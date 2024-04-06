У Кейна 48 (38+10) очков в 37 матчах за «Баварию». Харри забил «Хайденхайму»

Теги Бавария бундеслига Германия Хайденхайм Харри Кейн Футбол

Харри Кейн совершил 48 результативных действий за «Баварию».

Нападающий мюнхенского клуба открыл счет в матче с «Хайденхаймом» в 28-м туре Бундеслиги (1:0, первый тайм). 

Теперь на счету англичанина 38 забитых мячей в 37 играх за «Баварию». У него также 10 ассистов.

Кейн лидирует в списке лучших бомбардиров чемпионата Германии – на его счету 32 гола. Ближайший преследователь, Серу Гирасси из «Штутгарта», забил 23 мяча. 

Подробную статистику Харри можно найти здесь

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12 комментариев
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бундеслига проиграна без шансов, помогли бы хоть человеку рекорд побить
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Вот прикол будет, если Бундеслигу Бавария упустит, а Лигу Чемпионов выиграет)
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Играл бы в Сити или Реале к примеру забивал бы по 40-50 голов каждый год , очень жаль что такой игрочище потерял много лет славы играя в тоттенхэме….
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Ответ Sergeant Squirting
Пришел в клуб который каждый год был чемпионом и развалил, еще в Тоттенхэме было понятно что для него главное личная статистика а не трофеи.
А где связь между голами Кейна и провалом Баварии ?
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Ответ Streetbor
и даже в тройке номинантов на ЗМ нет. Потому что Бавария, Лева подтвердит.
Потому что не Барса или Реал.
+5
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Нет ну как же я ошибался когда говорил что у Кейна ничего в Германии не получится.
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Ответ Pucheslav
А где связь между голами Кейна и провалом Баварии ?
Это больше про мистику о безтрофейности Кейна)А так понятно что не в нем проблема
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Ответ Cristiano Ronaldo
Вот прикол будет, если Бундеслигу Бавария упустит, а Лигу Чемпионов выиграет)
А почему нет? Чемпионат и кубок уже не выиграть, на ЛЧ будет супермотивация
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пора бы Кейну хоть что-то выиграть...жаль талант...
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Ответ Streetbor
и даже в тройке номинантов на ЗМ нет. Потому что Бавария, Лева подтвердит.
Так Бавария даже в лише не лидер
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