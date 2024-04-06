У Кейна 48 (38+10) очков в 37 матчах за «Баварию». Харри забил «Хайденхайму»
Харри Кейн совершил 48 результативных действий за «Баварию».
Нападающий мюнхенского клуба открыл счет в матче с «Хайденхаймом» в 28-м туре Бундеслиги (1:0, первый тайм).
Теперь на счету англичанина 38 забитых мячей в 37 играх за «Баварию». У него также 10 ассистов.
Кейн лидирует в списке лучших бомбардиров чемпионата Германии – на его счету 32 гола. Ближайший преследователь, Серу Гирасси из «Штутгарта», забил 23 мяча.
Подробную статистику Харри можно найти здесь.