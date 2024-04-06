Хавбек «Фулхэма» Кэрни: «От Холанда не ждут пасов на 30-40 ярдов, как от Кейна, его купили не для этого. Эрлинг – прямолинейный убийца, у него почти 250 голов»

Том Кэрни отреагировал на критику Роя Кина в адрес Эрлинга Холанда.

Ранее бывший футболист «Манчестер Юнайтед» заявил: « выглядит почти как игрок 4-й лиги. Перед воротами он лучший в мире, но его игра в целом очень плоха».

«Является ли его футбольный интеллект его лучшим активом? Нет. Но Эрлинга Холанда купили не для этого. Вы хотите, чтобы он опустился на позицию «десятки», развернулся и отдал пас на 30-40 ярдов, как Харри Кейн? Нет. Он прямолинейный убийца. Позвольте ему делать то, что он делает.

На его счету почти 250 голов, а ему всего 23 года. Он делает самое сложное – отправляет мяч в сетку», – сказал полузащитник « ».