Торино – Ювентус, прогноз на матч 13 апреля 2024, Серия А

Теги Торино Ювентус серия А Италия Ставки на спорт Ставки на футбол прогнозы на футбол Футбол

На Олимпийском стадионе Турина состоится очередное противостояние двух известных туринских клубов – «Торино» и «Ювентуса». Оба играют и за очки в Серии А, и за собственную честь. Но у «Торино» шансы попасть в еврокубки рискуют испариться, а «Ювентус» стремится любой ценой сохранить место в зоне Лиги чемпионов и вернуться наконец-то в еврокубки после годичного отсутствия. Что принесет ближайший тур этим двум клубам?

💰 Кто победит в матче? Угадывай результат! 🎁🎁🎁

Торино

 

Шансы «Торино» доползти хотя бы до условной Лиги конференций тают. 6 апреля в матче против «Эмполи» клуб потерпел на последних секундах поражение 2:3, хотя дважды отыгрывался за матч благодаря дублю колумбийца Дувана Сапаты и по игре вообще превосходил скромняг из «Эмполи» (в плане xG показатели 0.32 против 2.25 в пользу «Торино»). Второй гол Сапата забил на первой компенсированной минуте, сравняв счет. Но через три минуты сенегалец Мбай Ньянг, который в феврале угодил в больницу после автокатастрофы, забил свой 4-й гол в 8 матчах Серии А и принес «Эмполи» победу.

 

«Торино» потерпел девятое поражение в Серии А и занимает сейчас 9-е место с 44 очками. За семь туров в теории можно догнать «Аталанту», опережающую на 6 очков. Но только в теории: перед туринцами маячат также «Наполи» и «Лацио», которые хоть и завалили свои сезоны, но не будут сидеть сложа руки. В шести предыдущих матчах у «Торино» была последовательность «2 поражения, 2 ничьи, 2 победы»: итого всего 8 очков из 18 возможных. Надо ли говорить, что это убавляет пыл «быков»?

 

Впрочем, их противнику тоже неприятно в этом сезоне, поэтому «Торино» сейчас имеет шанс выполнить две задачи: взять три очка и морально самоутвердиться за счет победы над другим, более именитым клубом. Недавнее интервью Пера Схюрса , опубликованное на Youtube-канале Серии А, должно хоть как-нибудь мотивировать его одноклубников.

Ювентус

 

Массимилиано Аллегри говорил, что ставит своей целью удержаться в Лиге чемпионов любой ценой, но не гнаться за вторым местом. Подобный подход чуть не угробил его в предыдущем туре в игре против «Фиорентины»: показатель владения «Юве» мячом составил всего 26 % (!!!) за всю игру. В первом тайме подопечные Аллегри владел мячом всего 25,3% игрового времени, а во втором тайме этот показатель составлял всего 16,4% при точности передач 61% против 93% у флорентийцев.

 

Аллегри утверждал, что в первом тайме судьи трижды не засчитали голы его подопечных (в частности, от этого пострадал Уэстон Маккензи), в связи с чем команда не смогла обеспечить себе лидерство к перерыву 2:0, а во втором тайме «Фиорентина» и вовсе осмелела. Страшно подумать, что было бы, не забей Федерико Гатти на 21-й минуте, чей гол позволил «Ювентусу» победить впервые за 4 встречи. Но это не принесло морального облегчения фанатам даже после финального свистка: отрыв всего 4 очка от идущей на 4-м месте «Болоньи» и 7 очков идущей 5-й «Ромы».

Прогноз на матч Ноттингем – Вулверхэмптон

 

И как сообщают, тренер «бьянконерри» накричал и на своих игроков, и даже на руководство клуба. Неделю назад после поражения от «Лацио» он устроил точно такую же истерику, хотя он и прежде произносил гневные монологи и экспрессивно реагировал на неудачи. Что ж, если это была попытка закосплеить легендарного гандбольного тренера Евгения Трефилова в трудный для команды момент, то она не была убедительной.

Прогноз

 

Как уже говорилось, домашней ареной будет Олимпийский стадион Турина. Игра стартует 13 апреля в 19:00 по московскому времени. Номинальным фаворитом будет, разумеется, идущий намного выше «Юве», однако коэффициент на его успех составляет немаленькие 2.27. Ничья оценивается в виде кэфа 3.07, на победу «Торино» можно поставить с кэфом 3.62. Разрыв достаточно большой, но с противниками из более низкой весовой категории не барахлит пока что лишь «Интер».

На эту встречу предлагаются тоталы больше 2 за 2.01 и меньше 2 за 1.82. Из чьих результатов именно исходят букмекеры, предлагая варианты с небольшим тоталом в этот раз? Начнем с анализа пяти встреч «Торино»: разумеется, все они сыграны в Серии A.

  • 2 марта. Торино 0:0 Фиорентина
  • 8 марта. Наполи 1:1 Торино
  • 16 марта. Удинезе 0:2 Торино
  • 30 марта. Торино 1:0 Монца
  • 6 апреля. Эмполи 3:2 Торино

Была беспроигрышная серия из четырех матчей, которую прервал «Эмполи». Больше тут добавлять нечего: все было сказано выше. Имеем тотал меньше 2 в чистом виде, сыгранный дважды с «Фиорентиной» и «Монцой». Их можно также классифицировать как тоталы меньше 1.5 за 2.66, а три остальных тотала можно формально включить в категорию больше 1.5 за 1.56. Повторение крупного тотала с «Эмполи» соответствует максимально возможному тоталу больше 4.5 за 13.47: уже из области фантастики. Даже если взять что-нибудь поменьше (даже классические больше 2.5 за 2.66), это покажется все равно маловероятным; шансы на тотал меньше 2.5 за 1.48 и то выше.

Перейдем теперь к обсуждению результатов «Ювентуса» и его играм в Серии А и Кубке Италии.

  • 10 марта. Серия А. Ювентус 2:2 Аталанта
  • 17 марта. Серия А. Ювентус 0:0 Дженоа
  • 30 марта. Серия А. Лацио 1:0 Ювентус
  • 2 апреля. Кубок Италии. Ювентус 2:0 Лацио
  • 7 апреля. Серия А. Ювентус 1:0 Фиорентина

У «Юве» в Серии А было четыре матча подряд без побед, и он прервал эту череду победой над «Фиорентиной». Да и у «Лацио» взял реванш в Кубке, хотя еще будет ответная игра. Имеем один тотал больше 3.5 за 5.31 (это ничья с бергамасками, то есть «Аталантой») и четыре тотала меньше 2.5 (как уже выше говорилось, он предлагается за 1.48). К тому же и у «Юве», и у «Торино» по разу была нулевая ничья (тотал меньше 0.5 предлагается за 7.2, а меньше 1 за 5.31).

Букмекеры предсказывают, что мячи будут залетать в ворота в лучшем случае только одной команды (кэф 1.66 на это событие против кэфа 2.23 на то, что забьют обе). От «Торино» ожидания очень скромные: кэф 2.1 на тотал больше 0.75 при кэфе 1.75 на тотал меньше 0.75. Раззабивавшийся Сапата с 11 голами может и раствориться на поле в этом матче. От «Юве» ожидания, впрочем, не лучше: тотал больше 1.25 за 2.16 против тотала меньше 1.25 за 1.71. То есть преимущество в командном тотале на 0.5 пунктов.

Что касается фор, то букмекеры прогнозируют либо плюсовую фору (+0.5) у хозяев за 1.65, либо минусовую фору гостей (-0.5) за 2.29. Нулевая фора предлагается с кэфами 2.48 на хозяев и 1.55 на гостей. С этой точки зрения, для команды Аллегри даже один гол будет забить очень и очень сложно. А разговор мы завершим как раз темой голеадоров: фаворитами в плане указать свою фамилию на табло рядом с минутой забитого гола являются Душан Влахович (2.88), Аркадиуш Милик (3.4), Мойзе Кин (3.6), Дуван Сапата (3.75) и Антонио Санабрия (4).

Рекомендуемая ставка: тотал меньше 2.5 за 1.48

Каким образом будет перетряхивать свой состав Аллегри, остается только догадываться. Впрочем, результат этого перетряхивания, скорее всего, должен быть выражен в набранных трех очках. Крупный счет здесь не ожидается, хотя хотелось бы, чтобы «Юве» не ударялся в ту крайность, в какую ударился в прошлом матче.

Где смотреть матч Торино – Ювентус

➡ Угадывайте результаты матчей 💰💰💰

Торино – Ювентус
Дата проведения
13 апреля, 19.00, «Олимпико ди Торино»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий