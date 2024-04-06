Дани Алвес: «Неправда, что я давал интервью. Не собираюсь делать это до завершения судебного процесса»

Дани Алвес заявил, что не будет давать комментариев СМИ до завершения суда.

Вчера в прессе появилась такая цитата бразильского футболиста о времени, проведенном в тюрьме: «Я выживаю, где бы я ни оказался. Не место делает человека, а человек место. Я спокоен, все в порядке».

«Это неправда, что я давал интервью каким-либо средствам массовой информации. Я не собираюсь давать их до тех пор, пока судебный процесс не будет завершен», – написал в соцсети.

Напомним, бывший защитник «Барселоны», приговоренный к 4,5 года тюрьмы за изнасилование, вышел из тюрьмы под залог в размере 1 млн евро до окончательного вступления приговора в силу.