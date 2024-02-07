Генсек РФС: «У Чеферина настрой такой: «Россию отпускать не хочу. Это последнее, что я сделаю». Тепло относится»

В РФС рассказали о позиции президента УЕФА по будущему России в футболе.

«Лично общался с , у него настрой такой: «Россию я отпускать не хочу. Это последнее, что я сделаю».

В целом он занимает охранительную позицию. Он за динамичное развитие, но без потрясений. К России он относится позитивно и тепло», – сказал генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов.

Российские клубы и сборные по футболу отстранены от участия в турнирах под эгидой ФИФА и с февраля 2022 года.