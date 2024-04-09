Кейн забил «Арсеналу» с пенальти. У Харри 39 голов в 38 матчах за «Баварию»

Теги Бавария премьер-лига Англия бундеслига Германия Лига чемпионов УЕФА Арсенал Харри Кейн Футбол

Харри Кейн реализовал пенальти в матче против «Арсенала».

Нападающий вывел «Баварию» вперед ударом с точки на 32-й минуте игры 1/4 финала Лиги чемпионов.

Англичанин забил 39 голов в 38 матчах в составе мюнхенцев. 32 из них – в Бундеслиге, 7 – в ЛЧ.

Подробно со статистикой Кейна можно ознакомиться здесь.

Sports.ru ведет текстовую трансляцию матча.

Кейна выкинули из «Арсенала» в 9 лет из-за лишнего веса. Харри был готов стать даже вратарем

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22 комментария
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Хозяин Арсенала
+47
-15
+32
Ответ Vlad Zhadejko
Поражает другое: как можно быть НАСТОЛЬКО невезучим, как он?
ну вон холанд даже мяч обработать не может, зато с титулами. А Кейн стабильно держит топ-уровень
+16
-3
+13
Ответ заблокированному пользователю
Комментарий удален модератором
Всё же одних голов в Бундеслиге за Баварию, особенно учитывая нынешнюю там ситуацию, недостаточно для ЗМ
+13
-4
+9
Харри свой гол всегда найдет.
+7
0
+7
Ответ Vlad Zhadejko
Поражает другое: как можно быть НАСТОЛЬКО невезучим, как он?
Ну да денег нет, за 40к руб работает на заводе, завтра в 6 утра вставать.. вот невезуха то
+9
-2
+7
Машина
+4
-1
+3
А где дениска то, больше всех кудахтал
+1
0
+1
По привычке напихал :))
+1
0
+1
Ответ Сергей Лимонников
Ща выйдет Олежа и объяснит тебе, что Месси чемпион мира и должен получать ЗМ ежедневно
Он и не нужен, вы все циркачи каждый раз об этом сами пишите
+1
0
+1
Комментарий удален модератором
Батя
+2
-2
0
Ответ заблокированному пользователю
Комментарий удален модератором
Можно ничего не выигрывать и даже на поле не выходить, что нибудь придумают, чтобы очередную награду гномику с лицом дьявола отдать.
+8
-8
0
Ответ заблокированному пользователю
Комментарий удален модератором
Комментарий удален модератором
Ответ Jor Hakobyan
Как же не хватает трафея. Дела у Баварии без него была бы вообще котострофический.
Есть шанс ответный матч выиграть ещё
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