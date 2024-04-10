Гвардиола о 3:3 на «Бернабеу»: «Результатом можно гордиться. «Сити» прошел долгий путь. В первых трех сезонах мы бы проиграли такой матч со счетом 1:4»
Пеп Гвардиола оценил гостевую ничью с «Реалом» (3:3).
Главный тренер «Манчестер Сити» высказался после первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов.
«Мы забили три гола на «Бернабеу». Не все в Англии понимают, как трудно играть здесь. Этим результатом можно гордиться.
Мы прошли долгий путь. В первых трех сезонах мы бы проиграли такой матч со счетом 1:4. Я сказал своим игрокам, что когда играешь на «Бернабеу» против «Реала», в их турнире [в Лиге чемпионов], нужно быть готовым больше, чем на 90 минут.
Мы многому научились, обрели стабильность и, надеюсь, сможем играть все лучше и лучше», – сказал Гвардиола.
Сити 2018-2019 (третий сезон) одна из лучших команд Гвардиолы ever