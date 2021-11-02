Моуринью и Аллегри получают больше всех тренеров Серии А – по 7 млн евро. Зарплата Спаллетти – 3 млн, Пиоли – 2

Сайт Calcio e Finanza опубликовал информацию о зарплатах тренеров Серии А.
Больше всех в чемпионате Италии получают Жозе Моуринью из «Ромы» и Массимилиано Аллегри из «Ювентуса» – по 7 млн евро в год после уплаты налогов. Третьим идет Симоне Индзаги, зарабатывающий в «Интере» 4 млн евро.
На данный момент неизвестны зарплаты Игора Тудора и Стефано Колантуоно из «Вероны» и «Салернитаны» соответственно, так как они возглавили команды по ходу сезона.
Рейтинг зарплат тренеров Серии А (после уплаты налогов):
1-2.Массимилиано Аллегри («Ювентус») – 7 миллионов евро;
1-2. Жозе Моуринью («Рома») – 7 миллионов;
3. Симоне Индзаги («Интер») – 4 миллиона;
4-5. Маурицио Сарри («Лацио») – 3 миллиона;
4-5. Лучано Спаллетти («Наполи») – 3 миллиона;
6. Джан Пьеро Гасперини («Аталанта») – 2,2 миллиона;
7-9. Стефано Пиоли («Милан») – 2 миллиона;
7-9. Синиша Михайлович («Болонья») – 2 миллиона;
7.9. Иван Юрич («Торино») – 2 миллиона;
10. Винченцо Итальяно («Фиорентина») – 1,2 миллиона;
11. Вальтер Мадзарри («Кальяри») – 1 миллион;
12. Давиде Баллардини («Дженоа») – 900 тысяч;
13. Алессио Дионизи («Сассуоло») – 850 тысяч;
14. Роберто Д′Аверса («Сампдория») – 750 тысяч;
15. Тиаго Мотта («Специя») – 700 тысяч;
16. Лука Готти («Удинезе») – 600 тысяч;
17-18. Паоло Дзанетти («Венеция») – 500 тысяч;
17-18. Аурелио Андреаццоли («Эмполи») – 500 тысяч.