Икер Касильяс: «В этом году «Реал» способен не только выбить «Сити», но и взять ЛЧ. Это одно из главных противостояний десятилетия в Европе»

Теги Карло Анчелотти Манчестер Сити премьер-лига Англия Реал Мадрид Икер Касильяс Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Пеп Гвардиола Футбол

Икер Касильяс поделился ожиданиями от матча между «Реалом» и «Манчестер Сити».

Сегодня команды встретятся в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

«Это одно из главных противостояний десятилетия в Европе.

Я считаю, что в этом году «Реал» способен не только выбить «Манчестер Сити», но и выиграть Лигу чемпионов. Да, «Сити» – отличная команда, но все по-особенному, когда в соперниках «Реал». Это лучшая пара 1/4 финала из возможных.

На скамейках два лучших тренера, Пеп и Карло. Оба переизобрели себя в последние годы. Гвардиола, например, теперь играет с чистой «девяткой» в лице Холанда», – сказал бывший вратарь «Реала».

Матч между «Реалом» и «Ман Сити» начнется в 22:00 по московскому времени. Sports проведет текстовую онлайн-трансляцию этой игры.

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3 комментария
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Ответ JENNINGS
Хоть это уже немного и не тот «Сити», что был год назад, но это по-прежнему один из главных фаворитов турнира. По-прежнему считаю, что именно в этой паре - будущий победитель турнира. Если «Реал» пройдёт «Сити», то на 90% Кубок вернётся в Мадрид
Даже если Сити победить против Арсенала не всё очевидно. Мы видели этот Сити против Арсенала ничего толком не смогли создать
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