Мамаев перевел Алане алименты на сумму 1,45 млн рублей после победы в телешоу

Павел Мамаев перевел бывшей супруге алименты после победы в телешоу.

Напомним, футболист стал победителем первого сезона реалити-шоу «Выжить в Дубае» и сообщил, что передаст выигранные 10 миллионов рублей на благотворительность.

Ранее Пресненский суд Москвы вынес вердикт по делу о разделе имущества между Мамаевым и его бывшей женой Аланой. Суд постановил, что Алана останется владелицей квартиры в Москве, автомобиля Bentley Continental GT и парковочного места, но будет должна выплатить Павлу 3 миллиона рублей.

Бывшая супруга экс-футболиста выложила в сторис инстаграма скриншот уведомления о том, что Мамаев перевел ей алименты в размере 1 450 000 рублей. «Алименты с приза за победу в шоу», – подписал перевод Павел.

«Ну надо же, удивил Мамаев! Я перевела ему 3 миллиона, а он решил перевести алименты с выигрыша! Браво 👏» – написала Алана Мамаева.

Алана Мамаева не верит, что Павел направит 10 млн рублей на благотворительность: «Человек, высуживающий последнее у своего ребенка, не способен бескорыстно помогать»

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