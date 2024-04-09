Хави Гарсия считает «Реал» фаворитом противостояния с «Ман Сити»: «На этот раз они на шаг впереди. 0:4 в прошлом сезоне заденет гордость игроков, это сделает их более опасными»
Хави Гарсия поделился ожиданиями от противостояния «Реала» и «Манчестер Сити».
Команды встретятся в четвертьфинале Лиги чемпионов. Первый матч состоится сегодня, 9 апреля, и начнется в 22:00 по московскому времени.
– Вы считаете, что шансы – 50 на 50?
– В прошлом сезоне я считал «Сити» сильнее из-за динамики, которую они демонстрировали, но я думаю, что на этот раз «Мадрид» подходит к матчу в лучшем состоянии, поскольку отрыв в Ла Лиге достаточно большой, а урок прошлого сезона усвоен.
У «Сити» отличная команда, и Гвардиола постарается чем-то удивить, но я считаю, что «Реал» на этот раз на шаг впереди. Я считаю его чуть более вероятным фаворитом.
– Является ли победа «Сити» на «Этихаде» со счетом 4:0 самым серьезным потрясением, которое соперник нанес «Реалу» за последние годы?
– Да. Это напомнило мне некоторые матчи Гвардиолы во времена «Барсы», но я даже отдаленно не ожидал подобного результата. Для «Сити» все прошло хорошо, а для «Мадрида» наоборот.
Я думаю, что повторение чего-то подобного практически невозможно. Кроме того, такой болезненный результат заденет гордость игроков, и это сделает их более опасными, – сказал бывший полузащитник «Реала», «Сити» и «Зенита».
Все кроме последнего пункта будет очень проблематично.
А разговоры про "прошлый результат", "гордость" совсем ниочем, тем более в 2храундовом противостоянии.