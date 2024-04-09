Торино – Ювентус где смотреть матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры Чемпионат Италии 13 апреля
В субботу, 13 апреля, сыграют Торино и Ювентус в 32 туре Чемпионата Италии по футболу — Серия А.
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- Игра пройдет на стадионе «Стадио Олимпико ди Торино».
- Встречу будет в прямом эфире показывать канал Матч Футбол 1.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Во сколько играют Торино – Ювентус
- Начало матча запланировано на 19:00 по московскому времени.
Чемпионат Италии по футболу — Серия А: все новости
Прогноз на матч Торино – Ювентус
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