Алана Мамаева: «Павел требует с меня 10 миллионов 20 тысяч рублей. Ко мне пришла досудебная претензия о взыскании неосновательного обогащения»
Алана Мамаева рассказала, что Павел пытается взыскать с нее свыше 10 млн рублей.
«Ко мне пришла досудебная претензия от Мамаева. Я даже не могла представить, что спустя три года такое может произойти. Претензия о взыскании неосновательного обогащения.
Господин Мамаев считает, что во время брака я как-то неосновательно обогатилась и с меня нужно взыскать деньги. Я уже просто не знаю, что сказать.
Он требует с меня 10 миллионов 20 тысяч рублей. Мамаев прикрепил все данные о денежных переводах и считает, что я неосновательно обогатилась», – заявила бывшая супруга экс-футболиста сборной России в сторис инстаграма.
Какое неосновательное обогащение в браке?
Переводил деньги де-юре супруге на счёт - это в рамках общего режима имущества, тут вообще этот состав не пришьешь.
Самый рофл будет, если там в реальности больше чем три года календарно прошло, и сроки давности уже не работают.
Похоже тупо на то, что Мамай крайне быстро поиздержался, вот и ищет бабло отовсюду.
В Дубае крайне важно жить по средствам, что нашим футболистам даже дома не удавалось.
Как бы жаба не душила, всё равно тут ничего не поделаешь.