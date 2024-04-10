Пеп о «Бернабеу»: «Реалу» нужно улучшить газон. Пересу надо побеспокоиться о том, чтобы у него было хорошее поле»

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Реал Мадрид Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Пеп Гвардиола Флорентино Перес Сантьяго Бернабеу Футбол

Пеп Гвардиола высказался о качестве газона на стадионе «Реала».

«Реал» и «Манчестер Сити» сыграли вничью (3:3) в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

Игра состоялась на стадионе «Сантьяго Бернабеу» под закрытой крышей.

«Мне нравится смотреть на небо. Но это было впечатляюще. Теперь им нужно позаботиться о газоне. Им нужно его улучшить.

Флорентино (Флорентино Перес, президент «Реала» – Sports) нужно побеспокоиться о том, чтобы в следующий раз у него было хорошее поле. Каким оно всегда было у «Реала», – сказал главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола.

«Реал» vs «Сити» – гарантия триллера. Вышло незабываемо!

57 комментариев
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Ответ Buharoid
Так может это хитрый план был. На плохом газоне сложно играть в комбинационный футбол, а для тактики "закинь на негра слева" подходит в целом любое качество покрытия.
Доку не играл
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+58
Хави: мой ######!
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+23
Гвврдиола: стадиону Реала нужна хорошая стрижка, могу посоветовать парикмахера
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+12
Так может это хитрый план был. На плохом газоне сложно играть в комбинационный футбол, а для тактики "закинь на негра слева" подходит в целом любое качество покрытия.
+50
-40
+10
Ответ Burel
Вроде титулованный клуб, но психология ущербная: проект без стиля, без философии, строящий свою историю лишь на антифутболе, скупке звёзд и благосклонности судей
Согласен!
Этот вечный перекат мяча от подопечных Пепа просто ни в какие ворота!
Антифутбол чистой воды!
+20
-11
+9
Ответ VladCory
Бгггг 🤣🤣🤣 вот ущемил - так ущемил. Перец, поднимай лицо! 🤣🤣🤣
Ну так пусть Пепка даст номер шейхов - Перес хотя бы узнает, как через офшорные серые схемы безнаказанно вливать сотни лямов в команду:))

В остальном - Пепка без нытья = не Пепка:))
+12
-5
+7
Ответ Burel
Вроде титулованный клуб, но психология ущербная: проект без стиля, без философии, строящий свою историю лишь на антифутболе, скупке звёзд и благосклонности судей
Да ладно тебе. Нормальная у Реала история.
+11
-4
+7
Ответ Burel
Комментарий скрыт
🧯
+10
-4
+6
Ответ Burel
Вроде титулованный клуб, но психология ущербная: проект без стиля, без философии, строящий свою историю лишь на антифутболе, скупке звёзд и благосклонности судей
Согласен с тобой про Барсу. Тезисно и по делу.
+3
0
+3
Пеп Ротенберг
+3
0
+3
Пеп лучше бы нападающего выпустил на игру, а не учил людей за газоном ухаживать.
+6
-4
+2
Ответ mr_ h2o
Гвврдиола: стадиону Реала нужна хорошая стрижка, могу посоветовать парикмахера
только не мастера интимных стрижек, пжста!
+2
0
+2
Ответ Axs Men
Тоже интересно, с такой критикой на Холанда напали, хотя он бился и цеплялся за мячи впереди. А вот про главного претендента за золотой мяч все молчат 😁
Так Беллингем как раз кучу работы в центре поля сделал и был в разы полезнее норвежца, просто по своим высоким стандартам плохо сыграл впереди.
+3
-1
+2
Пожалуйста, не сравнивайте никогда Модрича с Хави и Иньестой
Лука в другой лиге, вместо с Зиданом
+2
-1
+1
Пересу еще бы вратаря нормального купить...
+6
-5
+1
Ответ FNT
Пеп лучше бы нападающего выпустил на игру, а не учил людей за газоном ухаживать.
А почему Беллингем не играл?
+8
-7
+1
Ответ Buharoid
Так может это хитрый план был. На плохом газоне сложно играть в комбинационный футбол, а для тактики "закинь на негра слева" подходит в целом любое качество покрытия.
Нет. Спасибо Зидану, который выжил из клуба звезду - агронома проработавшего в Реале очень солидное время. С тех пор и проблемы...
+1
0
+1
Ответ Ебздрогыч
Пересу еще бы вратаря нормального купить...
Лунин нормальный просто для его это первая большая игра
+5
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Ответ samatzakirzyanov
Комментарий удален пользователем
Газон у Реала весь сезон плохой, меняли много раз.
Когда пишешь "ахаха" ты реально смеёшься?
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Ответ hakalesmaeel
Очевидно спланированные действия ,мяч отскакивал как на голом искусственном газоне
Очевидно вы не правы. У Реала весь сезон проблемы с газоном. Много раз меняли
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Ответ people people
А почему Беллингем не играл?
Потому что у Беллингема это первый плохой матч за достаточно долгое время, а у Холанда уже нехилый такой неудачный период.

Но вы же про набрасывать, а не про футбол. Так что и идите прочь.
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Ответ dato.loo
Пожалуйста, не сравнивайте никогда Модрича с Хави и Иньестой Лука в другой лиге, вместо с Зиданом
Модричу до Иниесты как до Луны…
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Ответ f0rmoceft
Газон у Реала весь сезон плохой, меняли много раз. Когда пишешь "ахаха" ты реально смеёшься?
Правильно, что удалил этот позор))
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Ответ soulsick
Мне прекрасно известно и видно было еще году этак в 2009, как Пепко может лгать и лицемерить:)) Но что важнее - он уже тогда ныл и жаловался на газон после ничьей с середняками:)) И да, научись наконец-то немного вникать в хронологии событий, а еще лучше - запоминать их. "Внезапно" выяснишь, что Пепка - типичный эгоист и лицемер, из которого экскременты лезут наружу, как только появляется повод:)) И да, это тот самый Пепка, который умудряется оправдывать 115 нарушений и многомиллионные вливания через липовых спонсоров - в Италии МС уже бился бы за выход в Серию E, а вот в хваленной Англии, оказывается, не умеют доказывать даже самые очевидные случаи мошенничества. А ведь еще толпа англичан требовала дисквальнуть РБ в Ф1 за сезон 2021, где у них был перерасход на 400к евро. Ну тож не сотни лямов - МС можно:))
Селюк, перелогинься
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Ответ soulsick
Мне прекрасно известно и видно было еще году этак в 2009, как Пепко может лгать и лицемерить:)) Но что важнее - он уже тогда ныл и жаловался на газон после ничьей с середняками:)) И да, научись наконец-то немного вникать в хронологии событий, а еще лучше - запоминать их. "Внезапно" выяснишь, что Пепка - типичный эгоист и лицемер, из которого экскременты лезут наружу, как только появляется повод:)) И да, это тот самый Пепка, который умудряется оправдывать 115 нарушений и многомиллионные вливания через липовых спонсоров - в Италии МС уже бился бы за выход в Серию E, а вот в хваленной Англии, оказывается, не умеют доказывать даже самые очевидные случаи мошенничества. А ведь еще толпа англичан требовала дисквальнуть РБ в Ф1 за сезон 2021, где у них был перерасход на 400к евро. Ну тож не сотни лямов - МС можно:))
Мне наплевать, какой Пеп человек, я оцениваю конкретно его подкол, а он уместный в этом случае. Потому что я тоже смотрел матч и видно было, как катится мяч по нему. И на приближенных повторах, когда игроки Мадрида валялись на газоне, изображая муки, видно было какое поле полуубитое. Там явно было что то не так с полем.
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Ответ samatzakirzyanov
Тебе из мухосранска виднее про качество поля Мадрида, чем Пепу, который на этом поле стоял. Так и запишем, что вы все знаете лучше всех. Буду к вам за советами обращаться. И да, пересмотри игру и обрати внимание на поле, чисто из интереса и поймешь подколку Пепа. Пеп не говорил, что это послужило причиной ничьи и просто высказал факт, а вы накинулись.
Мне прекрасно известно и видно было еще году этак в 2009, как Пепко может лгать и лицемерить:)) Но что важнее - он уже тогда ныл и жаловался на газон после ничьей с середняками:))

И да, научись наконец-то немного вникать в хронологии событий, а еще лучше - запоминать их. "Внезапно" выяснишь, что Пепка - типичный эгоист и лицемер, из которого экскременты лезут наружу, как только появляется повод:))

И да, это тот самый Пепка, который умудряется оправдывать 115 нарушений и многомиллионные вливания через липовых спонсоров - в Италии МС уже бился бы за выход в Серию E, а вот в хваленной Англии, оказывается, не умеют доказывать даже самые очевидные случаи мошенничества. А ведь еще толпа англичан требовала дисквальнуть РБ в Ф1 за сезон 2021, где у них был перерасход на 400к евро. Ну тож не сотни лямов - МС можно:))
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Ответ DaniilBabaev
В любом случае это выглядит куда менее жалко, чем нытьё из-за того, что "футбол из-за УЕФА проигрывает тиктоку"
Есть такая штука - называется "уметь читать между строк":)) Оказывается, не все в это умеют:))
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Ответ soulsick
Так соль в том, что с газоном никаких проблем нет = просто Пепка устроил очередной мастер-класс по эпическому нытью в Испании на радость Хави:))
Тебе из мухосранска виднее про качество поля Мадрида, чем Пепу, который на этом поле стоял. Так и запишем, что вы все знаете лучше всех. Буду к вам за советами обращаться. И да, пересмотри игру и обрати внимание на поле, чисто из интереса и поймешь подколку Пепа. Пеп не говорил, что это послужило причиной ничьи и просто высказал факт, а вы накинулись.
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Ответ soulsick
Так соль в том, что с газоном никаких проблем нет = просто Пепка устроил очередной мастер-класс по эпическому нытью в Испании на радость Хави:))
В любом случае это выглядит куда менее жалко, чем нытьё из-за того, что "футбол из-за УЕФА проигрывает тиктоку"
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Ответ DaniilBabaev
Так он всего лишь указал Флорентинке на его прямые обязанности - газоны стричь вместо занятий всякой ерундой типа суперлиг
Так соль в том, что с газоном никаких проблем нет = просто Пепка устроил очередной мастер-класс по эпическому нытью в Испании на радость Хави:))
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