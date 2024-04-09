Пеп о 4:0 с «Реалом» в прошлой ЛЧ: «Не думаю, что повторим. Выиграть у них два раза подряд почти невозможно»

Пеп Гвардиола считает, что две победы над «Реалом» подряд почти невозможны.

Сегодня « » в гостях сыграет против « » в первом матче 1/4 финала .

В прошлом сезоне команды встречались в полуфинале турнира: первая игра завершилась со счетом 1:1, ответная – победой «Ман Сити» со счетом 4:0. Затем «горожане» стали победителями турнира.

«Когда «Реал» проигрывает, всегда говорят, что это они сыграли плохо. Не говорят, что другая команда сыграла лучше. В таких клубах судят вот так. Но я стараюсь смотреть на вещи иначе. Это футбол. Другая команда может быть лучше. Вот и все.

Не думаю, что результат прошлого года может повториться. Обыграть «Реал» два раза подряд практически невозможно. Это непростая цель. У нас есть и цель, и гордость», – сказал .

Матч между «Реалом» и «Ман Сити» начнется в 22:00 по московскому времени. Sports проведет текстовую онлайн-трансляцию этой игры.

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