Гвардиола о 3:3 на «Бернабеу»: «Результатом можно гордиться. «Сити» прошел долгий путь. В первых трех сезонах мы бы проиграли такой матч со счетом 1:4» 

Пеп Гвардиола оценил гостевую ничью с «Реалом» (3:3).

Главный тренер « » высказался после первого матча 1/4 финала чемпионов.

«Мы забили три гола на «Бернабеу». Не все в Англии понимают, как трудно играть здесь. Этим результатом можно гордиться.

Мы прошли долгий путь. В первых трех сезонах мы бы проиграли такой матч со счетом 1:4. Я сказал своим игрокам, что когда играешь на «Бернабеу» против « », в их турнире [в Лиге чемпионов], нужно быть готовым больше, чем на 90 минут.

Мы многому научились, обрели стабильность и, надеюсь, сможем играть все лучше и лучше», – сказал .