Моуринью и Аллегри получают больше всех тренеров Серии А – по 7 млн евро. Зарплата Спаллетти – 3 млн, Пиоли – 2

Сайт Calcio e Finanza опубликовал информацию о зарплатах тренеров Серии А.

Больше всех в чемпионате Италии получают Жозе Моуринью из «Ромы» и Массимилиано Аллегри из – по 7 млн евро в год после уплаты налогов. Третьим идет Симоне Индзаги, зарабатывающий в 4 млн евро.

На данный момент неизвестны зарплаты Игора Тудора и Стефано Колантуоно из «Вероны» и «Салернитаны» соответственно, так как они возглавили команды по ходу сезона.

Рейтинг зарплат тренеров Серии А (после уплаты налогов):

1-2.Массимилиано Аллегри («Ювентус») – 7 миллионов евро;

1-2. Жозе Моуринью ( ) – 7 миллионов;

3. Симоне Индзаги («Интер») – 4 миллиона;

4-5. Маурицио Сарри («Лацио») – 3 миллиона;

4-5. Лучано Спаллетти ( ) – 3 миллиона;

6. Джан Пьеро Гасперини («Аталанта») – 2,2 миллиона;

7-9. Стефано Пиоли ( ) – 2 миллиона;

7-9. Синиша Михайлович («Болонья») – 2 миллиона;

7.9. Иван Юрич («Торино») – 2 миллиона;

10. Винченцо Итальяно («Фиорентина») – 1,2 миллиона;

11. Вальтер Мадзарри («Кальяри») – 1 миллион;

12. Давиде Баллардини («Дженоа») – 900 тысяч;

13. Алессио Дионизи («Сассуоло») – 850 тысяч;

14. Роберто Д′Аверса («Сампдория») – 750 тысяч;

15. Тиаго Мотта («Специя») – 700 тысяч;

16. Лука Готти («Удинезе») – 600 тысяч;

17-18. Паоло Дзанетти («Венеция») – 500 тысяч;

17-18. Аурелио Андреаццоли («Эмполи») – 500 тысяч.