«Чалов бесполезен на поле, пока пытается выбить контракт пожирнее – эти мысли его явно отвлекают. После перерыва на сборные придет в чувство, надеюсь». Пономарев о форварде ЦСКА

Теги ЦСКА премьер-лига Россия Владимир Алексеевич Пономарев Владимир Федотов Федор Чалов Футбол

Владимир Пономарев раскритиковал игру Федора Чалова.

«Надеюсь, Чалов после перерыва на матчи сборных все-таки придет в чувство и будет играть высоком уровне, как и должен лидер команды.

Пока Чалов пытается выбить себе контракт пожирнее, на поле он бесполезен. Эти мысли явно отвлекают его от футбола. Не удивлюсь, если Федотов оставит Федора на скамейке в следующем матче», – сказал бывший футболист ЦСКА.

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12 комментариев
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Смотрел телешоу Сборная России. На вопросы отвечали Карпин, Тюкавин, Чалов, Ал. Миранчук, Сафонов, Мостовой, Зиньковский , Головин. В общем, впечатлил Чалов своим интеллектом. Зиньковский был худшим. 😊 И, вообще, мне он, как игрок, нравится.
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Да перестаньте уже кликбейт делать на уставшем пенсионере. Ну сколько можно...
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Ответ Enot1881
Это точно, Зиньковскому какой вопрос ни зададут - в ответ одно хихиканье))
Ну как дите. 😁
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Мне кажется Пономарёв — это дед Чалова. Который постоянно недоволен буквально всем и бурчит на внука
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Ответ Чебурашка от Гены
Смотрел телешоу Сборная России. На вопросы отвечали Карпин, Тюкавин, Чалов, Ал. Миранчук, Сафонов, Мостовой, Зиньковский , Головин. В общем, впечатлил Чалов своим интеллектом. Зиньковский был худшим. 😊 И, вообще, мне он, как игрок, нравится.
Это точно, Зиньковскому какой вопрос ни зададут - в ответ одно хихиканье))
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У Чалова прекрасное чувство момента и хладнокровие при реализации. Но больше он ничего не умеет, а к тому, что Чалов подстерегает ошибки защитников,уже все привыкли и не клюют на это. И что в итоге - за весь чемпионат 3 гола с игры. Тоже мне лидер и бомбардир.
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Мне кажется что ВВФ большой поклонник Чапаева. Эпизод с картошкой. Где и когда и на коком месте должен находиться командир. Так у него и Чалов, то он скачет впереди на противника, то он галопом отступает назад в оборону. Ну какой Чапаев, извините Чалов выдержит такую скачку? Нападение должно находиться у ворот противника а не у ворот Акинфеева. Чапаев-Чалов не маятник бегать по полю туда-сюда. "Кесареву кесарево ....."Так что Чалову лучше оставаться самим собой(форвардом) только вперёд а не Чапаевым (туда сюда ...)
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Судя по обсуждению, Федя до сих пор подаёт надежды. Главное это уметь себя продать.
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Вопрос спортсу. Почему вы всегда звоните неадекватам - Пономареву, Кавазашвили, Мостовому, Зареме, Ловчеву? Неужели эти же вопросы нельзя задать нормальным людям, которых немало в футболе - Непомнящему, Игнатьеву, Аленичеву, Семину и многим другим?
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Ответ Gillingham
После этой истории Чалов нормально играть уже 100% не будет. Нужно искать адекватную замену.
Какой истории?
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Ответ Zenith forever
У Чалова прекрасное чувство момента и хладнокровие при реализации. Но больше он ничего не умеет, а к тому, что Чалов подстерегает ошибки защитников,уже все привыкли и не клюют на это. И что в итоге - за весь чемпионат 3 гола с игры. Тоже мне лидер и бомбардир.
Лидер и бомбардир - разные вещи. Федя вполне себе лидер. А вот бомбардир ли он... По количеству голов из действующих выше только Артем. И, если останется в РПЛ, Федя побъет многие рекорды. Хотя тражирит раз в десять больше моментов, чем реализует.
А еще у него шикарное чувство паса.
Одно точно: не похоже, что сможет расти дальше. И надеяться на него, как на единственного напа в команде бессмысленно.
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