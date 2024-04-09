Гвардиола о том, что его мотивирует: «Я люблю эту работу. Платят хорошо, и мне это нравится»

Пеп Гвардиола с юмором ответил на вопрос о мотивации.

Перед матчем между «Реалом» и « » в 1/4 финала Лиги чемпионов у тренера «горожан» спросили, что его мотивирует.

«Я люблю эту работу. Платят хорошо, и мне это нравится. Мне нравится играть и здесь, и на выезде в Лутоне. Когда я перестану чувствовать это, то остановлюсь», – сказал .

Матч между «Реалом» и «Ман Сити» состоится сегодня и начнется в 22:00 по московскому времени. Sports проведет текстовую онлайн-трансляцию этой игры.

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