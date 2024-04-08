Аллегри о стиле «Ювентуса»: «Хотим владеть мячом 90 минут, наносить по 30 ударов, но даже в мечтах такого не бывает. В футбол играют две команды»

Массимилиано Аллегри дал оценку игре «Ювентуса» с «Фиорентиной» (1:0).

В матче 31-го тура Серии А туринцы владели мячом 25,3% времени, а во втором тайме – 16,4%.

«Каждый день мы работаем над тем, чтобы стать лучше. Есть и психологические моменты, все же мы давно не выигрывали Серию А.

В первом тайме нам ничто не угрожало. Три наших гола были отменены из-за сантиметрового офсайда, также мы создавали моменты во втором тайме.

Да, мы рисковали пропустить в конце матча после технической ошибки, но я бы не стал ни в чем упрекать ребят. Они проводят хороший сезон, мы делаем все для того, чтобы набрать максимально возможное количество очков. Мы одержали вторую сухую победу подряд, это важное улучшение.

В футбол играют две команды в разных футболках. Мы бело-черные, они – фиолетовые. Мы хотим владеть мячом 90 минут, наносить по 30 ударов, но не думаю, что кто-то даже в мечтах может такого достичь.

Мы знаем свои ограничения. На этой стадии сезона важнее всего результат. Не вижу, чтобы было много команд, которые не дают нанести ни одного удара по своим воротам. Мы делаем все, что в наших силах. Парни справляются.

Мы стараемся играть на половине поля соперника на протяжении 90 минут, но с нами играет и соперник.

Мы должны были вести 2:0 к перерыву. Мы не забили второй мяч, и то, что « » стала биться, было неизбежно. У нас были моменты в результате контратак, и мы могли бы распорядиться ими лучше», – сказал главный тренер « » в эфире DAZN.