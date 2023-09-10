Алана Мамаева не верит, что Павел направит 10 млн рублей на благотворительность: «Человек, высуживающий последнее у своего ребенка, не способен бескорыстно помогать»
Алана Мамаева сомневается в способности Павла заниматься благотворительностью.
Сообщалось, что экс-футболист «Краснодара» передаст 10 млн рублей, выигранные в результате участия в реалити-шоу «Выжить в Дубае», «детям, на то, чтобы спасти чьи-то жизни».
«Какой благородный. Не верю. Человек, который у собственного ребенка высуживает последнее, не способен кому-то бескорыстно помогать», – написала бывшая супруга Павла.
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А если тебе, Алана, не хватает денег чтобы ребёнка содержать, то откажись тогда от него в пользу бывшего мужа. Но ты ведь сотни тысяч в месяц имеешь. Чего не хватает-то? Поскромнее просто надо быть и всё будет хорошо. И ещё пустырник форте 2 раза в день)