38% владения «Реала» против «Сити» – третий показатель в списке худших дома в ЛЧ. Два других – тоже против команд Гвардиолы

«Реал» против «Ман Сити» провел один из худших матчей по владению мячом.

Команды сыграли вничью (3:3) в первом четвертьфинальном матче .

Мадридский клуб в этой игре владел мячом 38 процентов времени. Это третий в списке худших показателей «Реала» по владению мячом в домашнем матче Лиги чемпионов.

Причем еще два случая пришлись также на матчи против команд тренера .

Три худших матча « » по владению мячом дома в Лиге чемпионов:

– 24% против «Барселоны» Гвардиолы в 2011 году;

– 28% против «Баварии» Гвардиолы в 2014 году;

– 38% против « » Гвардиолы в 2024 году.

«Реал» vs «Сити» – гарантия триллера. Вышло незабываемо!