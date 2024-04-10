Валуев о словах главы УЕФА о бане России: «Чушь и лицемерие, но у него не было другого выхода. Иначе судьба Стросс-Кана»

Николай Валуев назвал «чушью» слова Александера Чеферина о бане России.

Глава УЕФА ранее заявил, что у него не было другого выхода, кроме как отстранить Россию от официальных международных соревнований.

«Чушь и лицемерие, но фраза выстроена верно. У него не было другого выхода. Иначе судьба Стросс-Кана», – сказал депутат Госдумы РФ Николай Валуев.

Доминик Стросс-Кан – французский политик, экономист, с 28 сентября 2007 года по 18 мая 2011 года был директором-распорядителем Международного валютного фонда. Был вынужден покинуть свой пост после сексуальных скандалов.