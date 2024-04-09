Титов о «Спартаке»: «Абаскаль потерял контроль над командой. Они выходят потерянные и не знают, что делать»

Теги Спартак Егор Титов премьер-лига Россия Срджан Бабич Александр Максименко Александр Соболев Р-Спорт Гильермо Абаскаль Футбол

Егор Титов считает, что Гильермо Абаскаль потерял контроль над «Спартаком».

В 23-м туре Мир РПЛ «Спартак» обыграл «Динамо» (2:1).

«Решение о смене тренера надо было принимать сразу. Тренер и тренерский штаб потеряли контроль над командой. Мы видим, что они выходят потерянные и не знают, что делать.

Главное в футболе – это позиционная атака. То, как ты контролируешь мяч и сколько делаешь передач, очень важно. Этого не было ничего. Не было ни одного опасного момента – это прям буквально. Проблема в количестве потерь мяча возникает не первый матч. В игре с «Зенитом» это очень сильно бросалось в глаза, с «Динамо» тоже. Элементарные потери мяча – это беда последних игр сегодняшнего «Спартака».

Я почитал, что сказал Абаскаль. У меня складывалось впечатление, что он уже прощался с командой, поэтому решил наговорить всем комплиментов. Может быть, на эмоциях у него это было. То, что он рассказывал на пресс-конференции, было неправдой. «Спартак» этот матч не то, что должен, обязан был проигрывать.

То, что Соболева Сашу признали лучшим, у меня большие сомнения, здесь либо Бабич, либо Максименко, который спас», – сказал бывший футболист красно-белых. 

«Спартак» опроверг, что Абаскаля уволят: «Информация в СМИ не соответствует действительности. Команда готовится к следующему матчу»

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20 комментариев
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потому что походка не футбольная, все игроки в шоке!
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Сейчас если выйграют у Сочи, а потом у зенита, что тогда будет? Что Вы будете говорить? Задолбали эти эксперты, ничего трагического кроме поражения от факела не произошло.
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Помню, как Егорий тренировал вместе с Аленем - тогда у Спартака и атака, и оборона были просто космос - кипрский АЕК не даст соврать🤡
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Кроме Зенита нет ни одной стабильной команды в последние годы, но обсуждают только Спартак:))
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«Спартак» этот матч не то, что должен, обязан был проигрывать"
Мы уже с Аленем гулянку в ресторане заказали по поводу изгнания ненавистного тренера, а тут облом....тьфу...
Слушаешь и поражаешься, сколько желчи у этого типа, можно подумать. что в нашем футболе кто-то в позиционную атаку играть умеет. тьфу еще раз..
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Егор, напиши я не хочу чтоб тренером был Абаскаль. Так будет правильно ичестно, а не вот это вот все. 🙃
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"Элементарные потери мяча – это беда последних игр сегодняшнего «Спартака" - тоже Абаскаль виноват, очевидно.
"Обязан проигрывать" - Динамо-то забило после суперкомбинации, точно.
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Вот этот хор из титовых, мостовых, борзыкиных и прочего говна имеет же дирижёра. Который им изрядно платит

Пусть руководство Спартака озвучит всех агентов игроков Спартака, но для начала пусть гендиректор Малышев расскажет про свою зашифрованную биографию - про отца Александра, про то, где родился/учился

Никто сейчас не помнит, как и откуда возник винлайн, и как вдруг он стал спонсором Спартака, зенита и Краснодара. Про скандал, как Лигу ставок выдавили из титульных спонсоров РПЛ пусть дюков расскажет

И пусть дюков список агентов всех игроков рпл выложит. Они же не просто в вакууме существуют. Им лицензию фифа РФС выдает теперь после "экзамена"
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Ответ T622222
Комментарий удален пользователем
Самый большой косячник номер 82, перечисленные тобой гении по отношении к нему. Даже Классен лучше его, хотя тоже донный
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Всё в порядке. Так с каждым тренером Спартака было.
Навалимся ребята ещё, чтобы побыстрее Абаскаля на выход
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очень спорное высказывание...
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Комментарий удален пользователем
Добавь Абаскаль в позиционной атаке,реализации моментов и стандартов,минимизации неточных передач....и оставайся с Богом !
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А вот Лещук знал. ахах
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Ответ Кую коней
Не подменяй понятий, "ничего трагического" (кроме 6 места) не произошло, не благодаря, а вопреки тренеру. Игры у команды нет и с Динамо был феерический отскок
Чтобы оценивать вопреки или нет нужно быть в команде, а не на диване рассуждать. А какое место должно быть с Пруцевым и Умяровым в старте? Чемпионство? Вот тут надо немного спуститься с небес на землю. Существует некая объективная реальность - Промес и Пруцев в старте. Какой результат должен быть? Наличие ромбика на форме, не обеспечивает каких-то преимуществ для игрока. Он не начинает выдавать точные кроссы на 30м и у него не получается обыгрывать один в один. Он просто Умяров или Пруцев это и есть реальность.
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