Алана Мамаева об алиментах от Павла: «10 тысяч рублей даже на стоматолога не хватит»

Теги премьер-лига Россия светская хроника Павел Мамаев девушки и спорт Алана Мамаева деньги Здоровье Футбол

Алана Мамаева заявила, что алиментов от Павла не хватает на лечение зубов.

– Мамаев платит алименты? Вам хватает?

– Его 10к (10 тысяч рублей – прим. Sports.ru) даже на стоматолога не хватит. Мы сейчас лечим зубы, и, поверьте, алиментов на это точно не хватит.

– Про зубы. Их можно бесплатно в поликлинике делать городской, а не за 10к.

– Ну так и лечите своих детей там, – написала бывшая супруга экс-хавбека «Краснодара», отвечая на вопросы подписчиков в инстаграме.

Алана Мамаева осталась должна Павлу 3 млн рублей по итогам суда. Квартиру в Москве и Bentley за 26 млн рублей разделили между экс-супругами

Мамаев погасил 4,5 млн рублей задолженности по алиментам. Об этом сообщила Алана

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57 комментариев

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Bender rules
Ответ igls54
А работать Алана не пробовала?
Вот сами и работайте😂
+90
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+90
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Alexandr Bychkov
Настало время лечиться по омс
+89
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+89
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ЦСКА1960
Обязанность содержать детей ложится на обоих родителей поровну. Это значит, что раз папа дал 10 000 на стоматолога, то и мама должна добавить свою десятку. Тогда должно хватить.
+97
-15
+82
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igls54
А работать Алана не пробовала?
+52
-2
+50
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Собиратель хаоса
Ответ ЦСКА1960
Обязанность содержать детей ложится на обоих родителей поровну. Это значит, что раз папа дал 10 000 на стоматолога, то и мама должна добавить свою десятку. Тогда должно хватить.
Да, только при таком подходе папа должен наравне с мамой по поликлиникам бегать, кашу варить и книжки читать на ночь. Если деньги поровну, то остальное должно быть тоже поровну.
+56
-16
+40
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Утренняя Аврора
Ответ Дмитрий
Она вообще за Россию?
Она за богатых мужиков.
+19
0
+19
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Евгений Семенченко
Ответ igls54
А работать Алана не пробовала?
работать она пробовала...одним местом...так с Пашей и сошлась )))
+15
-1
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.ru
чем хуже зубы тем меньше откусит... справедливо рассудил Павел
+13
0
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ЦСКА1960
Ответ Собиратель хаоса
Да, только при таком подходе папа должен наравне с мамой по поликлиникам бегать, кашу варить и книжки читать на ночь. Если деньги поровну, то остальное должно быть тоже поровну.
Ты это разведёнкам скажи, которые с ребенком не дают общаться.
+15
-2
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NartApsua
Ответ Собиратель хаоса
Да, только при таком подходе папа должен наравне с мамой по поликлиникам бегать, кашу варить и книжки читать на ночь. Если деньги поровну, то остальное должно быть тоже поровну.
Тогда уже и у мам не должно быть приоритета в том, чтобы дети после развода остались с ними, а не с отцами. И каждый случай надо рассматривать индивидуально. Равенство ведь во всем должно быть)
+10
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Утренняя Аврора
Пусть уже на работу выйдет эта дамулька с попугаем.
+8
0
+8
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Дмитрий
Ответ Alexandr Bychkov
Настало время лечиться по омс
Она вообще за Россию?
+10
-3
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sd4fmwrvz8
Иди работай кобра😁
+4
0
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Mihail0910
А на что должно хватать, на мальчиков?
+3
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Ценитель прекрасного
Ответ ЦСКА1960
Обязанность содержать детей ложится на обоих родителей поровну. Это значит, что раз папа дал 10 000 на стоматолога, то и мама должна добавить свою десятку. Тогда должно хватить.
В курсе же за что обычно и как алименты назначают?
+4
-1
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Syd
Ответ Утренняя Аврора
Она за богатых мужиков.
не ЗА а ПОД
+3
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Ранальду с пивком
Мамаев может и запомнился скандалами, но судя по его интервью многим он не такая м***ь. Более чем уверен что он мог и предлагал отвезти ребенка в Дубаи и нормально вылечить там зубы качественно , если уж совсем что-то серьезное могло с зубами случиться , а эта губашлепка сказала «никуда ребенок не поедет» . Какие вообще могут с зубами проблемы у ребенка быть? Кариес, пломба или может вырывать . 10к на это не хватит ??? (Хз как в Москве конечно по ценам)
+3
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+3
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hulk&boloto
Ответ Утренняя Аврора
Пусть уже на работу выйдет эта дамулька с попугаем.
Куда, в магнит?
+2
0
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Газонокосильщик Хави
Ответ Собиратель хаоса
Да, только при таком подходе папа должен наравне с мамой по поликлиникам бегать, кашу варить и книжки читать на ночь. Если деньги поровну, то остальное должно быть тоже поровну.
В таком случае не расскажешь почему не поровну, а в подавляющем большинстве место жительства ребёнка определяют с матерью. А не отцом? Ведь долж6о быть поровну следуя твоей логике. Или это другое?
+2
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Faust Doc
Придется сплевывать!
гы гы гы
+2
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Bashibuzuck
Ну так иди работать
+2
0
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Андрей Балабаев
Ответ Евгений Семенченко
работать она пробовала...одним местом...так с Пашей и сошлась )))
Скорее всего не одним
+2
0
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Виталий Попов
так ты больше белка того - крепче зубы будут
+3
-1
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КРАСНАЯ ЛИНИЯ
Ответ Собиратель хаоса
Да, только при таком подходе папа должен наравне с мамой по поликлиникам бегать, кашу варить и книжки читать на ночь. Если деньги поровну, то остальное должно быть тоже поровну.
да без б ) я разведен четко договорились ... ребенок 3 дня со мной 4 с бывшей , и то только потому что девочка у меня иначе вообще мог забрать ) и знаешь что я заметил со мной или моими родителями ребенок спокойный садик уроки дзюдо , а вот когда ребенок там , то это трагедия .... надо мыть готовить стирать .... а на кой х ты рагатку раздвигала ) знаю десятки случаев где отцы в разы лучше родители чем матери , кстати брат работает в нной структуре и говорит что в последние лет 5 тенденция поменялась и детей часто теперь с отцами оставляют а мамы платят алименты , если это не грудной ребенок
+1
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За наш футбол!
Прошли те времена когда за наркоту последние айфоны с легкостью отдавала.
Поживи как миллионы женщин живут,а детей уверен Павел не обидит.
+1
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