Мамаев перевел Алане алименты на сумму 1,45 млн рублей после победы в телешоу
Павел Мамаев перевел бывшей супруге алименты после победы в телешоу.
Напомним, футболист стал победителем первого сезона реалити-шоу «Выжить в Дубае» и сообщил, что передаст выигранные 10 миллионов рублей на благотворительность.
Ранее Пресненский суд Москвы вынес вердикт по делу о разделе имущества между Мамаевым и его бывшей женой Аланой. Суд постановил, что Алана останется владелицей квартиры в Москве, автомобиля Bentley Continental GT и парковочного места, но будет должна выплатить Павлу 3 миллиона рублей.
Бывшая супруга экс-футболиста выложила в сторис инстаграма скриншот уведомления о том, что Мамаев перевел ей алименты в размере 1 450 000 рублей. «Алименты с приза за победу в шоу», – подписал перевод Павел.
«Ну надо же, удивил Мамаев! Я перевела ему 3 миллиона, а он решил перевести алименты с выигрыша! Браво 👏» – написала Алана Мамаева.
Алана Мамаева не верит, что Павел направит 10 млн рублей на благотворительность: «Человек, высуживающий последнее у своего ребенка, не способен бескорыстно помогать»
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Суток не хватит, их больше сотни за день.
Если все же именно так - научить тогда лучше из заголовка понимать, о чем речь.
Заголовки на спортсе длинные, информационные, и всегда понятно, о чем речь. В этой новости тоже.
Ну неужели ты думал, открывая эту новость, что в ней речь будет идти о том, что Мамаев, типа, нашел себе новый клуб или стал тренером в РПЛ ? ))