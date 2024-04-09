Гвардиола о карьере: «Я достиг всего, о чем мечтал. Было бы неправильно требовать большего»
Пеп Гвардиола высказался о своей тренерской карьере.
«Я не мог ожидать, что за свою карьеру добьюсь того, чего добился к этому моменту.
Я достиг всего, о чем мечтал. Я думаю, было бы неправильно требовать большего от моей жизни и карьеры», – сказал главный тренер «Манчестер Сити».
Гвардиола о том, что его мотивирует: «Я люблю эту работу. Платят хорошо, и мне это нравится»
Собрался в Барселону? - Тогда уж точно не тренером, а Президентом Барсы !