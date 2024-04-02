Алана Мамаева: «Павел требует с меня 10 миллионов 20 тысяч рублей. Ко мне пришла досудебная претензия о взыскании неосновательного обогащения»

Алана Мамаева рассказала, что Павел пытается взыскать с нее свыше 10 млн рублей.

«Ко мне пришла досудебная претензия от . Я даже не могла представить, что спустя три года такое может произойти. Претензия о взыскании неосновательного обогащения.

Господин Мамаев считает, что во время брака я как-то неосновательно обогатилась и с меня нужно взыскать деньги. Я уже просто не знаю, что сказать.

Он требует с меня 10 миллионов 20 тысяч рублей. Мамаев прикрепил все данные о денежных переводах и считает, что я неосновательно обогатилась», – заявила бывшая супруга экс-футболиста сборной России в сторис инстаграма.