Алана Мамаева сомневается в способности Павла заниматься благотворительностью.

Сообщалось, что экс-футболист «Краснодара» передаст 10 млн рублей, выигранные в результате участия в реалити-шоу «Выжить в Дубае», «детям, на то, чтобы спасти чьи-то жизни».

«Какой благородный. Не верю. Человек, который у собственного ребенка высуживает последнее, не способен кому-то бескорыстно помогать», – написала бывшая супруга Павла.

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