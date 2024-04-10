«Ноттингем Форест» – «Вулверхэмптон»: прогноз на матч 13 апреля 2024, английская Премьер-лига, 33 тур

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В 33 туре английской Премьер-лиги «Ноттингем Форест» сыграет с «Вулверхэмптоном». Игра состоится в субботу, 13 апреля, начнется в 17:00 по мск. Встречу проведут в Ноттингеме, на стадионе «Сити Граунд». Синоптики обещают пять градусов тепла и ясную погоду – относительно благоприятные условия для того, чтобы футболисты обеих команд показали хороший футбол.

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Рекомендованные варианты ставки:

  • победа «Ноттингема» или ничья – 1.64;
  • ТБ 2.5 с коэффом 1.88;
  • ОЗ Да – 1.67.

Хозяева пребывают в игровом кризисе. Команда Нуну Эшпириу Санту идет в нижней части турнирной атблицы и рискует вовсе вылететь из АПЛ. «Вулверхэмптон» в последних матчах тоже выступает не лучшим образом, впрочем, команда занимает место в середине турнирной таблицы и вряд ли вылетит из высшей лиги.

Наш прогноз на матч «Ноттингем Форест» – «Вулверхэмптон» поможет сделать осмысленную ставку на игру.

«Ноттингем Форест»

 

Подопечные Нуну Эшпириу Санту занимают 17 место. Команда в 32 матчах чемпионата Англии выиграла семь встреч, в восьми матчах сыграла вничью и потерпела 17 поражений. «Ноттингем Форест» забил 40 голов и пропустил 56 мячей. Команда имеет в своем активе 25 очков – столько же у идущего на 18 месте «Лутон Тауна», однако «шляпники» имеют худшую разницу мячей.

В последних пяти матчах кмоанда потерпела два поражения – от «Брайтона» (0:1) и «Тоттенхэма» (1:3), в двух встречах сыграла вничью – с «Лутон Тауном» и «Кристал Пэлас», обе встречи закончились со счетом 1:1, а также обыграла «Фулхэм» (3:1).

Результаты последних пяти маьчей команды:

  • 07.04.2024 «Тоттенхэм» – «Ноттингем Форест» 3:1;
  • 02.04.2024 «Ноттингем Форест» – «Фулхэм» 3:1;
  • 30.03.2024 «Ноттингем Форест» – «Кристал Пэлас» 1:1;
  • 16.03.2024 «Лутон Таун» – «Ноттингем Форест» 1:1;
  • 10.03.2024 «Брайтон» – «Ноттингем Форест» 1:0.

«Ноттингем Форест» наносит по воротам соперника 13.2 удара, в створ доходил 5 ударов. Допускает команда по своим воротам 13 ударов, в створ вратаря коллектива доходит 4 удара. Команда владеет мячом на протяжении 40.6% игрового времени, подает по 3.8 угловых, допускает 13.2 нарушения, на игроках «Ноттингема» фолят 11 раз.

Лидирует в списке лучших бомбардиров команды Крис Вуд. Игрок отличился 13 раз в 29 матчах. На втором месте идет Тайво Авоньи с шестью голами в 20 поединках, а на третьей строчке – Каллум Хадсон-Одои. Англичанин забил пять голов в 28 встречах.

Лучший ассистент команды – Энтони Эланга. Игрок отдал восемь ассистов в 34 встречах, на втором месте идет Морган Гиббс Уайт с семью результативными передачами в 36 поединках, а на третьей строчке располагается Гонсало Монтиель с тремя ассистами в 15 матчах.

Из-за травм команде не помогут Вилли Боли и Ола Айна.

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«Вулверхэмптон»

 

Команда занимает 11 место в турнирной таблице. «Вулверхэмптон» в 31 матче АПЛ выиграл 12 встреч, в шести поединках сыграл вничью и потерпел 13 поражений. Команда забила 44 гола и пропустила 49 мячей. «Вулверхэмптон» имеет в своем активе 42 очка, отстает от еврокубковых позиций на семь баллов.

В последних пяти матчах «Вулверхэмптон» потерпел три поражения – команда проиграла «Ковентри Сити» (2:3), «Астон Вилле» (0:2) и «Вест Хэму» (1:2), сыграла вничью с «Бернли» (1:1) и уступила «Фулхэму» (1:2).

Результаты последних пяти встреч команды:

  • 06.04.2024 «Вулверхэмптон» – «Вест Хэм» 1:2;
  • 02.04.2024 «Бернли» – «Вулверхэмптон» 1:1;
  • 30.03.2024 «Астон Вилла» – «Вулверхэмптон» 2:0;
  • 16.03.2024 «Вулверхэмптон» – «Ковентри Сити» 2:3;
  • 09.03.2024 «Вулверхэмптон» – «Фулхэм» 2:1.

Команда наносит по воротам соперника 12 ударов, в створ доходит 4 удара. Допускает «Вулверхэмптон» по своим воротам 16.4 удара, в створ доходит 6.8 ударов соответственно. Коллектив владеет мячом на протяжении 52.8% игрового времени, подает 4.8 угловых, допускает 12.8 нарушений, на игроках «Вулверхэмптона» фолят 9.6 раз.

Лидирует в списке лучших бомбардиров команды Хван Хи Чхан. Игрок забил 11 голов (гол с пенальти) в 24 встречах, на втором месте идет Матеус Кунья с 11 голами (двумя с пенальти) в 30 встречах, на третьей строчке идет Марио Лемина с пятью голами в 32 поединках.

Лучший ассистен команды – Педру Нету. Португалец отдал десять ассистов в 23 матчах, на втором месте идет Пабло Сарабия с десятью результативными передачами в 30 играх, а на третьей строчке – Матеус Кунья с семью ассистами в 30 встречах.

В предстоящей встрече из-за травмы подколенного сухожилия команде не поможет Педру Нету.

Коэффициенты букмекеров и прогноз на матч «Ноттингем Форест» – «Вулверхэмптон»

 

История противостояния команд насчитывает 136 матчей, в которых 44 раза выиграл «Ноттингем Форест», в 63 матчах победил «Вулверхэмптон». Пять последних очных встреч закончились следующим образом:

  • 09.12.2023 «Вулверхэмптон» – «Ноттингем Форест» 1:1;
  • 01.04.2023 «Ноттингем Форест» – «Вулверхэмптон» 1:1;
  • 11.01.2023 (пен.) «Ноттингем Форест» – «Вулверхэмптон» 1:1;
  • 15.10.2022 «Вулверхэмптон» – «Ноттингем Форест» 1:0;
  • 24.08.2021 «Ноттингем Форест» – «Вулверхэмптон» 0:4.

Очевидно, обе команды не хватают звезд с неба. «Ноттингем» в играх с равными по классу командами предпочитает более атакующую тактику, а временами это дает результат. Впрочем, «Вулверхэмптон» наверняка планирует взять три очка в предстоящей встрече. При прогнозировании исхода поединка примем во внимание невыразительные результаты команд в прошлых матчах, а также три последние очные ничьи.

Сделаем осторожную ставку на двойной шанс – победа «Ноттингема» или ничья, «БетБум» дает на такой исход коэффициент 1.64, можно поставить на ТБ 2.5 с коэффом 1.88, а также ОЗ Да – 1.67.

Где смотреть матч «Ноттингем Форест» – «Вулверхэмптон»

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Ноттингем Форест – Вулверхэмптон
Дата проведения
13 апреля, 17.00, «Сити Граунд»
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