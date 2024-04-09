Икер Касильяс: «В этом году «Реал» способен не только выбить «Сити», но и взять ЛЧ. Это одно из главных противостояний десятилетия в Европе»

Икер Касильяс поделился ожиданиями от матча между «Реалом» и «Манчестер Сити».

Сегодня команды встретятся в первом матче 1/4 финала чемпионов.

«Это одно из главных противостояний десятилетия в Европе.

Я считаю, что в этом году «Реал» способен не только выбить « », но и выиграть Лигу чемпионов. Да, «Сити» – отличная команда, но все по-особенному, когда в соперниках «Реал». Это лучшая пара 1/4 финала из возможных.

На скамейках два лучших тренера, Пеп и . Оба переизобрели себя в последние годы. Гвардиола, например, теперь играет с чистой «девяткой» в лице Холанда», – сказал бывший вратарь «Реала».

Матч между « » и «Ман Сити» начнется в 22:00 по московскому времени. Sports проведет текстовую онлайн-трансляцию этой игры.