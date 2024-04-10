Пеп о «Бернабеу»: «Реалу» нужно улучшить газон. Пересу надо побеспокоиться о том, чтобы у него было хорошее поле»

Пеп Гвардиола высказался о качестве газона на стадионе «Реала».

«Реал» и « » сыграли вничью (3:3) в первом матче 1/4 финала .

Игра состоялась на стадионе « » под закрытой крышей.

«Мне нравится смотреть на небо. Но это было впечатляюще. Теперь им нужно позаботиться о газоне. Им нужно его улучшить.

Флорентино ( , президент «Реала» – Sports) нужно побеспокоиться о том, чтобы в следующий раз у него было хорошее поле. Каким оно всегда было у « », – сказал главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола.

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