, что делаешь такие выводы? Ко всем кто лайкает тот же вопрос.
Могу подтвердить его слова..Везде где был явная русофобия присутствовала кроме Албании... В Финляндии вообще старики некоторые путают,музыку слушаю на русском,подошел говорит выключи... Понятно что не все люди,но хватает таких... В Швеции такие же петухи... Чехи с Поляками не далеко ушли..Вот в Албании почему то вообще проблем не было и косых взглядов..В Италии если платишь хорошо то отличный Русский,платишь как положено все ты уже плохой,ты Aggressore tipico сразу для них) Короче адекватное отношение если люди понимают что на тебе можно заработать)
+16
-14
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Ростов-на-Дону
Во Франции столько не платят, а тут всё на халяву + контракт сказочный!
+3
-1
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Grin of Ant
Ответ Оригинальный Ник
В Европе давно процветает дремучая русофобия вкупе с тяжёлым невежеством
Да они сгниют скоро. Да?
+2
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город на Балтике
Ответ Sirius26
Могу подтвердить его слова..Везде где был явная русофобия присутствовала кроме Албании... В Финляндии вообще старики некоторые путают,музыку слушаю на русском,подошел говорит выключи... Понятно что не все люди,но хватает таких... В Швеции такие же петухи... Чехи с Поляками не далеко ушли..Вот в Албании почему то вообще проблем не было и косых взглядов..В Италии если платишь хорошо то отличный Русский,платишь как положено все ты уже плохой,ты Aggressore tipico сразу для них) Короче адекватное отношение если люди понимают что на тебе можно заработать)
ложь, был я и в Швеции, и в Финляндии, а Польшу так половину объехал, нигде ничего подобного небэ было
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Всё знаю
Поэтому домой хотел уехать, иуда?)))
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Всеволод Бобров
Ответ Mordegard Glezgorv
От здравого смысла и высокого уровня жизни
здравый смысл кто определяет? наличие меньшинств и трансформеров в стране?
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Mordegard Glezgorv
Ответ damondiamond
это мы не угрюмые, это мы всегда обороняемся
От здравого смысла и высокого уровня жизни
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Мансур Абдрахимов
Приглашаем тебя посетить солнечный ☀ доброжелательный красивый город-герой Норильск
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damondiamond
это мы не угрюмые, это мы всегда обороняемся
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Иван Егурнов
Ответ Ярослав Цыбуля
А в России как по отношению к Европе ?)
Нормальное отношение. Большинство думает, что жизнь там в целом хорошая, с местечковыми закидонами разве что. У Европы одна проблема - самостоятельную политику делать не могут, а то ещё бы лучше жили.
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Julia Balinova
Ответ Sirius26
Могу подтвердить его слова..Везде где был явная русофобия присутствовала кроме Албании... В Финляндии вообще старики некоторые путают,музыку слушаю на русском,подошел говорит выключи... Понятно что не все люди,но хватает таких... В Швеции такие же петухи... Чехи с Поляками не далеко ушли..Вот в Албании почему то вообще проблем не было и косых взглядов..В Италии если платишь хорошо то отличный Русский,платишь как положено все ты уже плохой,ты Aggressore tipico сразу для них) Короче адекватное отношение если люди понимают что на тебе можно заработать)
По описанным вами ситуациям очень заметно, что проблема там была не в национальности, ох, не в национальности.
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Всеволод Бобров
Ответ trasion17
В скольки странах Европы ты был и с каким количеством людей ты общался, что делаешь такие выводы? Ко всем кто лайкает тот же вопрос.
это сами европейцы говорят, как тот же Исидор.
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MAXIMum1
Ответ LaffyTaffy
Только вот нюанс в том, что Изидор за Уралом никогда не был, а ведь там основная масса территорий России
А что за Уралом не так? Может это ты там никогда не был?
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Dronetz02
Ответ Любовь Мелехова
Очень хорошо открылись в 90-е годы, а чем это закончилось, известно.
Чем закончилось?
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Dronetz02
Ответ Любовь Мелехова
Развалом страны, производства, образования, здравоохранения и прочего, полный список займет много места и времени.
Лол))) и что, виной тому именно открытость миру? То есть, чтобы страну улучшить - надо максимально закрыться? Вы серьезно сейчас?
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