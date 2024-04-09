Аллегри после 1:0 с «Фиорентиной» кричал не только на игроков, но и на боссов «Юве». Они пытались его успокоить, но не смогли

У Массимилиано Аллегри был конфликт не только с игроками, но и с боссами «Юве».

Ранее сообщалось, что после 1:0 с «Фиорентиной» тренер накричал на футболистов «Ювентуса» – он был недоволен, что команда не победила увереннее. Это не первый случай, когда Аллегри повышал голос на игроков в этом сезоне. Ранее он сделал это после поражения от «Лацио» (0:1).

Как сообщают Tuttosport и Corriere dello Sport, Аллегри повысил голос не только на футболистов, но и на руководителей клуба.

По данным Tuttosport, сразу после игры, когда игроки еще находились на поле и приветствовали фанатов, спорил с директорами « » в тоннеле.

Corriere dello Sport добавляет, что и Джованни Манна пришли в раздевалку, когда Аллегри кричал на игроков, и попытались успокоить тренера, но не смогли.