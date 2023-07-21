Алана Мамаева об алиментах от Павла: «10 тысяч рублей даже на стоматолога не хватит»

Алана Мамаева заявила, что алиментов от Павла не хватает на лечение зубов.

– Мамаев платит алименты? Вам хватает?

– Его 10к (10 тысяч рублей – прим. Sports.ru) даже на стоматолога не хватит. Мы сейчас лечим зубы, и, поверьте, алиментов на это точно не хватит.

– Про зубы. Их можно бесплатно в поликлинике делать городской, а не за 10к.

– Ну так и лечите своих детей там, – написала бывшая супруга экс-хавбека «Краснодара», отвечая на вопросы подписчиков в инстаграме.

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