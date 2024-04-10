Алана Мамаева про 10 млн рублей: «Я намерена идти до конца и никакие деньги Павлу не отдавать. Мы не общаемся три года»

Алана Мамаева рассказала о судебных разбирательствах с бывшим мужем Павлом.

Ранее бывшая супруга экс-футболиста сборной России, и « » заявила: « требует с меня 10 миллионов 20 тысяч рублей. Ко мне пришла досудебная претензия о взыскании неосновательного обогащения». Мамаев считает, что Алана необоснованно обогатилась во время их брака.

– Пока никакого обновления по этой теме нет. Поговорить с Мамаевым я не пыталась. Мы не общаемся три года, поэтому даже не лезу.

Сейчас разбираются адвокаты. Я намерена идти до конца и никакие деньги Мамаеву не отдавать.

– Зачем это Павлу?

– Понятия не имею. Не могу залезть в голову к человеку. Возможно, пытается так решить свои денежные проблемы, – сказала