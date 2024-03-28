«Чалов бесполезен на поле, пока пытается выбить контракт пожирнее – эти мысли его явно отвлекают. После перерыва на сборные придет в чувство, надеюсь». Пономарев о форварде ЦСКА

Владимир Пономарев раскритиковал игру Федора Чалова.

«Надеюсь, Чалов после перерыва на матчи сборных все-таки придет в чувство и будет играть высоком уровне, как и должен лидер команды.

Пока Чалов пытается выбить себе контракт пожирнее, на поле он бесполезен. Эти мысли явно отвлекают его от футбола. Не удивлюсь, если оставит на скамейке в следующем матче», – сказал бывший футболист .