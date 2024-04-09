Торино – Ювентус, прогноз на матч 13 апреля 2024, Серия А

На Олимпийском стадионе Турина состоится очередное противостояние двух известных туринских клубов – «Торино» и «Ювентуса». Оба играют и за очки в Серии А, и за собственную честь. Но у «Торино» шансы попасть в еврокубки рискуют испариться, а «Ювентус» стремится любой ценой сохранить место в зоне Лиги чемпионов и вернуться наконец-то в еврокубки после годичного отсутствия. Что принесет ближайший тур этим двум клубам?

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Торино

Шансы «Торино» доползти хотя бы до условной Лиги конференций тают. 6 апреля в матче против «Эмполи» клуб потерпел на последних секундах поражение 2:3, хотя дважды отыгрывался за матч благодаря дублю колумбийца Дувана Сапаты и по игре вообще превосходил скромняг из «Эмполи» (в плане xG показатели 0.32 против 2.25 в пользу «Торино»). Второй гол Сапата забил на первой компенсированной минуте, сравняв счет. Но через три минуты сенегалец Мбай Ньянг, который в феврале угодил в больницу после автокатастрофы, забил свой 4-й гол в 8 матчах Серии А и принес «Эмполи» победу.

«Торино» потерпел девятое поражение в Серии А и занимает сейчас 9-е место с 44 очками. За семь туров в теории можно догнать «Аталанту», опережающую на 6 очков. Но только в теории: перед туринцами маячат также «Наполи» и «Лацио», которые хоть и завалили свои сезоны, но не будут сидеть сложа руки. В шести предыдущих матчах у «Торино» была последовательность «2 поражения, 2 ничьи, 2 победы»: итого всего 8 очков из 18 возможных. Надо ли говорить, что это убавляет пыл «быков»?

Впрочем, их противнику тоже неприятно в этом сезоне, поэтому «Торино» сейчас имеет шанс выполнить две задачи: взять три очка и морально самоутвердиться за счет победы над другим, более именитым клубом. Недавнее интервью Пера Схюрса , опубликованное на Youtube-канале Серии А, должно хоть как-нибудь мотивировать его одноклубников.

Ювентус

Массимилиано Аллегри говорил, что ставит своей целью удержаться в Лиге чемпионов любой ценой, но не гнаться за вторым местом. Подобный подход чуть не угробил его в предыдущем туре в игре против «Фиорентины»: показатель владения «Юве» мячом составил всего 26 % (!!!) за всю игру. В первом тайме подопечные Аллегри владел мячом всего 25,3% игрового времени, а во втором тайме этот показатель составлял всего 16,4% при точности передач 61% против 93% у флорентийцев.

Аллегри утверждал, что в первом тайме судьи трижды не засчитали голы его подопечных (в частности, от этого пострадал Уэстон Маккензи), в связи с чем команда не смогла обеспечить себе лидерство к перерыву 2:0, а во втором тайме «Фиорентина» и вовсе осмелела. Страшно подумать, что было бы, не забей Федерико Гатти на 21-й минуте, чей гол позволил «Ювентусу» победить впервые за 4 встречи. Но это не принесло морального облегчения фанатам даже после финального свистка: отрыв всего 4 очка от идущей на 4-м месте «Болоньи» и 7 очков идущей 5-й «Ромы».

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И как сообщают, тренер «бьянконерри» накричал и на своих игроков, и даже на руководство клуба. Неделю назад после поражения от «Лацио» он устроил точно такую же истерику, хотя он и прежде произносил гневные монологи и экспрессивно реагировал на неудачи. Что ж, если это была попытка закосплеить легендарного гандбольного тренера Евгения Трефилова в трудный для команды момент, то она не была убедительной.

Прогноз

Как уже говорилось, домашней ареной будет Олимпийский стадион Турина. Игра стартует 13 апреля в 19:00 по московскому времени. Номинальным фаворитом будет, разумеется, идущий намного выше «Юве», однако коэффициент на его успех составляет немаленькие 2.27. Ничья оценивается в виде кэфа 3.07, на победу «Торино» можно поставить с кэфом 3.62. Разрыв достаточно большой, но с противниками из более низкой весовой категории не барахлит пока что лишь «Интер».

На эту встречу предлагаются тоталы больше 2 за 2.01 и меньше 2 за 1.82. Из чьих результатов именно исходят букмекеры, предлагая варианты с небольшим тоталом в этот раз? Начнем с анализа пяти встреч «Торино»: разумеется, все они сыграны в Серии A.

2 марта. Торино 0:0 Фиорентина

8 марта. Наполи 1:1 Торино

16 марта. Удинезе 0:2 Торино

30 марта. Торино 1:0 Монца

6 апреля. Эмполи 3:2 Торино

Была беспроигрышная серия из четырех матчей, которую прервал «Эмполи». Больше тут добавлять нечего: все было сказано выше. Имеем тотал меньше 2 в чистом виде, сыгранный дважды с «Фиорентиной» и «Монцой». Их можно также классифицировать как тоталы меньше 1.5 за 2.66, а три остальных тотала можно формально включить в категорию больше 1.5 за 1.56. Повторение крупного тотала с «Эмполи» соответствует максимально возможному тоталу больше 4.5 за 13.47: уже из области фантастики. Даже если взять что-нибудь поменьше (даже классические больше 2.5 за 2.66), это покажется все равно маловероятным; шансы на тотал меньше 2.5 за 1.48 и то выше.

Перейдем теперь к обсуждению результатов «Ювентуса» и его играм в Серии А и Кубке Италии.

10 марта. Серия А. Ювентус 2:2 Аталанта

17 марта. Серия А. Ювентус 0:0 Дженоа

30 марта. Серия А. Лацио 1:0 Ювентус

2 апреля. Кубок Италии. Ювентус 2:0 Лацио

7 апреля. Серия А. Ювентус 1:0 Фиорентина

У «Юве» в Серии А было четыре матча подряд без побед, и он прервал эту череду победой над «Фиорентиной». Да и у «Лацио» взял реванш в Кубке, хотя еще будет ответная игра. Имеем один тотал больше 3.5 за 5.31 (это ничья с бергамасками, то есть «Аталантой») и четыре тотала меньше 2.5 (как уже выше говорилось, он предлагается за 1.48). К тому же и у «Юве», и у «Торино» по разу была нулевая ничья (тотал меньше 0.5 предлагается за 7.2, а меньше 1 за 5.31).

Букмекеры предсказывают, что мячи будут залетать в ворота в лучшем случае только одной команды (кэф 1.66 на это событие против кэфа 2.23 на то, что забьют обе). От «Торино» ожидания очень скромные: кэф 2.1 на тотал больше 0.75 при кэфе 1.75 на тотал меньше 0.75. Раззабивавшийся Сапата с 11 голами может и раствориться на поле в этом матче. От «Юве» ожидания, впрочем, не лучше: тотал больше 1.25 за 2.16 против тотала меньше 1.25 за 1.71. То есть преимущество в командном тотале на 0.5 пунктов.

Что касается фор, то букмекеры прогнозируют либо плюсовую фору (+0.5) у хозяев за 1.65, либо минусовую фору гостей (-0.5) за 2.29. Нулевая фора предлагается с кэфами 2.48 на хозяев и 1.55 на гостей. С этой точки зрения, для команды Аллегри даже один гол будет забить очень и очень сложно. А разговор мы завершим как раз темой голеадоров: фаворитами в плане указать свою фамилию на табло рядом с минутой забитого гола являются Душан Влахович (2.88), Аркадиуш Милик (3.4), Мойзе Кин (3.6), Дуван Сапата (3.75) и Антонио Санабрия (4).

Рекомендуемая ставка: тотал меньше 2.5 за 1.48

Каким образом будет перетряхивать свой состав Аллегри, остается только догадываться. Впрочем, результат этого перетряхивания, скорее всего, должен быть выражен в набранных трех очках. Крупный счет здесь не ожидается, хотя хотелось бы, чтобы «Юве» не ударялся в ту крайность, в какую ударился в прошлом матче.

Где смотреть матч Торино – Ювентус

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