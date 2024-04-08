«Ювентус» владел мячом 16,4% времени во 2-м тайме домашнего матча с «Фиорентиной», точность передач – 61%
«Фиорентина» значительно чаще владела мячом, чем игравший дома «Ювентус».
Во втором тайме матча 31-го тура Серии А туринцы контролировали мяч лишь 16,4% времени – против 83,6% у их соперника. При этом точность передач «бьянконери» составила 61%, «фиалок» – 93%.
В целом этот матч «Фиорентина» завершила с 74,7% владения. При этом она уступила со счетом 0:1.
Правда у опта 16 https://twitter.com/OptaJoe/status/266300727238991872
Методика видно разная