Бабаев о новом контракте Чалова: «Переговоры были исключительно непростыми. Игрок хочет осуществить мечту о Европе»

Теги ЦСКА премьер-лига Россия возможные трансферы Роман Бабаев Федор Чалов Футбол

Роман Бабаев высказался о продлении контракта с форвардом ЦСКА Федором Чаловым.

Сегодня ЦСКА объявил о продлении контракта с Чаловым до лета 2025 года.

«Ни для кого не секрет, что переговоры с Федором Чаловым были продолжительными и исключительно непростыми.

В конечном счете мы достигли компромисса, в котором были учтены как и принципиальная позиция клуба продлить своего воспитанника, так и интересы игрока, желающего попробовать силы в Европе, осуществив свою мечту.

Все зависит от Федора, и мы рассчитываем на серьезную мотивацию футболиста и хорошую форму уже в ближайших играх», – сказал генеральный директор ЦСКА.

Чалов – воспитанник ЦСКА, за основу он выступает с 2016 года. С тех пор он сыграл 251 матч за клуб, в которых забил 85 голов.

Полную статистику 25-летнего нападающего можно найти здесь.

3 комментария
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Так продлили всего на пол года))
В январе 2025 сможет так же вести себя, как мог это делать сейчас.
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