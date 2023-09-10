Алана Мамаева не верит, что Павел направит 10 млн рублей на благотворительность: «Человек, высуживающий последнее у своего ребенка, не способен бескорыстно помогать»

Теги премьер-лига Россия светская хроника Павел Мамаев Алана Мамаева деньги Благотворительность Футбол

Алана Мамаева сомневается в способности Павла заниматься благотворительностью.

Сообщалось, что экс-футболист «Краснодара» передаст 10 млн рублей, выигранные в результате участия в реалити-шоу «Выжить в Дубае», «детям, на то, чтобы спасти чьи-то жизни».

«Какой благородный. Не верю. Человек, который у собственного ребенка высуживает последнее, не способен кому-то бескорыстно помогать», – написала бывшая супруга Павла.

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29 комментариев

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Сомневаюсь в мадаме, клянчящей у бывшего мужа 100к на крем
+29
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xoms
Почему не может, скорее так оно и есть, на счёт ребёнка своего сомневаюсь, наверное содержать не хочет бывшую, руки, ноги есть работай. Да и закон конечно тупой, нужно потолок вести, сколько нужно ребёнку на жизнь(занятие, и одежда само собой тоже должны учитаваться) и не более, потому что платят ребёнку, а всё что более уходит на хотелки бывших
+17
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+15
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WhatZ
Опа, а вот и спортивные новости подъехали =)
+11
-1
+10
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Supreme Allah
Ответ Иван Турко
Ну уважаемые редакторы,зачем спойлерить то,что Мамаев выиграл(
Они просто не предполагали что тут обитает клуб домохозяек , котором могут быть интересны эти ток шок🤷‍♂️
+5
0
+5
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Алексей Ненахов
Эскортнице на наркотики не хватает ?
+4
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Андрей Федоров
Странно что ещё нет обвинений в насильных поцелуях
+3
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Dexter Morgan
Потом ещё меня спрашивают, а почему я не женюсь. Так в том и дело, что в браке всегда крайний мужчина. При разводе или в самом браке потерять всё или большую часть может только мужчина.
+3
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Назар Игорь
Ответ Алексей Ненахов
Эскортнице на наркотики не хватает ?
Как говорил крот из м/ф "Дюймовочка" - "Жëны, они знаете какие прожорливые".
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Uriy walmart
Последние 10 млн рублей отбирает у ребенка, да уж
+1
0
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Иван Турко
Ну уважаемые редакторы,зачем спойлерить то,что Мамаев выиграл(
+4
-3
+1
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kilo_gilo
что такое? ребенку тоже нивеей пользоваться приходится?
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Паровоз19
Ответ Dexter Morgan
Потом ещё меня спрашивают, а почему я не женюсь. Так в том и дело, что в браке всегда крайний мужчина. При разводе или в самом браке потерять всё или большую часть может только мужчина.
брачный договор надо составлять. странно, цинично, но очень полезно если придёт время
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Ответ TaR
Так потому что просплйлерили сразу, как вышло шоу во Владивостоке. Что совсем некрасиво
Ааа, так это ещё и по ТВ показывают? Понятно)
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Adjusted
Даже СОБР завидует скорости реагирования.
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ArdaTuran
Ответ Dexter Morgan
Потом ещё меня спрашивают, а почему я не женюсь. Так в том и дело, что в браке всегда крайний мужчина. При разводе или в самом браке потерять всё или большую часть может только мужчина.
Декстер, на родителей перепиши всё
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Александр Елисеев
Ответ xoms
Почему не может, скорее так оно и есть, на счёт ребёнка своего сомневаюсь, наверное содержать не хочет бывшую, руки, ноги есть работай. Да и закон конечно тупой, нужно потолок вести, сколько нужно ребёнку на жизнь(занятие, и одежда само собой тоже должны учитаваться) и не более, потому что платят ребёнку, а всё что более уходит на хотелки бывших
Я не понимаю вопроса "сколько нужно ребёнку на жизнь", а что, своему ребенку не хочется давать столько, сколько возможно? Или это уже не свой ребенок, поэтому по минимуму?
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itemme
Ответ xoms
Почему не может, скорее так оно и есть, на счёт ребёнка своего сомневаюсь, наверное содержать не хочет бывшую, руки, ноги есть работай. Да и закон конечно тупой, нужно потолок вести, сколько нужно ребёнку на жизнь(занятие, и одежда само собой тоже должны учитаваться) и не более, потому что платят ребёнку, а всё что более уходит на хотелки бывших
Имхо это более несправедливо
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itemme
Ответ Иван Турко
Ну уважаемые редакторы,зачем спойлерить то,что Мамаев выиграл(
Вы это серьёзно?) нет же?😅
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Dexter Morgan
Ответ Паровоз19
брачный договор надо составлять. странно, цинично, но очень полезно если придёт время
Действительно.
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TaR
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Под комментами новости по теме и там эта новость есть
Так потому что просплйлерили сразу, как вышло шоу во Владивостоке. Что совсем некрасиво
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Андрей Дубровских
Кто то верит, что прям 10 миллионов выдадут?
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Men77
Вот присосалась халявщица и не отпускает. Живи уже своей жизнью и кайфуй. Но видимо работать неохота.
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Dexter Morgan
Ответ ArdaTuran
Декстер, на родителей перепиши всё
Ловко)
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Spaten
Она уже список составила))Как пишется Порше?
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Dark.Babysitter
Не веришь и не верь. Человек отдающий миллионы на спасение детских жизней заслуживает благодарности в любом случае.
А если тебе, Алана, не хватает денег чтобы ребёнка содержать, то откажись тогда от него в пользу бывшего мужа. Но ты ведь сотни тысяч в месяц имеешь. Чего не хватает-то? Поскромнее просто надо быть и всё будет хорошо. И ещё пустырник форте 2 раза в день)
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