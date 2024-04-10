Гвардиола после 3:3 на «Бернабеу»: «Сити» нужно выиграть ответный матч, но один гол «Реал» точно забьет»

Пеп Гвардиола высказался в преддверии ответного матча с «Реалом».

В первой встрече 1/4 финала чемпионов «Манчестер Сити» сыграл вничью в (3:3).

«Нам нужно выиграть этот матч, и болельщики должны помочь нам в этом. Нам нужна их энергия, чтобы победить королей этого турнира.

Мы можем сделать это в Манчестере, но один гол «Реал» забьет, это точно», – сказал главный тренер « ».