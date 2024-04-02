Алана Мамаева: «Павел требует с меня 10 миллионов 20 тысяч рублей. Ко мне пришла досудебная претензия о взыскании неосновательного обогащения»

Теги светская хроника Павел Мамаев Алана Мамаева деньги Футбол

Алана Мамаева рассказала, что Павел пытается взыскать с нее свыше 10 млн рублей.

«Ко мне пришла досудебная претензия от Мамаева. Я даже не могла представить, что спустя три года такое может произойти. Претензия о взыскании неосновательного обогащения.

Господин Мамаев считает, что во время брака я как-то неосновательно обогатилась и с меня нужно взыскать деньги. Я уже просто не знаю, что сказать.

Он требует с меня 10 миллионов 20 тысяч рублей. Мамаев прикрепил все данные о денежных переводах и считает, что я неосновательно обогатилась», – заявила бывшая супруга экс-футболиста сборной России в сторис инстаграма.

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28 комментариев
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"Мамаев считает, что я неосновательно обогатилась, а обогатилась я основательно" - заявила экс-супруга футболиста
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Туда её
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Ответ Этот Райола хочет денег
Это скажи спасибо, что он тебе не позвонил в свое время от лица Сбера, не попросил назвать код СVC и номер карты, или следователем не представился!...
Если звонят мошенники сразу спрашивайте Крым чей?
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Это скажи спасибо, что он тебе не позвонил в свое время от лица Сбера, не попросил назвать код СVC и номер карты, или следователем не представился!...
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Ответ Кан и Баллак сидят в баре
Жены футболистов хоть и не блещут умом и сообразительностью, но тут бы и сам Мамаев уже б не позорился, учитывая что ребенок не у него остался. Как обиженная девочка. Ещё б точнее сумму назвал, 10 млн 20 тыщ 568 рублей и 31 копейка.
все правильно он сделал.он алименты платит,которые идут не на ребенка .а на эту барышню
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Правильно делает, что требует всё до копейки.
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Юристы доят Мамаева, не различающего конструкции совместной собственности супругов и неосновательного обогащения. Даже если был брачный договор - это дарение. Надеюсь, тысяч сто хотя бы с буйного табуреточника воротнички поимеют
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Так то Алана права. За время брака она очень даже основательно обогатилась.
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Ответ dreamstep
Мамаев правильно делает, пусть Аланочка платит за лёгкую жизнь.
Ничего не будет. Иск - полная юридическая безграмотность.
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Не, ну нормально, 10 лямов куда ни шло - но куда он собирается тратить 20 тысяч? Не иначе с Кокориным новое дело с табуретками замыслили))
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Да ну, прокатит его суд, естественно.
Какое неосновательное обогащение в браке?
Переводил деньги де-юре супруге на счёт - это в рамках общего режима имущества, тут вообще этот состав не пришьешь.
Самый рофл будет, если там в реальности больше чем три года календарно прошло, и сроки давности уже не работают.
Похоже тупо на то, что Мамай крайне быстро поиздержался, вот и ищет бабло отовсюду.
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У Мамаева, по-моему, кукуха совсем отъехала. Мне просто интересно, как жена может обогатится незаконно за счет мужа. Особенно в свете недавнего решения Верховного суда РФ.
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Пусть спасибо скажет, что попугая у нее не забрал)
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Ответ Антон Романов
У Мамаева, по-моему, кукуха совсем отъехала. Мне просто интересно, как жена может обогатится незаконно за счет мужа. Особенно в свете недавнего решения Верховного суда РФ.
Да очевидно, что просто лавэ как-то улетели быстро.
В Дубае крайне важно жить по средствам, что нашим футболистам даже дома не удавалось.
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Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
Комментарий удален пользователем
тебе то что? заинтересованное лицо? 🤣🤣🤣
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Паша все по красоте делает
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Высока зарплата — высокие алименты.
Как бы жаба не душила, всё равно тут ничего не поделаешь.
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Ну и кому какое дело до того, что сказала бывшая жена бывшего футболиста?! )
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Вот знай теперь как за жиголо замуж выходить!
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Правильно Паша. Наркоманов надо наказывать!
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Комментарий удален пользователем
так он же на реалити шоу выиграл 10 лямов )))
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