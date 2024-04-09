Титов о «Спартаке»: «Абаскаль потерял контроль над командой. Они выходят потерянные и не знают, что делать»
Егор Титов считает, что Гильермо Абаскаль потерял контроль над «Спартаком».
В 23-м туре Мир РПЛ «Спартак» обыграл «Динамо» (2:1).
«Решение о смене тренера надо было принимать сразу. Тренер и тренерский штаб потеряли контроль над командой. Мы видим, что они выходят потерянные и не знают, что делать.
Главное в футболе – это позиционная атака. То, как ты контролируешь мяч и сколько делаешь передач, очень важно. Этого не было ничего. Не было ни одного опасного момента – это прям буквально. Проблема в количестве потерь мяча возникает не первый матч. В игре с «Зенитом» это очень сильно бросалось в глаза, с «Динамо» тоже. Элементарные потери мяча – это беда последних игр сегодняшнего «Спартака».
Я почитал, что сказал Абаскаль. У меня складывалось впечатление, что он уже прощался с командой, поэтому решил наговорить всем комплиментов. Может быть, на эмоциях у него это было. То, что он рассказывал на пресс-конференции, было неправдой. «Спартак» этот матч не то, что должен, обязан был проигрывать.
То, что Соболева Сашу признали лучшим, у меня большие сомнения, здесь либо Бабич, либо Максименко, который спас», – сказал бывший футболист красно-белых.
«Спартак» опроверг, что Абаскаля уволят: «Информация в СМИ не соответствует действительности. Команда готовится к следующему матчу»
Мы уже с Аленем гулянку в ресторане заказали по поводу изгнания ненавистного тренера, а тут облом....тьфу...
Слушаешь и поражаешься, сколько желчи у этого типа, можно подумать. что в нашем футболе кто-то в позиционную атаку играть умеет. тьфу еще раз..
"Обязан проигрывать" - Динамо-то забило после суперкомбинации, точно.
Пусть руководство Спартака озвучит всех агентов игроков Спартака, но для начала пусть гендиректор Малышев расскажет про свою зашифрованную биографию - про отца Александра, про то, где родился/учился
Никто сейчас не помнит, как и откуда возник винлайн, и как вдруг он стал спонсором Спартака, зенита и Краснодара. Про скандал, как Лигу ставок выдавили из титульных спонсоров РПЛ пусть дюков расскажет
И пусть дюков список агентов всех игроков рпл выложит. Они же не просто в вакууме существуют. Им лицензию фифа РФС выдает теперь после "экзамена"
Навалимся ребята ещё, чтобы побыстрее Абаскаля на выход