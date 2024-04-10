38% владения «Реала» против «Сити» – третий показатель в списке худших дома в ЛЧ. Два других – тоже против команд Гвардиолы
«Реал» против «Ман Сити» провел один из худших матчей по владению мячом.
Команды сыграли вничью (3:3) в первом четвертьфинальном матче Лиги чемпионов.
Мадридский клуб в этой игре владел мячом 38 процентов времени. Это третий в списке худших показателей «Реала» по владению мячом в домашнем матче Лиги чемпионов.
Причем еще два случая пришлись также на матчи против команд тренера Пепа Гвардиолы.
Три худших матча «Реала» по владению мячом дома в Лиге чемпионов:
– 24% против «Барселоны» Гвардиолы в 2011 году;
– 28% против «Баварии» Гвардиолы в 2014 году;
– 38% против «Манчестер Сити» Гвардиолы в 2024 году.
Два гола с рикошетов залетели
Истеричка Белингем без карточки остался
В 2011 зарешал Месси, а не владение.
В 2014 1:0 - Реал.
В 2024 3:3, при том что Реал ещё и выигрывал бОльшую часть матча (52 минуты вёл Реал, 18 минут МС).
А в футболе 11 на 11 Барса ничего особенного сделать не смогла. Тогда уже пошел перелом в противостоянии, когда Маур научился останавливать Барсу после маниты на Камп Ноу. Финал Копы, потом этот матч в ЛЧ, а потом через год Пеп внезапно "очень устал" и поспешил сбежать.
https://ibb.co/YZKBfRN
Получается, у них тогда дважды такая статистика была - и оба раза с удалением у Реала.
Матч Ла Лиги
24 % владения мячом 76%
Так стоп - в матче ЛЧ было 28%, а не 24, как указано в статье.
Какой Видаль? Какое удаление?
0-4 на АА было без удалений = дубли Рамоса и Роналду.
Никаких удалений в том матче не было:))