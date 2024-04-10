Икер Касильяс: «Сити» заменил «Баварию» в главном европейском противостоянии с «Реалом». Это две лучшие команды мира»
Икер Касильяс назвал соперничество «Реала» и «Ман Сити» одним из главных в Европе.
«Манчестер Сити» заменил мюнхенскую «Баварию» в главном европейском противостоянии с «Реалом», в последние годы именно они занимают это место.
По моему скромному мнению, это две лучшие команды мира, и они уже много лет встречаются в Лиге чемпионов. Это будет прекрасная борьба», – сказал бывший вратарь «Реала».
Первый матч между «Реалом» и «Манчестер Сити» в 1/4 финала Лиги чемпионов завершился вничью (3:3). Ответная игра пройдет в следующую среду, 17 апреля.
Икер Касильяс: «В этом году «Реал» способен не только выбить «Сити», но и взять ЛЧ. Это одно из главных противостояний десятилетия в Европе»
Восстановление? Ну так Реал и был лучше Сити вчера, и должен был побеждать. Разве нет?
То есть как бы нифига не равная игра была
Когда Сити будет готов на 100% и Реал на 100%, тогда только можно судить кто сильнее. Конкретно в этом сезоне, в прошлом Сити однозначно сильнее был.