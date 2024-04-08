Пеп Гвардиола: «Никогда не назову Анчелотти плохим тренером в тактическом плане. Тогда бы он бы не адаптировал позицию Беллингема. Тренер – это не только тактика»

Пеп Гвардиола высказался о тренерских качествах Карло Анчелотти.

« » и «Манчестер Сити» сыграют в четвертьфинале .

«Вы не понимаете, что значит быть хорошим тренером. Качества тренера – это не только вопрос тактики. Миллионы факторов.

Но я никогда не назову плохим тренером в тактическом плане.

В противном случае он бы не поставил или на позицию опорного полузащитников и не адаптировал бы позицию под Беллингема.

Мы в Манчестере это понимаем», – сказал главный тренер «Сити» Гвардиола.