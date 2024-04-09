Чалов о продлении контракта: «ЦСКА для меня – не пустой звук. Спасибо клубу, который пошел мне навстречу в некоторых моментах»

Теги ЦСКА премьер-лига Россия Федор Чалов Футбол

Федор Чалов высказался о продлении контракта с ЦСКА.

Форвард продлил соглашение с московским клубом до лета 2025 года

«У нас были непростые переговоры. Но я в клубе очень давно, с самого детства, и ЦСКА для меня – не пустой звук. Да, было непросто, но нам удалось найти точки соприкосновения, потому что все хотели разрешить эту ситуацию положительным образом. Спасибо клубу, который пошел мне навстречу в некоторых моментах.

Буду стараться прикладывать все усилия на поле, чтобы помочь команде успешно завершить сезон.

Помню, как подписывали с родителями мой самый первый контракт. Мне тогда было 13 лет, и я для галочки поставил свою закорючку. В тот момент ощутил, что стал взрослее и серьезнее», – сказал Чалов.

Материалы по теме

14 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Нормально договорились, по-людски. Но теперь попу рви в играх. Чтобы и ты нормально уехал, и клуб за тебя денежку получил. Это тоже будет по-людски
+16
-4
+12
Скорее всего согласились отпустить в Европу при наличии реального предложения без больших отступных и задирания стоимости продажи, отсюда и минимальный годичный контракт ...
+5
-1
+4
Только своей игрой можешь доказать своё большое желание уехать играть в Европу.
Посмотрим !
+2
-1
+1
Ответ Aleksey Yashin
Некоторые моменты - это продление на полгода?
это что отпустят в Европу, когда игрока устроит вариант
0
0
0
Ответ mbauer
Нормально договорились, по-людски. Но теперь попу рви в играх. Чтобы и ты нормально уехал, и клуб за тебя денежку получил. Это тоже будет по-людски
Год контракта, какие деньги? Ну тока если сан паулу с севера накинет бабла!
+1
-1
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий