Гвардиола после 3:3 на «Бернабеу»: «Сити» нужно выиграть ответный матч, но один гол «Реал» точно забьет»
Пеп Гвардиола высказался в преддверии ответного матча с «Реалом».
В первой встрече 1/4 финала Лиги чемпионов «Манчестер Сити» сыграл вничью в Мадриде (3:3).
«Нам нужно выиграть этот матч, и болельщики должны помочь нам в этом. Нам нужна их энергия, чтобы победить королей этого турнира.
Мы можем сделать это в Манчестере, но один гол «Реал» забьет, это точно», – сказал главный тренер «Ман Сити».
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