Хави Гарсия считает «Реал» фаворитом противостояния с «Ман Сити»: «На этот раз они на шаг впереди. 0:4 в прошлом сезоне заденет гордость игроков, это сделает их более опасными»

Хави Гарсия поделился ожиданиями от противостояния «Реала» и «Манчестер Сити».

Команды встретятся в четвертьфинале Лиги чемпионов. Первый матч состоится сегодня, 9 апреля, и начнется в 22:00 по московскому времени.

– Вы считаете, что шансы – 50 на 50?

– В прошлом сезоне я считал «Сити» сильнее из-за динамики, которую они демонстрировали, но я думаю, что на этот раз «Мадрид» подходит к матчу в лучшем состоянии, поскольку отрыв в достаточно большой, а урок прошлого сезона усвоен.

У «Сити» отличная команда, и постарается чем-то удивить, но я считаю, что «Реал» на этот раз на шаг впереди. Я считаю его чуть более вероятным фаворитом.

– Является ли победа «Сити» на «Этихаде» со счетом 4:0 самым серьезным потрясением, которое соперник нанес «Реалу» за последние годы?

– Да. Это напомнило мне некоторые матчи Гвардиолы во времена «Барсы», но я даже отдаленно не ожидал подобного результата. Для « » все прошло хорошо, а для « » наоборот.

Я думаю, что повторение чего-то подобного практически невозможно. Кроме того, такой болезненный результат заденет гордость игроков, и это сделает их более опасными, – сказал бывший полузащитник «Реала», «Сити» и «Зенита».