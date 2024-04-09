Кейн забил «Арсеналу» с пенальти. У Харри 39 голов в 38 матчах за «Баварию»

Харри Кейн реализовал пенальти в матче против «Арсенала».

Нападающий вывел «Баварию» вперед ударом с точки на 32-й минуте игры 1/4 финала .

Англичанин забил 39 голов в 38 матчах в составе мюнхенцев. 32 из них – в Бундеслиге, 7 – в ЛЧ.

Подробно со статистикой Кейна можно ознакомиться здесь.

Sports.ru ведет текстовую трансляцию матча.

Кейна выкинули из «Арсенала» в 9 лет из-за лишнего веса. Харри был готов стать даже вратарем