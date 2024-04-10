Родри о поле «Бернабеу»: «Оно было не очень хорошим. Учитывая то, как «Сити» играет, это немного навредило нам»

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Реал Мадрид Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Сантьяго Бернабеу Родри Футбол

Хавбек «Ман Сити» Родри раскритиковал поле «Реала» после матча ЛЧ.

Вчера в Мадриде «Реал» сыграл вничью с «Манчестер Сити» (3:3) в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

После игры тренер «горожан» Пеп Гвардиола заявил: «Реалу» нужно улучшить газон. Пересу надо побеспокоиться о том, чтобы у него было хорошее поле». Также стало известно, что игроки и тренерский штаб «сливочных» недовольны состоянием поля.

«Поле было не очень хорошим. Учитывая то, как мы играем, это немного навредило нам. Мы не оправдываемся, но это неправильно.

Часто сверху вы не видите этого, иногда кажется, что с газоном все в порядке, а на поле понимаешь, что это не так. Мяч застревал, скакал.

Но повторяю – это не оправдание. «Бернабеу» всегда был хорош, тут всегда создают лучшие условия, в этом смысле у нас нет претензий», – сказал Родри.

Я прожил ЭТО на «Бернабеу». И вот что чувствую

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21 комментарий
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Ответ Topar Topovic
Комментарий скрыт
В смысле опять? Он мало когда ноет, вчера это было видно, отличие футболистов сити от реала, игроки реала постоянно ныли
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-5
+18
Большинство этого не поймёт и будут считать слова Родри оправданием. На профессиональном уровне не должно быть проблем с газоном, тем более в 1/4 ЛЧ и странно, что эта проблема возникла именно на Сантьяго Бернабеу.
+19
-6
+13
хорошо, когда пофиг кто выиграет. посмотрел вчера матч с кучей голов, жду такого же в ответке
+8
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+8
Ответ Mukhammadzhan Akhmedov
В смысле опять? Он мало когда ноет, вчера это было видно, отличие футболистов сити от реала, игроки реала постоянно ныли
Самый показательный эпизод это, когда на Фодене сфолили, а он продолжил играть
+6
-2
+4
Ответ Fan of Sport
Большинство этого не поймёт и будут считать слова Родри оправданием. На профессиональном уровне не должно быть проблем с газоном, тем более в 1/4 ЛЧ и странно, что эта проблема возникла именно на Сантьяго Бернабеу.
Это проблема была когда только переехали . Странно что до сих пор не могут решить . Строительство даёт о себе знать , по завершению должно быть все нормально .
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+2
Ответ Spiker1606
Опять ноет. Решил отмазаться из-за того, что Реал возил их и мог выиграть 5:1
По xG не скажешь. Равная игра. То что автобус умеет в контр атаки бегать, ещё не значит возил.
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хорошему танцору всегда что-то мешает.
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Ответ Barsenoga
Моему месси неважно какое поле он сувал реалу в каждом класеко минимум гол а в лиге чемпионыв вобще забил пробежав с центра поля.
Месси скакал по полю
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Ответ Оливер Кан пускает в домик от Карлоса
Не было никакой проблемы с полем, никто этого не заметил, кроме лысого и этого. Оправдание тупой тактики забрось на норвежское полено.
Интересно, на кого это рассчитано... На таких же имбецилов, что ли. "Человек" ни матча не смотрел, похоже, ни новостей не читает, например, о том, как сотрудники Реала сами оказались недовольны полем
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Ответ Fan of Sport
Большинство этого не поймёт и будут считать слова Родри оправданием. На профессиональном уровне не должно быть проблем с газоном, тем более в 1/4 ЛЧ и странно, что эта проблема возникла именно на Сантьяго Бернабеу.
Да не очень странно, на Бернабеу убирают газон. Из-за этого пострадало качество.
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Ответ Tollie
Учитывая то, как «Сити» играет... для однобокого бей-беги с примесью выбивания мяча на длинную норвежскую дубину, вчерашнее поле подходило чуть менее, чем полностью. опять пошли оправдашки от ватокатов. надеюсь, Реал уработает многократного победителя Чемпионшипа и пройдёт дальше.
Почитай прессу, перед этим матчем, там мадридцы сами говорят о плохом газоне на Бернабео.
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Ответ Tollie
Учитывая то, как «Сити» играет... для однобокого бей-беги с примесью выбивания мяча на длинную норвежскую дубину, вчерашнее поле подходило чуть менее, чем полностью. опять пошли оправдашки от ватокатов. надеюсь, Реал уработает многократного победителя Чемпионшипа и пройдёт дальше.
Сразу видно, что комментарий написал юный болельщик Манчестер Унайтед. 😂
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Ответ Tollie
Учитывая то, как «Сити» играет... для однобокого бей-беги с примесью выбивания мяча на длинную норвежскую дубину, вчерашнее поле подходило чуть менее, чем полностью. опять пошли оправдашки от ватокатов. надеюсь, Реал уработает многократного победителя Чемпионшипа и пройдёт дальше.
Сразу видно, что комментарий написал юный болельщик Манчестер Унайтед. 😂
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