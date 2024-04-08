Пеп Гвардиола: «Никогда не назову Анчелотти плохим тренером в тактическом плане. Тогда бы он бы не адаптировал позицию Беллингема. Тренер – это не только тактика»
Пеп Гвардиола высказался о тренерских качествах Карло Анчелотти.
«Реал» и «Манчестер Сити» сыграют в четвертьфинале Лиги чемпионов.
«Вы не понимаете, что значит быть хорошим тренером. Качества тренера – это не только вопрос тактики. Миллионы факторов.
Но я никогда не назову Карло Анчелотти плохим тренером в тактическом плане.
В противном случае он бы не поставил Андреа Пирло или Тони Крооса на позицию опорного полузащитников и не адаптировал бы позицию под Беллингема.
Мы в Манчестере это понимаем», – сказал главный тренер «Сити» Гвардиола.
Очень похоже.
Что Пеп более рафинированный не делает его однозначно лучше, чем Анчи. Я бы посмотрел, как Пеп ставит свою тактику в каком-нибудь Сток Сити с дровосеками