Алана Мамаева про 10 млн рублей: «Я намерена идти до конца и никакие деньги Павлу не отдавать. Мы не общаемся три года»

Теги ЦСКА Ростов премьер-лига Россия светская хроника Павел Мамаев Алана Мамаева Футбол

Алана Мамаева рассказала о судебных разбирательствах с бывшим мужем Павлом.

Ранее бывшая супруга экс-футболиста сборной России, ЦСКА и «Ростова» заявила: «Павел требует с меня 10 миллионов 20 тысяч рублей. Ко мне пришла досудебная претензия о взыскании неосновательного обогащения». Мамаев считает, что Алана необоснованно обогатилась во время их брака.

– Пока никакого обновления по этой теме нет. Поговорить с Мамаевым я не пыталась. Мы не общаемся три года, поэтому даже не лезу.

Сейчас разбираются адвокаты. Я намерена идти до конца и никакие деньги Мамаеву не отдавать.

– Зачем это Павлу?

– Понятия не имею. Не могу залезть в голову к человеку. Возможно, пытается так решить свои денежные проблемы, – сказала Алана Мамаева

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21 комментарий
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Мамаев молодец. Всем бы так. А то нашли способ обогащения, став эскортницами или спутницами богатых футболистов 🙄. Нужно как-то соответствовать социальному уровню партнёра.
+35
-6
+29
Ответ CHELSEA_2008
Мамаев молодец. Всем бы так. А то нашли способ обогащения, став эскортницами или спутницами богатых футболистов 🙄. Нужно как-то соответствовать социальному уровню партнёра.
Ну вы даете, нашли кого молодцом считать. Мне сложно представить, как умного человека заинтерсует типичная эскортница, а если заинтересует - нафиг такому человеку деньги?
+12
-3
+9
Ответ Cristiano Ronaldo
Комментарий удален модератором
а кау ей иначе деньги то зарабатывать?
+8
-2
+6
Голдиггершы и деньги (любые) не воспетая любовь , которая достойна оскароносного фильма
+5
-2
+3
Тут все по традиции, по весне у нас вылазить начинают:
Мамаева
Глушакова
Погребняк
И массажист Кокорина
+3
-2
+1
Это новость про спорт или что ещё?
+1
0
+1
если отсудит, то в стране хаос начнется))
+1
0
+1
До чьего конца она собирается идти?
+1
0
+1
Ответ Marcus-light
Ну вы даете, нашли кого молодцом считать. Мне сложно представить, как умного человека заинтерсует типичная эскортница, а если заинтересует - нафиг такому человеку деньги?
Конкретно в этой ситуации молодец. Что не так?
0
0
0
Комментарий удален модератором
Ответ Marcus-light
Ну вы даете, нашли кого молодцом считать. Мне сложно представить, как умного человека заинтерсует типичная эскортница, а если заинтересует - нафиг такому человеку деньги?
Обожаю Спортс. Здесь столько специалистов по эскортницам))
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О, давно этой девки не слышно было!
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У неё тут даже тег есть, ужас
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Короче, живёт на подсосе...
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кто додумался холявщице позвонить, чтоб задать такие вопросы
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Начнем с того, что у Аланы таких денег и в помине нет. И наверное, никогда уже не будет.
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Где вы её выкопали?)
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