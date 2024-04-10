Икер Касильяс: «Сити» заменил «Баварию» в главном европейском противостоянии с «Реалом». Это две лучшие команды мира»

Теги Бавария Манчестер Сити премьер-лига Англия бундеслига Германия Реал Мадрид Икер Касильяс Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Футбол

Икер Касильяс назвал соперничество «Реала» и «Ман Сити» одним из главных в Европе.

«Манчестер Сити» заменил мюнхенскую «Баварию» в главном европейском противостоянии с «Реалом», в последние годы именно они занимают это место.

По моему скромному мнению, это две лучшие команды мира, и они уже много лет встречаются в Лиге чемпионов. Это будет прекрасная борьба», – сказал бывший вратарь «Реала».

Первый матч между «Реалом» и «Манчестер Сити» в 1/4 финала Лиги чемпионов завершился вничью (3:3). Ответная игра пройдет в следующую среду, 17 апреля.

Икер Касильяс: «В этом году «Реал» способен не только выбить «Сити», но и взять ЛЧ. Это одно из главных противостояний десятилетия в Европе»

3:3 «Реала» и «Сити» – великий матч? Ваши впечатления!

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28 комментариев
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Сити лучшая команда мира, а Реал и Ливерпуль близки, но так владеть мячом не могут
+23
-14
+9
Ответ Barsenoga
Комментарий скрыт
Таблетки не выпил?
+11
-2
+9
Ответ Орарайма
Сити лучшая команда мира, а Реал и Ливерпуль близки, но так владеть мячом не могут
Видели вчера это великолепное владение) Сити ничего не создал, кроме удара Холанда в начале матче и заблокированного удара Грилиша. Маловато для лучшей команды мира.
+31
-22
+9
Ответ Homelander_666
Видели вчера это великолепное владение) Сити ничего не создал, кроме удара Холанда в начале матче и заблокированного удара Грилиша. Маловато для лучшей команды мира.
Сити играл без 3 основных игроков без должного восстановления (последняя игра Сити была 3 дня назад,когда у Реала 9 дней назад)
+11
-6
+5
Ответ Bazilic
Комментарий скрыт
так напиши тогда и про левые пенальти в ворота Реала, как игрока Баварии должны были удалять ещё в первом тайме и про гол с офсайда Баварии. но ты же об этом не скажешь, потому что лицемер 🤣
+17
-13
+4
Ответ Bazilic
Комментарий скрыт
Кубарсик, ты забыл про левую пенку на Карвахале в первом матче? Или про оффсайд Лёвы при автоголе Рамоса во второй игре? Или про спорный пенальти на Роббене (потому что ни на одном повторе не видно чёткого наступа на ногу)? Какие же обманщики и манипуляторы 🤦
+8
-5
+3
Ответ Орарайма
Сити лучшая команда мира, а Реал и Ливерпуль близки, но так владеть мячом не могут
Владеть ради владения, это немного не то не нужно смотреть на эту статистику
+3
0
+3
Легенда !!!
+3
-1
+2
Ответ Barsenoga
Комментарий скрыт
пытался набросить, но забыл, что английский "мешок" сделал требл в прошлом году)
+3
-1
+2
Ответ Тигран Мец
Сити играл без 3 основных игроков без должного восстановления (последняя игра Сити была 3 дня назад,когда у Реала 9 дней назад)
Ты ещё скажи, что за Сити на воротах стоял третий вратарь, а за Реал основной. Ага, знаем.
+2
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Ответ Тигран Мец
Сити играл без 3 основных игроков без должного восстановления (последняя игра Сити была 3 дня назад,когда у Реала 9 дней назад)
Мадрид играл с опорником в центре защиты, дбез нападающего и потерял тонус из-за относительно длительного перерыва между играми. Как тебе такое?
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Ответ Тигран Мец
Сити играл без 3 основных игроков без должного восстановления (последняя игра Сити была 3 дня назад,когда у Реала 9 дней назад)
Ну Реал тоже без 3 основных, железных игроков
Восстановление? Ну так Реал и был лучше Сити вчера, и должен был побеждать. Разве нет?
То есть как бы нифига не равная игра была
Когда Сити будет готов на 100% и Реал на 100%, тогда только можно судить кто сильнее. Конкретно в этом сезоне, в прошлом Сити однозначно сильнее был.
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Ответ Орарайма
Сити лучшая команда мира, а Реал и Ливерпуль близки, но так владеть мячом не могут
А что толку во владении, если опасных моментов не создают толком?
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Ответ B00bslicker
Таблетки не выпил?
Он тут всех стебет просто)
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Ответ Эркинбек Апаканов
Твоя барса глотала 8 шт.
Этот Барсенога- странный, конечно. Он, видимо, не в курсе, что Месси с 2021-го не в Барсе))
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Ответ Barsenoga
Комментарий скрыт
Твоя барса глотала 8 шт.
+1
-1
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Ответ Homelander_666
Кубарсик, ты забыл про левую пенку на Карвахале в первом матче? Или про оффсайд Лёвы при автоголе Рамоса во второй игре? Или про спорный пенальти на Роббене (потому что ни на одном повторе не видно чёткого наступа на ногу)? Какие же обманщики и манипуляторы 🤦
Как насчет двух голов Роналду из офсайда, левого удаления Видаля, не назначенных пенальти за фол на Левандовски и руку Марсело?
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Ответ Егор Буюкли
да, конечно, помним, левая пенка на роббене и оффсайд Левандовского при втором голе, должен был реал в основное побеждать тогда
Нормально тебе кубарсики за правду минусов накидали)
+3
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О Барсе уже ни слова. Кому-то покажется что это из-за давнего противостояния, на самом деле все реально. По еврокубковым показателям Барса вылетела из топов. Похоже, дело не только в Бартомеу.
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