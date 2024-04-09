Гвардиола о карьере: «Я достиг всего, о чем мечтал. Было бы неправильно требовать большего»

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Пеп Гвардиола Футбол

Пеп Гвардиола высказался о своей тренерской карьере.

«Я не мог ожидать, что за свою карьеру добьюсь того, чего добился к этому моменту. 

Я достиг всего, о чем мечтал. Я думаю, было бы неправильно требовать большего от моей жизни и карьеры», – сказал главный тренер «Манчестер Сити».

Гвардиола о том, что его мотивирует: «Я люблю эту работу. Платят хорошо, и мне это нравится»

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12 комментариев
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Можно ещё возглавить сборную и выграть чемпионат мира ! Вот тогда точно всё !
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Сейчас тебе объяснят Пеп, что без ЧМ ты не заслуживаешь быть на одном уровне с Дешамом, Сколари и т.д.
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Лукавит шарлатан в фнл еще осталось возглавить команду и поставить точку
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Ответ ericssons
Cборную независимой Каталонии.
КНР
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Неужели собрался на пенсию ? - Не верю !

Собрался в Барселону? - Тогда уж точно не тренером, а Президентом Барсы !
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Ответ ljolik888
Можно ещё возглавить сборную и выграть чемпионат мира ! Вот тогда точно всё !
Cборную независимой Каталонии.
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Ответ ljolik888
Можно ещё возглавить сборную и выграть чемпионат мира ! Вот тогда точно всё !
только какуюнить топ сборную с лучшими игроками мира, как у него всегда это и было
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Ответ ericssons
Cборную независимой Каталонии.
он не возьмется за слабую или среднюю команду
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Ответ Leon Petov
Сейчас тебе объяснят Пеп, что без ЧМ ты не заслуживаешь быть на одном уровне с Дешамом, Сколари и т.д.
Ага ) почему то пеп который выиграл на евро арене все лучший менеджер по их мнению , а вот Криштиану который так же выиграл все и побил почти все рекорды в евро арене только из за отсутствия чм даже не в тройке лучших , очень интересные персонажи эти фанаты лео )
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