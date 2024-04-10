38% владения «Реала» против «Сити» – третий показатель в списке худших дома в ЛЧ. Два других – тоже против команд Гвардиолы

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Реал Мадрид Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Пеп Гвардиола Сантьяго Бернабеу Футбол

«Реал» против «Ман Сити» провел один из худших матчей по владению мячом.

Команды сыграли вничью (3:3) в первом четвертьфинальном матче Лиги чемпионов.

Мадридский клуб в этой игре владел мячом 38 процентов времени. Это третий в списке худших показателей «Реала» по владению мячом в домашнем матче Лиги чемпионов.

Причем еще два случая пришлись также на матчи против команд тренера Пепа Гвардиолы.

Три худших матча «Реала» по владению мячом дома в Лиге чемпионов:

– 24% против «Барселоны» Гвардиолы в 2011 году;

– 28% против «Баварии» Гвардиолы в 2014 году;

– 38% против «Манчестер Сити» Гвардиолы в 2024 году.

«Реал» vs «Сити» – гарантия триллера. Вышло незабываемо!

44 комментария
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Почему теперь заходя в комментарии, надо постоянно с « по дате », переходить в « лучшие », по началу ок, но теперь уже раздражает, нет желания исправить как было? Или эта проблема только у меня ? Как исправить ?
+27
0
+27
Ответ Topar Topovic
Комментарий скрыт
Да как совести хватает про фарт говорить?)
Два гола с рикошетов залетели
Истеричка Белингем без карточки остался
+22
-8
+14
Ответ No Fear
А толку? В 2011 зарешал Месси, а не владение. В 2014 1:0 - Реал. В 2024 3:3, при том что Реал ещё и выигрывал бОльшую часть матча (52 минуты вёл Реал, 18 минут МС).
В 2011 Барса была лучше по игре весь матч. Но это же надо было смотреть футбол, а не просто открывать матч центр.
+18
-4
+14
Уже давно преимущесто по владению не означает преимущества по игре
+10
-2
+8
А толку?
В 2011 зарешал Месси, а не владение.
В 2014 1:0 - Реал.
В 2024 3:3, при том что Реал ещё и выигрывал бОльшую часть матча (52 минуты вёл Реал, 18 минут МС).
+13
-6
+7
блин и здесь унизили мой реал ((
+5
-1
+4
Ответ analogia
Почему теперь заходя в комментарии, надо постоянно с « по дате », переходить в « лучшие », по началу ок, но теперь уже раздражает, нет желания исправить как было? Или эта проблема только у меня ? Как исправить ?
Без шуток, сочувствую. На планшете такая же хрень. Но на телефоне не обновлял это приложение уже года 3. И слава богу этой ##### не наблюдаю. В том числе с этой назойливой рекламой.
+6
-2
+4
Ответ analogia
Почему теперь заходя в комментарии, надо постоянно с « по дате », переходить в « лучшие », по началу ок, но теперь уже раздражает, нет желания исправить как было? Или эта проблема только у меня ? Как исправить ?
Такая же ерунда, ios, раздражает…
+4
0
+4
38% против Сити это еще солидно. Например, у Аллегри с Ювентусом было бы процентов 10-12
+5
-3
+2
Ответ mr kovalsky
>владение меньше >унизили Унижают, когда по 8-2 громят в лч, а не когда стерильно владеют мячом
5-0 в самом ожидаемо класико поинтереснее будет. 6-2, 4-0 тоже))
+2
0
+2
Ответ bevooch
Видимо, домашняя ничья - это именно тот результат, на который рассчитывал Анчелотти изначально. План сработал, результат его устраивал, а что будет через неделю - это не его дело.
Почему не его дело? У него контракт заканчивается после этого матча?
+2
0
+2
Ответ No Fear
А толку? В 2011 зарешал Месси, а не владение. В 2014 1:0 - Реал. В 2024 3:3, при том что Реал ещё и выигрывал бОльшую часть матча (52 минуты вёл Реал, 18 минут МС).
Видимо, домашняя ничья - это именно тот результат, на который рассчитывал Анчелотти изначально. План сработал, результат его устраивал, а что будет через неделю - это не его дело.
+2
-1
+1
Ответ Михо
Против Баварии Гвардиолы Реал владел 28%, но выиграл 4-0. Почему бы сразу счет не указать
Какие 4-0, если речь идёт о домашних матчах Реала?
+1
0
+1
Ответ No Fear
А толку? В 2011 зарешал Месси, а не владение. В 2014 1:0 - Реал. В 2024 3:3, при том что Реал ещё и выигрывал бОльшую часть матча (52 минуты вёл Реал, 18 минут МС).
В 2011 еще и левоватое удаление Пепе было. Судья купился на пируэт Алвеса, которого даже не коснулись.

А в футболе 11 на 11 Барса ничего особенного сделать не смогла. Тогда уже пошел перелом в противостоянии, когда Маур научился останавливать Барсу после маниты на Камп Ноу. Финал Копы, потом этот матч в ЛЧ, а потом через год Пеп внезапно "очень устал" и поспешил сбежать.
+1
0
+1
Ответ soulsick
Ты о чем?:)) Какой второй гол? Матч 2011 года - это 32 тур Ла Лиги = матч, в котором у Реала удалили Рауля Альбиоля за фол последней надежды на 51 минуте и назначили пенку. Реал отыгрался после 80-ой - гол Роналду с пенки на гол Месси с пенки. Именно в этом матче было 24%, что ни разу не удивительно, учитывая численное преимущество Барсы.
Так речь о домашних матчах в ЛЧ, новость перечитай
+1
0
+1
Ответ Bazilic
Да как совести хватает про фарт говорить?) Два гола с рикошетов залетели Истеричка Белингем без карточки остался
Это так называемые адекватные фаны Реала
+6
-5
+1
Отберите тогда 2 лч у Моуринью, если владение мячом решает многое в игре)
+1
0
+1
Ответ soulsick
Палехче, сказочник:)) Какой Видаль? Какое удаление? 0-4 на АА было без удалений = дубли Рамоса и Роналду. Никаких удалений в том матче не было:))
В первом матче было удаление. А во втором когда 0-4 было, игроки сами признали что они играли не по тактике Гвардиолы , загугли
+1
-1
0
Ответ No Fear
На самом деле 46% было, че то напутали новостники https://ibb.co/YZKBfRN
На whoscored тоже 38% у Реала.
0
0
0
Ответ Ильяс Уалиханов
5-0 в самом ожидаемо класико поинтереснее будет. 6-2, 4-0 тоже))
4-0, 4-1
0
0
0
Против Баварии Гвардиолы Реал владел 28%, но выиграл 4-0. Почему бы сразу счет не указать
+3
-3
0
На самом деле 46% было, че то напутали новостники

https://ibb.co/YZKBfRN
0
0
0
Ответ No Fear
Так речь о домашних матчах в ЛЧ, новость перечитай
Нее , ты загугли 😁
0
0
0
Ответ Axs Men
В первом матче было удаление. А во втором когда 0-4 было, игроки сами признали что они играли не по тактике Гвардиолы , загугли
Какое удаление? Какой Видаль? Ты из какой реальности пишешь? Видаль в том сезоне за Юве играл, и никакого удаления у Баварии в матче против Реала не было - ни в первом, ни во втором.
0
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Ответ No Fear
Так речь о домашних матчах в ЛЧ, новость перечитай
А, ну ок:)
Получается, у них тогда дважды такая статистика была - и оба раза с удалением у Реала.

Матч Ла Лиги
24 % владения мячом 76%

Так стоп - в матче ЛЧ было 28%, а не 24, как указано в статье.
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Ответ [Ingush]
Будь у Клоппа такой состав как у Анчелотти, он бы разгромил сегодня Пепа.
Это что-то новое. Я думал, фаны Клоппа и Анчелотти в одной банде))
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Ответ Ебздрогыч
38% против Сити это еще солидно. Например, у Аллегри с Ювентусом было бы процентов 10-12
У Аллегри против Фиорентини 12 с Пепом было бы 3-5 в хорошем случае
0
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Ответ Axs Men
2014 году было удаление у Баварии в середине 1 тайма, прямая красная. Видаль зачем-то прыгнул двумя ногами в Роналду и его удалили за опасную игру, так подставил команду он, там никакой опасности ворот не было. Бавария таскала Реал на его же поле 20 минут, Левандовски в пустые не забил и вот тебе удаление
Палехче, сказочник:))
Какой Видаль? Какое удаление?
0-4 на АА было без удалений = дубли Рамоса и Роналду.
Никаких удалений в том матче не было:))
+1
-1
0
Ответ mix94strikesback
В 2011 Барса была лучше по игре весь матч. Но это же надо было смотреть футбол, а не просто открывать матч центр.
Будучи 40+ минут в большинстве - надо же!!!!11111 сЭнсация, не меньше:))
+1
-1
0
Ответ No Fear
А толку? В 2011 зарешал Месси, а не владение. В 2014 1:0 - Реал. В 2024 3:3, при том что Реал ещё и выигрывал бОльшую часть матча (52 минуты вёл Реал, 18 минут МС).
2014 году было удаление у Баварии в середине 1 тайма, прямая красная. Видаль зачем-то прыгнул двумя ногами в Роналду и его удалили за опасную игру, так подставил команду он, там никакой опасности ворот не было. Бавария таскала Реал на его же поле 20 минут, Левандовски в пустые не забил и вот тебе удаление
0
0
0
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