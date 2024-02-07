Генсек РФС: «У Чеферина настрой такой: «Россию отпускать не хочу. Это последнее, что я сделаю». Тепло относится»
В РФС рассказали о позиции президента УЕФА по будущему России в футболе.
«Лично общался с Чеферином, у него настрой такой: «Россию я отпускать не хочу. Это последнее, что я сделаю».
В целом он занимает охранительную позицию. Он за динамичное развитие, но без потрясений. К России он относится позитивно и тепло», – сказал генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов.
Российские клубы и сборные по футболу отстранены от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года.
Если хочешь идти - иди, если хочешь забыть - забудь
Только знай, что в конце пути никого уже не вернуть
Чеферин:
Только ты не узнаешь, слёз моих не увидишь
Не срастётся вовеки сломанная ветка
И меня покидая, никогда не раскайся
И, навеки прощаясь, обмани, но останься
Обмани, но останься
И поэтому (и по многому другому тоже конечно, но мы же о спорте) совершенно нет причин ограничивать себя в этом конфликте. Но, увы, власть наша, как футбольная так и прочая, живет в альтернативной реальности.