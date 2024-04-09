Канчельскис о желании Чалова играть в Европе: «Может пересидеть в РПЛ – важно уже ехать. Кузяев поехал в самый простой «Гавр» и все равно прибавил»

Теги ЦСКА премьер-лига Россия лига 1 Франция Андрей Канчельскис Гавр Далер Кузяев Федор Чалов Футбол

Андрей Канчельскис высказался о продлении контракта Федора Чалова с ЦСКА.

Новое соглашение нападающего действует до лета 2025 года. Комментируя продление контракта, президент ЦСКА Роман Бабаев заявил о желании Чалова попробовать свои силы в Европе.

«Разговоры о Чалове и Европе идут уже давно. Уважение Федору за то, что хочет попробовать себя среди лучших. Но тут важно уже брать и ехать.

Кузяев поехал в самый простой «Гавр» и все равно прибавил там. А Чалов все никак не уедет. Так может и пересидеть в РПЛ», – сказал Канчельскис.

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6 комментариев
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Все правильно говорит.
Чалову не стоило продлевать контракт, не думаю что ЦСКА его отпустит
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Останешься Конь Чалов навечно в ЦСКА
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Уважение Канчельскису - смотрит матчи Кузяева.
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Ответ Дядя ТУРА
Все правильно говорит. Чалову не стоило продлевать контракт, не думаю что ЦСКА его отпустит
Он контракт продлил на пол года
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Ответ Дядя ТУРА
Все правильно говорит. Чалову не стоило продлевать контракт, не думаю что ЦСКА его отпустит
Говорить о желании уехать в Европу и продлевать контракт) гениальный ход
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