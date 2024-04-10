Гвардиола после 3:3 на «Бернабеу»: «Сити» нужно выиграть ответный матч, но один гол «Реал» точно забьет»

Теги Манчестер Сити Реал Мадрид Лига чемпионов УЕФА Пеп Гвардиола Футбол

Пеп Гвардиола высказался в преддверии ответного матча с «Реалом».

В первой встрече 1/4 финала Лиги чемпионов «Манчестер Сити» сыграл вничью в Мадриде (3:3).

«Нам нужно выиграть этот матч, и болельщики должны помочь нам в этом. Нам нужна их энергия, чтобы победить королей этого турнира.

Мы можем сделать это в Манчестере, но один гол «Реал» забьет, это точно», – сказал главный тренер «Ман Сити».

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23 комментария
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Ответ AF16
тяжело будет пройти МС. может даже уже и невозможно. но там такие удары по девяткам, такое невозможно исключить как ни старайся. если бы Лунин не привез первый гол, то всё могло быть иначе
А если бы не было двух рикошетов у Реала, то всё могло бы быть вообще иначе
+18
-8
+10
Ответ Real_v_dushe
Комментарий скрыт
От чего он должен сыграть лучше ? Они перед этим матчей отдыхали больше недели , готовились , Сити за неделю 3 матча провел !
В Англии Сити покажет другой футбол
+13
-8
+5
тяжело будет пройти МС. может даже уже и невозможно. но там такие удары по девяткам, такое невозможно исключить как ни старайся. если бы Лунин не привез первый гол, то всё могло быть иначе
+6
-3
+3
Ответ Tne Gold
реал проиграет, на бернабеу просто дико повезло
Повезло, как раз сити. Если бы Родриго и особенно Вини реализовали свои моменты, в первом тайме быть могло и 3:1, а то и 4:1
+6
-3
+3
Ответ AF16
тяжело будет пройти МС. может даже уже и невозможно. но там такие удары по девяткам, такое невозможно исключить как ни старайся. если бы Лунин не привез первый гол, то всё могло быть иначе
ага, сыграли бы условно 1:1, а что, всё могло быть иначе. Или проиграли бы 0:2, а что, всё могло быть иначе
+2
-1
+1
Спасибо, залил под 1.55
+1
-1
0
Шарлоный лысытан.
+1
-1
0
Ответ suka1989
От чего он должен сыграть лучше ? Они перед этим матчей отдыхали больше недели , готовились , Сити за неделю 3 матча провел ! В Англии Сити покажет другой футбол
Нужно учитывать, что ключевые игроки атаки Реала - Вини и Джуд играли максимально беззубо, чтобы не получить желтые и не пропустить ответку. В следующем матче этой проблемы у них уже не будет
+3
-3
0
Ответ Real_v_dushe
Комментарий скрыт
Реал имел 9 дней отдыха, играл на переполненном домашнем стадионе, у Сити не играл КДБ, и этого всего хватило только для того, чтобы сыграть на равных с Сити. Реал-то может и сыграет лучше чем вчера, но это поможет только в том случае, если Сити не сыграет лучше себя вчерашнего, на своём-то стадионе...
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0
Ответ takehiko
Повезло, как раз сити. Если бы Родриго и особенно Вини реализовали свои моменты, в первом тайме быть могло и 3:1, а то и 4:1
Это неудобная правда. По мнению кубарсиков, Реал все три года забил случайно и вообще отскочил 😂
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