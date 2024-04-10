«Промес не вернется в «Спартак», не вижу вариантов. Думаю, он уже провел последний матч за красно-белых». Экс-глава ОКР Жуков о Квинси

Теги Спартак премьер-лига Россия Александр Жуков Квинси Промес Спорт-Экспресс Футбол

Александр Жуков считает, что Квинси Промес уже не вернется в «Спартак».

Нидерландский футболист был задержан полицией после сборов команды в ОАЭ и не смог вернуться в Россию. Сейчас Промес находится в дубайской тюрьме.

«На мой взгляд, Промес уже не вернется в «Спартак». Надо из этого исходить.

Думаю, он уже провел свой последний матч за красно-белых. Не вижу вариантов, при которых он может вернуться», — сказал первый вице-спикер Госдумы РФ, болельщик «Спартака» и почетный президент Олимпийского комитета России.

В нынешнем сезоне Мир РПЛ Промес сыграл за московский клуб 17 матчей и набрал 12 (6+6) очков. Всего за карьеру игрок забил за «Спартак» 114 голов и занимает 6-ю строчку в списке лучших бомбардиров.  

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4 комментария
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Экс главе делать нечего на даче? Можно грядки прополоть все больше пользы, чем бред нести
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Пути Господни не исповедимы!
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Ответ T622222
Экс главе делать нечего на даче? Можно грядки прополоть все больше пользы, чем бред нести
Просто, в апреле грядки очень быстро пропалываются…
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