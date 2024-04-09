Хави Гарсия считает «Реал» фаворитом противостояния с «Ман Сити»: «На этот раз они на шаг впереди. 0:4 в прошлом сезоне заденет гордость игроков, это сделает их более опасными»

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Реал Мадрид Хави Гарсия Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Пеп Гвардиола Футбол

Хави Гарсия поделился ожиданиями от противостояния «Реала» и «Манчестер Сити».

Команды встретятся в четвертьфинале Лиги чемпионов. Первый матч состоится сегодня, 9 апреля, и начнется в 22:00 по московскому времени. 

– Вы считаете, что шансы – 50 на 50?

– В прошлом сезоне я считал «Сити» сильнее из-за динамики, которую они демонстрировали, но я думаю, что на этот раз «Мадрид» подходит к матчу в лучшем состоянии, поскольку отрыв в Ла Лиге достаточно большой, а урок прошлого сезона усвоен.

У «Сити» отличная команда, и Гвардиола постарается чем-то удивить, но я считаю, что «Реал» на этот раз на шаг впереди. Я считаю его чуть более вероятным фаворитом.

– Является ли победа «Сити» на «Этихаде» со счетом 4:0 самым серьезным потрясением, которое соперник нанес «Реалу» за последние годы?

– Да. Это напомнило мне некоторые матчи Гвардиолы во времена «Барсы», но я даже отдаленно не ожидал подобного результата. Для «Сити» все прошло хорошо, а для «Мадрида» наоборот.

Я думаю, что повторение чего-то подобного практически невозможно. Кроме того, такой болезненный результат заденет гордость игроков, и это сделает их более опасными, – сказал бывший полузащитник «Реала», «Сити» и «Зенита».

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12 комментариев
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шансы 50 на 50.
+8
-3
+5
То, что кондиции Сити похуже чем в прошлом году - очевидно. И традиционно страшно за защиту. Если будут позволять то, что позволяли Кристал Пэласу - быть беде. Отсутствие Аке и Уокера (еще и Гвардиол похоже мимо) - это просто ппц. Похоже защита будет Льюис-Стоунз-Диаш-Аканджи. Ух блин.
+8
-4
+4
Ответ Даник Муша
Можно с уверенностью сказать, что контроль мяча и пространства будет за МанСити. И задача Реала будет плотно держать линии, не давать пространство между ними, не терять концентрацию. Ну и убегать в контратаки. Все кроме последнего пункта будет очень проблематично. А разговоры про "прошлый результат", "гордость" совсем ниочем, тем более в 2храундовом противостоянии.
не думаю что сити будет много контролировать мяч, у них и так проблемы с контратаки против средняков, не будет высокой линии обороны.
+4
-1
+3
Ответ serginn
То, что кондиции Сити похуже чем в прошлом году - очевидно. И традиционно страшно за защиту. Если будут позволять то, что позволяли Кристал Пэласу - быть беде. Отсутствие Аке и Уокера (еще и Гвардиол похоже мимо) - это просто ппц. Похоже защита будет Льюис-Стоунз-Диаш-Аканджи. Ух блин.
Нормальная защита, за что волнуешься?
+3
-1
+2
Ответ войд
Для Реала будет лучше если Анчелоти сыграет в атаку,тогда выезд в Манчестер будет прогулкой)
ага, так легко и просто)))
+2
-1
+1
Можно с уверенностью сказать, что контроль мяча и пространства будет за МанСити. И задача Реала будет плотно держать линии, не давать пространство между ними, не терять концентрацию. Ну и убегать в контратаки.
Все кроме последнего пункта будет очень проблематично.
А разговоры про "прошлый результат", "гордость" совсем ниочем, тем более в 2храундовом противостоянии.
+1
-1
0
Единственное за счёт чего есть преимущество у Реала, это игровой тонус. Банально свежее будут.
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