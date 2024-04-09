Канчельскис о желании Чалова играть в Европе: «Может пересидеть в РПЛ – важно уже ехать. Кузяев поехал в самый простой «Гавр» и все равно прибавил»
Андрей Канчельскис высказался о продлении контракта Федора Чалова с ЦСКА.
Новое соглашение нападающего действует до лета 2025 года. Комментируя продление контракта, президент ЦСКА Роман Бабаев заявил о желании Чалова попробовать свои силы в Европе.
«Разговоры о Чалове и Европе идут уже давно. Уважение Федору за то, что хочет попробовать себя среди лучших. Но тут важно уже брать и ехать.
Кузяев поехал в самый простой «Гавр» и все равно прибавил там. А Чалов все никак не уедет. Так может и пересидеть в РПЛ», – сказал Канчельскис.
Чалову не стоило продлевать контракт, не думаю что ЦСКА его отпустит