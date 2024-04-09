Кейн забил «Арсеналу» с пенальти. У Харри 39 голов в 38 матчах за «Баварию»
Харри Кейн реализовал пенальти в матче против «Арсенала».
Нападающий вывел «Баварию» вперед ударом с точки на 32-й минуте игры 1/4 финала Лиги чемпионов.
Англичанин забил 39 голов в 38 матчах в составе мюнхенцев. 32 из них – в Бундеслиге, 7 – в ЛЧ.
Подробно со статистикой Кейна можно ознакомиться здесь.
Sports.ru ведет текстовую трансляцию матча.
Кейна выкинули из «Арсенала» в 9 лет из-за лишнего веса. Харри был готов стать даже вратарем