Титов о «Спартаке»: «Абаскаль потерял контроль над командой. Они выходят потерянные и не знают, что делать»

Егор Титов считает, что Гильермо Абаскаль потерял контроль над «Спартаком».

В 23-м туре Мир «Спартак» обыграл «Динамо» (2:1).

«Решение о смене тренера надо было принимать сразу. Тренер и тренерский штаб потеряли контроль над командой. Мы видим, что они выходят потерянные и не знают, что делать.

Главное в футболе – это позиционная атака. То, как ты контролируешь мяч и сколько делаешь передач, очень важно. Этого не было ничего. Не было ни одного опасного момента – это прям буквально. Проблема в количестве потерь мяча возникает не первый матч. В игре с «Зенитом» это очень сильно бросалось в глаза, с «Динамо» тоже. Элементарные потери мяча – это беда последних игр сегодняшнего « ».

Я почитал, что сказал . У меня складывалось впечатление, что он уже прощался с командой, поэтому решил наговорить всем комплиментов. Может быть, на эмоциях у него это было. То, что он рассказывал на пресс-конференции, было неправдой. «Спартак» этот матч не то, что должен, обязан был проигрывать.

То, что Соболева Сашу признали лучшим, у меня большие сомнения, здесь либо , либо , который спас», – сказал бывший футболист красно-белых.

«Спартак» опроверг, что Абаскаля уволят: «Информация в СМИ не соответствует действительности. Команда готовится к следующему матчу»