Родри о поле «Бернабеу»: «Оно было не очень хорошим. Учитывая то, как «Сити» играет, это немного навредило нам»

Хавбек «Ман Сити» Родри раскритиковал поле «Реала» после матча ЛЧ.

Вчера в Мадриде «Реал» сыграл вничью с « » (3:3) в первом матче 1/4 финала .

После игры тренер «горожан» Пеп Гвардиола заявил: «Реалу» нужно улучшить газон. Пересу надо побеспокоиться о том, чтобы у него было хорошее поле». Также стало известно, что игроки и тренерский штаб «сливочных» недовольны состоянием поля.

«Поле было не очень хорошим. Учитывая то, как мы играем, это немного навредило нам. Мы не оправдываемся, но это неправильно.

Часто сверху вы не видите этого, иногда кажется, что с газоном все в порядке, а на поле понимаешь, что это не так. Мяч застревал, скакал.

Но повторяю – это не оправдание. «Бернабеу» всегда был хорош, тут всегда создают лучшие условия, в этом смысле у нас нет претензий», – сказал .

Я прожил ЭТО на «Бернабеу». И вот что чувствую