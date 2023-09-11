Мамаев перевел Алане алименты на сумму 1,45 млн рублей после победы в телешоу

Теги премьер-лига Россия светская хроника Павел Мамаев Алана Мамаева деньги Футбол

Павел Мамаев перевел бывшей супруге алименты после победы в телешоу.

Напомним, футболист стал победителем первого сезона реалити-шоу «Выжить в Дубае» и сообщил, что передаст выигранные 10 миллионов рублей на благотворительность.

Ранее Пресненский суд Москвы вынес вердикт по делу о разделе имущества между Мамаевым и его бывшей женой Аланой. Суд постановил, что Алана останется владелицей квартиры в Москве, автомобиля Bentley Continental GT и парковочного места, но будет должна выплатить Павлу 3 миллиона рублей. 

Бывшая супруга экс-футболиста выложила в сторис инстаграма скриншот уведомления о том, что Мамаев перевел ей алименты в размере 1 450 000 рублей. «Алименты с приза за победу в шоу», – подписал перевод Павел.

«Ну надо же, удивил Мамаев! Я перевела ему 3 миллиона, а он решил перевести алименты с выигрыша! Браво 👏» – написала Алана Мамаева. 

Алана Мамаева не верит, что Павел направит 10 млн рублей на благотворительность: «Человек, высуживающий последнее у своего ребенка, не способен бескорыстно помогать»

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22 комментария

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Очки Дани Алвеса
Что делает этот раздел «футбол» в нашем Пусть Говорят????
+33
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Ноу криминалити
Наверняка все на ребёнка потратит
+22
-1
+21
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Сергей48
Алана исполнилось 👏 что ещё хотите от золотой рыбки?
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Игорь Пичугин
Алана! Ну теперь ты просто обязана сделать ему ##нет!
+7
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sundance
А не было мысли у редакции спортса сделать отдельный раздел «Светская жизнь» и туда беспрерывно фигачить подобные опусы, которые совсем не связаны с футболом? Ну, хотя бы из уважения к старым и лояльным пользователям ресурса?
+5
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Karel
Ответ sundance
А не было мысли у редакции спортса сделать отдельный раздел «Светская жизнь» и туда беспрерывно фигачить подобные опусы, которые совсем не связаны с футболом? Ну, хотя бы из уважения к старым и лояльным пользователям ресурса?
Фигнёй занимаешься.. Не поверю, что ты в разделе футбол все новости подряд открываешь и читаешь.
Суток не хватит, их больше сотни за день.

Если все же именно так - научить тогда лучше из заголовка понимать, о чем речь.
Заголовки на спортсе длинные, информационные, и всегда понятно, о чем речь. В этой новости тоже.

Ну неужели ты думал, открывая эту новость, что в ней речь будет идти о том, что Мамаев, типа, нашел себе новый клуб или стал тренером в РПЛ ? ))
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Авторитетный игрок "Уорриорз"
Теперь Мамаев отправил на благотворительность не 10, а 8.5 миллионов, после чего алана через время всплывёт с комментариями о том, что Павел не держит слово)))
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samarskij-kuzmich
Ну отдохнёт теперь на Карибах. Ах, да, какие Карибы, она же для ребенка деньги просила.
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Честный контроль
Опять кокс подорожает в силу усиленного спроса.
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Антон Фалафель
Скинул ей на пол кило веществ.
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MJ Me
Вот это у девушки пассивный доход))
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Турко Ибрагимов
походу это и есть благотворительсность
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kilo_gilo
ну на годовой запас Нивеи точно должно хватить
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Максим Черкашин
Ответ Ноу криминалити
Наверняка все на ребёнка потратит
Знаете, я своего рода тоже ребёнок.:))))))
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<=Ubriaco_Belloccio=>
Ответ Ноу криминалити
Наверняка все на ребёнка потратит
Она большой ребенок.
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Алексей Ненахов
Ответ Ноу криминалити
Наверняка все на ребёнка потратит
Героин нынче дорогой для детей
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Andrey Kutashov
Ответ Игорь Пичугин
Алана! Ну теперь ты просто обязана сделать ему ##нет!
да нет?
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Семен Клейменов
Ответ Andrey Kutashov
да нет?
А Клара у Карла украла кларнет.
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a.sh.s.
Ответ sundance
А не было мысли у редакции спортса сделать отдельный раздел «Светская жизнь» и туда беспрерывно фигачить подобные опусы, которые совсем не связаны с футболом? Ну, хотя бы из уважения к старым и лояльным пользователям ресурса?
недавно читал статью а молодых перспективных молодёж из вне топ лиг материал просто топ,, но там 3комента было. вроде всем "пофиг" на Зарему, Алину, всем нам хочется хорошие материалы но читаем и оставляем коменты под таких новостей, деградируем вместе со спортцам.
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Марат Люсьеныч
они друг друга достойны)
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