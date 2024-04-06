Аллегри кричал на игроков «Юве» после 0:1 от «Лацио». Тренер хотел взбодрить их и замотивировать на борьбу за топ-4
Массимилиано Аллегри устроил перепалку с игроками «Ювентуса» после проигрыша.
«Лацио» 30 марта дома выиграл у «Ювентуса»(1:0) в 30-м туре Серии А, забив на 93-й минуте.
Главный тренер туринцев кричал на футболистов в раздевалке, стараясь взбодрить игроков и придать дополнительную мотивацию в борьбе за топ-4.
После разговора на повышенных тонах Аллегри собрал лояльных футболистов и ветеранов команды – Данило, Войчеха Шченсны, Алекса Сандро и Адриена Рабьо – и попросил их донести до остальных важность попадания в четверку по итогам сезона.
Тренер хотел, чтобы игроки сохраняли концентрацию и избегали провалов на последних минутах матчей в дальнейшем, что может негативно сказаться на выполнении поставленных задач.
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