Гвардиола о 3:3 на «Бернабеу»: «Результатом можно гордиться. «Сити» прошел долгий путь. В первых трех сезонах мы бы проиграли такой матч со счетом 1:4» 

Теги Манчестер Сити Реал Мадрид Лига чемпионов УЕФА Пеп Гвардиола Футбол

Пеп Гвардиола оценил гостевую ничью с «Реалом» (3:3).

Главный тренер «Манчестер Сити» высказался после первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов.

«Мы забили три гола на «Бернабеу». Не все в Англии понимают, как трудно играть здесь. Этим результатом можно гордиться. 

Мы прошли долгий путь. В первых трех сезонах мы бы проиграли такой матч со счетом 1:4. Я сказал своим игрокам, что когда играешь на «Бернабеу» против «Реала», в их турнире [в Лиге чемпионов], нужно быть готовым больше, чем на 90 минут. 

Мы многому научились, обрели стабильность и, надеюсь, сможем играть все лучше и лучше», – сказал Гвардиола.

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3 комментария
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да ладно первых трёх...
Сити 2018-2019 (третий сезон) одна из лучших команд Гвардиолы ever
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Великолепные матчи вчера были . Спасибо за отличный вечер - всем командам !
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Результат для Сити очень даже не плохой дома Сити без вариантов для Реала. Если они пройдут Реал думаю Сити опять выиграет ушастого.
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