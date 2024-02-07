Генсек РФС: «У Чеферина настрой такой: «Россию отпускать не хочу. Это последнее, что я сделаю». Тепло относится»

Теги премьер-лига Россия УЕФА Сборная России по футболу РФС Максим Митрофанов Александер Чеферин Спорт-Экспресс Футбол

В РФС рассказали о позиции президента УЕФА по будущему России в футболе.

«Лично общался с Чеферином, у него настрой такой: «Россию я отпускать не хочу. Это последнее, что я сделаю».

В целом он занимает охранительную позицию. Он за динамичное развитие, но без потрясений. К России он относится позитивно и тепло», – сказал генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов.

Российские клубы и сборные по футболу отстранены от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года.

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27 комментариев
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Если б я ещё что-то решал, смахивая слезу, добавил Чеферин.
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Генсек РФС:
Если хочешь идти - иди, если хочешь забыть - забудь
Только знай, что в конце пути никого уже не вернуть

Чеферин:
Только ты не узнаешь, слёз моих не увидишь
Не срастётся вовеки сломанная ветка
И меня покидая, никогда не раскайся
И, навеки прощаясь, обмани, но останься
Обмани, но останься
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Ответ Howard Norfolk
Если б я ещё что-то решал, смахивая слезу, добавил Чеферин.
зелеными грязными бумажками))
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Не Россию, а деньги...
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Ответ Howard Norfolk
Если б я ещё что-то решал, смахивая слезу, добавил Чеферин.
гениальный коммент, в точку прямо.
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Ответ Savardus
Генсек РФС: Если хочешь идти - иди, если хочешь забыть - забудь Только знай, что в конце пути никого уже не вернуть Чеферин: Только ты не узнаешь, слёз моих не увидишь Не срастётся вовеки сломанная ветка И меня покидая, никогда не раскайся И, навеки прощаясь, обмани, но останься Обмани, но останься
классно придумано.
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Да все прекрасно понимают пока не закончится СВО не кто нас не куда не допустит.Провокации могут быть любыми и после.Если бы от Чеферина сильно это зависело.Больше зависит от нашего Мин. Обороны.
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Ответ spartakgorky
Не Россию, а деньги...
Так можно про любую страну сказать. Ну почти про любую.
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он guardian все сказал, что думает.
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А как Чеферин "держит" Россию, не желая отпускать?
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"Нам эта дойная корова и самим нужна" - заявили в УЕФА.
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Правда заключается в том, что как бы и когда бы не завершился конфликт - Россия все равно не будет играть в УЕФА - большинство стран и клубов откажутся - скажут пишите поражения, нам плевать. И УЕФА разумеется пойдет на попятный.
И поэтому (и по многому другому тоже конечно, но мы же о спорте) совершенно нет причин ограничивать себя в этом конфликте. Но, увы, власть наша, как футбольная так и прочая, живет в альтернативной реальности.
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Ответ Чебурашка от Гены
Они рады бы, да слишком сильное давление от марионеточных стран. Он же говорил.
Комментарий удален пользователем
Ответ Сергей Фетисов
Да все прекрасно понимают пока не закончится СВО не кто нас не куда не допустит.Провокации могут быть любыми и после.Если бы от Чеферина сильно это зависело.Больше зависит от нашего Мин. Обороны.
Даже после сво далеко не факт что сразу пустят.
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Ответ Сергей Т
Даже после сво далеко не факт что сразу пустят.
Смотря, на каких условиях будет капитуляция Зеленского. А может и не он будет подписывать.
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Ответ Чебурашка от Гены
Смотря, на каких условиях будет капитуляция Зеленского. А может и не он будет подписывать.
ты что, тут большинство хомячков ждет "платить и каяться"
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