Аллегри о стиле «Ювентуса»: «Хотим владеть мячом 90 минут, наносить по 30 ударов, но даже в мечтах такого не бывает. В футбол играют две команды»

Теги Фиорентина Ювентус серия А Италия Массимилиано Аллегри Футбол

Массимилиано Аллегри дал оценку игре «Ювентуса» с «Фиорентиной» (1:0).

В матче 31-го тура Серии А туринцы владели мячом 25,3% времени, а во втором тайме – 16,4%.

«Каждый день мы работаем над тем, чтобы стать лучше. Есть и психологические моменты, все же мы давно не выигрывали Серию А.

В первом тайме нам ничто не угрожало. Три наших гола были отменены из-за сантиметрового офсайда, также мы создавали моменты во втором тайме.

Да, мы рисковали пропустить в конце матча после технической ошибки, но я бы не стал ни в чем упрекать ребят. Они проводят хороший сезон, мы делаем все для того, чтобы набрать максимально возможное количество очков. Мы одержали вторую сухую победу подряд, это важное улучшение.

В футбол играют две команды в разных футболках. Мы бело-черные, они – фиолетовые. Мы хотим владеть мячом 90 минут, наносить по 30 ударов, но не думаю, что кто-то даже в мечтах может такого достичь.

Мы знаем свои ограничения. На этой стадии сезона важнее всего результат. Не вижу, чтобы было много команд, которые не дают нанести ни одного удара по своим воротам. Мы делаем все, что в наших силах. Парни справляются.

Мы стараемся играть на половине поля соперника на протяжении 90 минут, но с нами играет и соперник.

Мы должны были вести 2:0 к перерыву. Мы не забили второй мяч, и то, что «Фиорентина» стала биться, было неизбежно. У нас были моменты в результате контратак, и мы могли бы распорядиться ими лучше», – сказал главный тренер «Ювентуса» в эфире DAZN.

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9 комментариев
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издевательство. я впервые вижу( а я болею за Юве с 97г), что бы у Юве или кого-то другого фаворита в матче за целый тайм было всего 16% владения! И при этом тренер довольный!
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Во троллит!
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Скажи кому-нибудь пять лет назад, что Ювентус (без вылетов во вторую лигу) в апреле 2024 будет дома так оборонять 1:0 от Фиорентины с десятого места...
+5
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Ответ miguel_diaz
Это Ювентус,у них всю историю когда лучше когда хуже,но первоочередная цель не пропустить. Некоторые просыпаются в виду возраста и виду просмотра матчей других команд,когда нибудь вы поймёте,что если есть у какой-то команды ДНК(то,что она исторически ни на какой клуб не похожа) так это Юве, только вот смотреть на это мягко говоря не зрелищно)) Держитесь. Я другу уже лет 10 говорю "если ты выберешь себе другой клуб,то ты не будешь глориком.Ты просто был маленький когда полюбил Ювентус и не понимал многих вещей.Этот клуб и есть анти футбол в самом явном понимании этого слова" Жаль,что он терпит и надеется)))
какую всю свою историю? что ты вообще несёшь )
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Аллегри просто уже очень сильно преисполнился в своем познании футбола.
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Аллегри и 7Хаг в одну баню ходят)))
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Ответ miguel_diaz
Это Ювентус,у них всю историю когда лучше когда хуже,но первоочередная цель не пропустить. Некоторые просыпаются в виду возраста и виду просмотра матчей других команд,когда нибудь вы поймёте,что если есть у какой-то команды ДНК(то,что она исторически ни на какой клуб не похожа) так это Юве, только вот смотреть на это мягко говоря не зрелищно)) Держитесь. Я другу уже лет 10 говорю "если ты выберешь себе другой клуб,то ты не будешь глориком.Ты просто был маленький когда полюбил Ювентус и не понимал многих вещей.Этот клуб и есть анти футбол в самом явном понимании этого слова" Жаль,что он терпит и надеется)))
Болезнь это !
Не зря же у всех фанат и только у братских народов - болельщик
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