Пеп Гвардиола: «Никогда не назову Анчелотти плохим тренером в тактическом плане. Тогда бы он бы не адаптировал позицию Беллингема. Тренер – это не только тактика»

Теги Андреа Пирло Карло Анчелотти Манчестер Сити премьер-лига Англия Реал Мадрид Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Пеп Гвардиола Тони Кроос Джуд Беллингем Футбол

Пеп Гвардиола высказался о тренерских качествах Карло Анчелотти.

«Реал» и «Манчестер Сити» сыграют в четвертьфинале Лиги чемпионов.

«Вы не понимаете, что значит быть хорошим тренером. Качества тренера – это не только вопрос тактики. Миллионы факторов.

Но я никогда не назову Карло Анчелотти плохим тренером в тактическом плане.

В противном случае он бы не поставил Андреа Пирло или Тони Крооса на позицию опорного полузащитников и не адаптировал бы позицию под Беллингема.

Мы в Манчестере это понимаем», – сказал главный тренер «Сити» Гвардиола.

23 комментария
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👨‍🦲vs🤨 кто же победит? Лайк за поднятую бровь, мужики погнали)
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Лучший тренер из действующих
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Неужели Гвардиола напрягся от нового противостояния с Анчелотти ?
Очень похоже.
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Ответ c8wbtqzcx6
Ребята всем салют, а как рейтинг поднять чтобы неадекватов минусовать? Просто новенький тут, заранее сенкю
Рейтинг растет за счёт плюсов, и падает за счет минусов. А плюсы и минусы собирают комментарии. Но тут новость не успевает выходить, как многие задроты заготовки кидают которые соответсвенно первыми привлекают внимание и подаются оценке.
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Ответ Макс Макс
Анчелоти конечно не супер тренер, где бы не тренировал, везде без тактики, но тренер очень качественный.
Что блин? Как можно называть Анчи не супертренером. Этот человек собрал воедино великий Милан нулевых и только расслабон из-за слишком большой доминации после 4-1 с Депором и 3-0 с Ливерпулем помешал Карло добавить еще 2 ЛЧ в свою копилку.
Что Пеп более рафинированный не делает его однозначно лучше, чем Анчи. Я бы посмотрел, как Пеп ставит свою тактику в каком-нибудь Сток Сити с дровосеками
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Ребята всем салют, а как рейтинг поднять чтобы неадекватов минусовать? Просто новенький тут, заранее сенкю
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Ответ Клименко
Кроос же свалил от Пепа в Реал и стал лучшим глубинным плеймейкером мира, да? Такого зрелищного игрока протерять из-за испанского ватокатника
Ну да, Пеп ведь не выводил на новый уровень или как минимум грамотно не встраивал в свою систему таких полузащитников, как Хави, Иньеста, Бускетс, Алонсо, Тьяго, Хави Мартинез, Фернандиньо, Кдб, Гюндоган, Родри, Фоден. Естественно Кроос сбежал, не чтобы играть в Реале, в именно от Пепа. Это просто гениально!
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Анчелоти тренер с постоянной жвачкой, с одной бровью, и руки в кармане даже когда нет кармана 😉
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Ответ Клименко
Что блин? Как можно называть Анчи не супертренером. Этот человек собрал воедино великий Милан нулевых и только расслабон из-за слишком большой доминации после 4-1 с Депором и 3-0 с Ливерпулем помешал Карло добавить еще 2 ЛЧ в свою копилку. Что Пеп более рафинированный не делает его однозначно лучше, чем Анчи. Я бы посмотрел, как Пеп ставит свою тактику в каком-нибудь Сток Сити с дровосеками
Это примерно из той же оперы, что и назвать Пепа испанским ватокатником
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Анчи это Анчи, интеллигентный, всегда ведёт себя адекватно, добродушный человек, ведь не зря когда уходил из Реала вся команда хотела, чтобы он остался
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Кроос же свалил от Пепа в Реал и стал лучшим глубинным плеймейкером мира, да? Такого зрелищного игрока протерять из-за испанского ватокатника
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Пепка молодец что рано тренировать начал. Возможно к семидесяти после 100500 попыток догонит Анчи по кубкам ЛЧ.
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Гвардиола знает как сделать хорошую прелюдию, прежде чем хорошенько отшпилить соперника
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Ответ neoline099
Эх, чувствуются непомерно огромные комплексы перед Пепом. Пеп конечно самый великий тренер современности. Не помню, чтобы на еще какого-либо тренера с таким послужным списком отбитая хейтерня цеплялась из раза в раз. Да в принципе хейтеры у тренеров редкость. Пеп велик
Да на Абаскаля какого-то цепляются миллионы. А кто более великий, Пеп или Клопп - это вопрос открытый)
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Ответ Клименко
Кроос же свалил от Пепа в Реал и стал лучшим глубинным плеймейкером мира, да? Такого зрелищного игрока протерять из-за испанского ватокатника
https://www.sports.ru/football/1023413782.html
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Ответ Клименко
Да на Абаскаля какого-то цепляются миллионы. А кто более великий, Пеп или Клопп - это вопрос открытый)
Ну я имел в виду топ тренеров, которые на протяжение 10 и более лет, в разных клубах доказали, что они лучшие в своем деле, а не тренеров уровня Спартака)))
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Ответ c8wbtqzcx6
Ребята всем салют, а как рейтинг поднять чтобы неадекватов минусовать? Просто новенький тут, заранее сенкю
Вроде новенький, а уже минусовать готов, дерзкий какой )))
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Ответ c8wbtqzcx6
Ребята всем салют, а как рейтинг поднять чтобы неадекватов минусовать? Просто новенький тут, заранее сенкю
Говори, что Месси хороший, Роналду плохой, Реал судейский, а Барселона с Негрейрой только консультировалась и администрация сама тебя продвинет на плюсы
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