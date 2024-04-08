«Ювентус» владел мячом 16,4% времени во 2-м тайме домашнего матча с «Фиорентиной», точность передач – 61%

Теги Фиорентина Винченцо Итальяно Ювентус серия А Италия Массимилиано Аллегри Футбол

«Фиорентина» значительно чаще владела мячом, чем игравший дома «Ювентус».

Во втором тайме матча 31-го тура Серии А туринцы контролировали мяч лишь 16,4% времени – против 83,6% у их соперника. При этом точность передач «бьянконери» составила 61%, «фиалок» – 93%.

В целом этот матч «Фиорентина» завершила с 74,7% владения. При этом она уступила со счетом 0:1.

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9 комментариев
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Когда мяч не у нас - нам не забьют.
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Ответ Dzhansug Bukiya
Помнишь селтика победу над барсой? там было что-то пободное, аллегри просто клоун
УЕФА пишет 27) https://www.uefa.com/uefachampionsleague/match/2009541--celtic-vs-barcelona/
Правда у опта 16 https://twitter.com/OptaJoe/status/266300727238991872
Методика видно разная
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Даже в матчах с участием Барсы Пепа таких цифр не помню))
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+1
Ответ Гамарджоба Генацвале
Когда мяч не у нас - нам не забьют.
😂😂😂😂😂😂
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+1
Ответ Reanimation
Даже в матчах с участием Барсы Пепа таких цифр не помню))
Помнишь селтика победу над барсой? там было что-то пободное, аллегри просто клоун
+2
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+1
При упоминание слова Ювентус в голову сразу приходит оборона и “тотал меньше“. Ну просто автобусный тренер этот Аллегри. Клуб богатый, топовые трансферы тоже всегда делает, но никак не могут нормального тренера пригласить.
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Ответ Гамарджоба Генацвале
Когда мяч не у нас - нам не забьют.
Самое удивительное(или поганое для болел Юве), что в случае с Аллегри это работает 😅
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