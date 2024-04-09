Пеп о 4:0 с «Реалом» в прошлой ЛЧ: «Не думаю, что повторим. Выиграть у них два раза подряд почти невозможно»

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Реал Мадрид Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Пеп Гвардиола Футбол

Пеп Гвардиола считает, что две победы над «Реалом» подряд почти невозможны.

Сегодня «Манчестер Сити» в гостях сыграет против «Мадрида» в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

В прошлом сезоне команды встречались в полуфинале турнира: первая игра завершилась со счетом 1:1, ответная – победой «Ман Сити» со счетом 4:0. Затем «горожане» стали победителями турнира.

«Когда «Реал» проигрывает, всегда говорят, что это они сыграли плохо. Не говорят, что другая команда сыграла лучше. В таких клубах судят вот так. Но я стараюсь смотреть на вещи иначе. Это футбол. Другая команда может быть лучше. Вот и все.

Не думаю, что результат прошлого года может повториться. Обыграть «Реал» два раза подряд практически невозможно. Это непростая цель. У нас есть и цель, и гордость», – сказал Гвардиола.

Матч между «Реалом» и «Ман Сити» начнется в 22:00 по московскому времени. Sports проведет текстовую онлайн-трансляцию этой игры.

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«Реал» и «Сити» сойдутся в четвертьфинале Лиги чемпионов. Чем закончится первый матч?
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Ничья
3.50 Лига чемпионов УЕФА
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Победа «Сити»
2.55 Манчестер Сити
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22 комментария
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По игре команды +- равны. Больше проблем с составом у Сити, у них календарь изматывающий и турнирное положение в АПЛ заставляет максимально выкладываться в каждом матче, они меньше отдыхали перед этой игрой. А ещё у Реала мотивация за прошлое разгромное поражение, + фактор поддержки родных трибун. Если рационально смотреть на положение дел перед матчем, то Реал всё же фаворит. Но проблема в том, что в составах команд такие мастера играют, что один незначительный момент может кардинально изменить ход матча. В общем, жду очень увлекательную игру!👍🏻
+8
-2
+6
Как Регина может говорить за весь адекватный мир? 😁
+10
-7
+3
Победить реал легко а вот унизить способна только моя барсилона поэтому самые большие результаты в класико 6-2 5-0 5-1 знатно проехались по мадриду.
+19
-17
+2
Ответ rigobersong
Весь адекватный мир за Пепа!:)
пук
+3
-2
+1
Ответ rigobersong
Весь адекватный мир за Пепа!:)
А ты тут причём тогда ?
+2
-1
+1
Ответ Эрнандес Эрнандес
Как Регина может говорить за весь адекватный мир? 😁
не за Сити) а за Пепа)
Персофан такой персофан 😊
и комментарий стереть не успел он. эх((
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У МанСити не было бы шансов, если бы не анчелотти. Наличие анчелотти сильно повышает шансы англичан.
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Повторять нужно в Мадриде 1:1 , и только дома 4:0...
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Ноет опять
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Ответ tampa-bay
Соломку стелет, понимает что Сити сейчас не тот, и его ждет судьба Челси в 2022
скорее Сити ждёт судьба Челси 2021
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Ответ Axs Men
Ночью приснилось что Сити победил в Мадриде со счётом 0-9
Не описался ?
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Ответ Axs Men
Нет, ты как?
Сон ты видел , я сны не вижу вообще
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