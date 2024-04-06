Аллегри кричал на игроков «Юве» после 0:1 от «Лацио». Тренер хотел взбодрить их и замотивировать на борьбу за топ-4

Массимилиано Аллегри устроил перепалку с игроками «Ювентуса» после проигрыша.

« » 30 марта дома выиграл у « »(1:0) в 30-м туре Серии А, забив на 93-й минуте.

Главный тренер туринцев кричал на футболистов в раздевалке, стараясь взбодрить игроков и придать дополнительную мотивацию в борьбе за топ-4.

После разговора на повышенных тонах собрал лояльных футболистов и ветеранов команды – Данило, , Алекса Сандро и – и попросил их донести до остальных важность попадания в четверку по итогам сезона.

Тренер хотел, чтобы игроки сохраняли концентрацию и избегали провалов на последних минутах матчей в дальнейшем, что может негативно сказаться на выполнении поставленных задач.