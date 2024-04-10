Икер Касильяс: «Сити» заменил «Баварию» в главном европейском противостоянии с «Реалом». Это две лучшие команды мира»

Икер Касильяс назвал соперничество «Реала» и «Ман Сити» одним из главных в Европе.

«Манчестер Сити» заменил мюнхенскую «Баварию» в главном европейском противостоянии с « », в последние годы именно они занимают это место.

По моему скромному мнению, это две лучшие команды мира, и они уже много лет встречаются в чемпионов. Это будет прекрасная борьба», – сказал бывший вратарь «Реала».

Первый матч между «Реалом» и « » в 1/4 финала Лиги чемпионов завершился вничью (3:3). Ответная игра пройдет в следующую среду, 17 апреля.

Икер Касильяс: «В этом году «Реал» способен не только выбить «Сити», но и взять ЛЧ. Это одно из главных противостояний десятилетия в Европе»

3:3 «Реала» и «Сити» – великий матч? Ваши впечатления!