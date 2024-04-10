Пеп о «Бернабеу»: «Реалу» нужно улучшить газон. Пересу надо побеспокоиться о том, чтобы у него было хорошее поле»
Пеп Гвардиола высказался о качестве газона на стадионе «Реала».
«Реал» и «Манчестер Сити» сыграли вничью (3:3) в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов.
Игра состоялась на стадионе «Сантьяго Бернабеу» под закрытой крышей.
«Мне нравится смотреть на небо. Но это было впечатляюще. Теперь им нужно позаботиться о газоне. Им нужно его улучшить.
Флорентино (Флорентино Перес, президент «Реала» – Sports) нужно побеспокоиться о том, чтобы в следующий раз у него было хорошее поле. Каким оно всегда было у «Реала», – сказал главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола.
Этот вечный перекат мяча от подопечных Пепа просто ни в какие ворота!
Антифутбол чистой воды!
В остальном - Пепка без нытья = не Пепка:))
Лука в другой лиге, вместо с Зиданом
Когда пишешь "ахаха" ты реально смеёшься?
Но вы же про набрасывать, а не про футбол. Так что и идите прочь.
И да, научись наконец-то немного вникать в хронологии событий, а еще лучше - запоминать их. "Внезапно" выяснишь, что Пепка - типичный эгоист и лицемер, из которого экскременты лезут наружу, как только появляется повод:))
И да, это тот самый Пепка, который умудряется оправдывать 115 нарушений и многомиллионные вливания через липовых спонсоров - в Италии МС уже бился бы за выход в Серию E, а вот в хваленной Англии, оказывается, не умеют доказывать даже самые очевидные случаи мошенничества. А ведь еще толпа англичан требовала дисквальнуть РБ в Ф1 за сезон 2021, где у них был перерасход на 400к евро. Ну тож не сотни лямов - МС можно:))