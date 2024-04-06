Аллегри кричал на игроков «Юве» после 0:1 от «Лацио». Тренер хотел взбодрить их и замотивировать на борьбу за топ-4

Теги Лацио Ювентус серия А Италия Лига чемпионов УЕФА Массимилиано Аллегри Войчех Шченсны Данило Алекс Сандро Адриен Рабьо Футбол

Массимилиано Аллегри устроил перепалку с игроками «Ювентуса» после проигрыша.

«Лацио» 30 марта дома выиграл у «Ювентуса»(1:0) в 30-м туре Серии А, забив на 93-й минуте.

Главный тренер туринцев кричал на футболистов в раздевалке, стараясь взбодрить игроков и придать дополнительную мотивацию в борьбе за топ-4.

После разговора на повышенных тонах Аллегри собрал лояльных футболистов и ветеранов команды – Данило, Войчеха Шченсны, Алекса Сандро и Адриена Рабьо – и попросил их донести до остальных важность попадания в четверку по итогам сезона.

Тренер хотел, чтобы игроки сохраняли концентрацию и избегали провалов на последних минутах матчей в дальнейшем, что может негативно сказаться на выполнении поставленных задач.

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20 комментариев
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Аллегри: вы че творите, установка на матч была выиграть 1:0 а не наоборот...
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Пожизненный контракт этому господину!
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забавный факт, но среди лояльных Аллегри игроков ни одного атакующего игрока
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Ответ Leganessi
Ювентус с Роналду - 5 трофеев за 3 года. 124 Г+П в 134 играх - лучший результат за всю историю Италии. Ювентус без Роналду - 0 трофеев за 5 лет ( и цифра позора будет увеличиваться) Итого : Криш тащил на своих плечах этот мертвый середняк.
"Ювентус" до прихода Роналду забивал столько же, сколько и с ним, вот парадокс)) а пропускал меньше. Какая же каша в голове у школоты и глоров.
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ого, аж кричал. Ну это как минимум продление контракта на 5 лет с повышением зарплаты.
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А чё кричал-то? Кальма, догадываюсь.
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просто Макс не хочет в ЛЕ с нашим МЮ встречаться 😎
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Вокруг всех лояльных ходят слухи о том, что они могут покинуть Юве летом.
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Ответ Турко Ибрагимов
всего 9 матчей со счётом 1-0 вы чёго ювентини? из них 6 побед, надо продлевать этого биста
у того же Интера так же 9 матчей со счётом 1-0, правда все победы но это уже нюанс
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Ответ mojorisin
я забыл, что до роналду "Ювентус" ничего никогда не выигрывал, и стареющая примадонна перешла не в сильнейшую команду Италии, а в ноунейм-мешок, вроде того, гель сейчас ошивается
5 > 0, реви))
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Ответ Leganessi
По-твоему, 5 трофеев = 0 трофеев после ухода Роналду? 5=0? Какая же каша в голове у неверующих).
я забыл, что до роналду "Ювентус" ничего никогда не выигрывал, и стареющая примадонна перешла не в сильнейшую команду Италии, а в ноунейм-мешок, вроде того, гель сейчас ошивается
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Список лояльных без Де Шилью, Кина... как Аллегри с тремя напами на поле
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всего 9 матчей со счётом 1-0 вы чёго ювентини? из них 6 побед, надо продлевать этого биста
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Он кричал - Это по-вашему гойда?Это не гойда!Я вам покажу гойдину мать!
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Пусть уходит на….. накричал он уже 😡
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Forca, bliat.
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только 4 лояльных футболиста? Ну, с таким экипажем далеко не улететь
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